يظهر فوز الشركة بهاتين الجائزتين التزامها المستمر بتمكين الكفاءات الإماراتية ودعم الرؤية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال خدمات التأمين متعددة المجالات للشركات والأفراد، إنجازاً جديداً بفوزها بجائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز "نافس" – الدورة الثالثة (2024-2025)، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وحصلت الشركة على جائزة المركز الأول ضمن فئتها في قطاع التأمين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى جائزة الفئة الذهبية تقديراً لجهودها الاستثنائية في دعم التوطين وتمكين المواهب الوطنية.

تأتي هذه الجوائز تقديراً للجهود التي تبذلها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لتعزيز استراتيجية التوطين في دولة الإمارات، ودعم النمو المهني المستدام للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص. كما تؤكد على التزام الشركة المستمر بالأهداف الوطنية لدولة الإمارات، من خلال ترسيخ دورها كشركة رائدة مسؤولة، تُسهم في تطوير المواهب، والنمو الاقتصادي، والتقدم المستدام في القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيه ودعم من القيادة الرشيدة، تواصل المضي قدماً في رؤية استراتيجية تعكس التزامها العميق في وضع التوطين في صميم التنمية الوطنية المستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية. ونحن في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين فخورون بالمساهمة في هذه الرؤية من خلال رعاية وتمكين المواهب الإماراتية باعتبارها الأساس للنمو والمرونة على المدى الطويل. ويُعد حصولنا على جائزتين في حفل توزيع جوائز نافس إنجازاً نفخر به ودليلاً على جهودنا المستمرة لمواءمة أعمالنا مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات. ويؤكد هذا التكريم دورنا في دعم التوجه الاستراتيجي للدولة وضمان استمرار الإماراتيين في قيادة تقدم قطاع التأمين والقطاع الخاص بشكل عام."

هذا وينظم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية حفل جوائز "نافس" لتكريم المؤسسات التي كان لها مساهمات بارزة في تطوير المواهب الوطنية بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

