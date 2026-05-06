وقعت شركة "إنتراتوميكس" لتكنولوجيات المواد المتقدمة التابعة لشركة مشاريع جامعة خليفة والمنبثقة عن مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد في جامعة خليفة، مذكرة تفاهم مع شركتي "طاقة لحلول المياه" و"ماغما" لإطلاق برنامج تجريبي يهدف إلى استكشاف تحويل المواد الحيوية الصلبة الموجودة في مياه الصرف إلى غرافين ومواد متقدمة.

جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات الدورة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات" المقام حاليًا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، حيث وقعها فهد محمد راشد العبسي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتراتوميكس" والمهندس عبد الوهاب شريف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة "طاقة لحلول المياه" ومارك أنتوني وودز،الرئيس التنفيذي لشركة "ماغما". ويُسهِم هذا التعاون في دعم برنامج "القيمة الوطنية المضافة" في دولة الإمارات و"استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" و"استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 " وأهداف الاقتصاد الدائري في أبوظبي.

وسيعتمد البرنامج على نشر مفاعل "سترات دبليو إكس" الخاص بشركة "إنتراتوميكس" والمدعوم بتكنولوجيا التحويل الحجمي الفوري في المنشأة شبه الصناعية "تو دي ووركس" التابعة لشركة " إنتراتوميكس" في أبوظبي. وستتولى شركة "طاقة لحلول المياه" توفير المواد الحيوية الصلبة على نطاق واسع، في حين ستقوم شركة "ماغما" بدعم عملية تجهيز المواد الأولية والخدمات اللوجستية لضمان توافقها مع متطلبات التشغيل. وتهدف هذه الدراسة التجريبية إلى تقييم الجدوى التقنية ومدى ملاءمة المواد الأولية وكميات الإنتاج واستكشاف إمكانية توسيع نطاق هذا البرنامج تجاريًا في أبوظبي.

وقال فهد محمد راشد العبسي: "تمثل هذه المذكرة خطوة هامة في تعزيز سلسلة قيمة دائرية كاملة، تبدأ من مصدر النفايات وصولًا إلى تحويلها المحكم إلى مواد صناعية صالحة للاستخدام عالي القيمة. وستتولى "طاقة لحلول المياه" إنتاج المواد الأولية على نطاق واسع، فيما ستقوم منصة "سترات دبليو إكس" التابعة لشركة "إنتراتوميكس" بمعالجة تلك المواد وتحويلها على نطاق صناعي. وسيجري العمل، بالتعاون مع شركة "ماغما"، على تأسيس فئة جديدة من إنتاج المواد المتقدمة ذات الطابع المحلي في أبوظبي".

وقال المهندس عبد الوهاب شريف: "يعكس هذا التعاون التزامنا بتوسيع القيمة التي يمكن لمؤسسات خدمات المياه تحقيقها بما يتجاوز عملياتها الأساسية، حيث نساهم، من خلال تحويل المواد الحيوية الصلبة إلى مواد متقدمة كالغرافين، في فتح آفاق اقتصادية وبيئية جديدة من مادة كانت تُعد سابقًا نفايات. ونسعى ، من خلال هذه الشراكة، إلى تعزيز طموحات الاقتصاد الدائري ودعم أهداف الاستدامة الوطنية والمساهمة في تطوير صناعات مستقبلية في أبوظبي. إضافة لذلك، لا نكتفي بإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة، بل نعمل أيضًا على بناء قطاع مياه أكثر مرونة وابتكارًا واستدامة.

وقال مارك أنتوني وودز: "تتماشى هذه المبادرة بصفة مباشرة مع"استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" ومبادئ " سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 ". نُسهِم، من خلال تحويل النفايات الصناعية إلى موارد قَيِّمَة، في رؤية الدولة والتي تهدف لأن تكون رائدة عالمية في الابتكار المستدام والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. تجسد شراكتنا ريادة دولة الإمارات في حلول الاقتصاد الدائري التي لا تحمي بيئتنا فحسب، بل أيضًا تخلق قيمة اقتصادية وتدعم على التزام الدولة ببناء مستقبل مرن ومستدام للأجيال القادمة".

وتعتبر "طاقة لحلول المياه" مزود خدمات الصرف الصحي المُعتمد في أبوظبي، حيث تدير 41 مركزًا لتجميع نتاج معالجة مياه الصرف عبر شبكة تمتد لمسافة 13000 كيلومتر وتعالج أكثر من 1,3 مليون متر مكعب من مياه الصرف يوميًا. وسيشمل هذا التعاون قيام شركة "طاقة لحلول المياه"بتوريد 400 كيلوجرام من رواسب الطين.

تعد تكنولوجيا التحويل الحجمي الفوري عملية تحويل سريعة غير قائمة على الاحتراق، تقوم بتحويل النفايات الغنية بالكربون إلى غرافين ومواد مرتبطة بالغرافين دون الحاجة إلى الحرق أو إنتاج انبعاثات احتراق أو اللجوء إلى الطمر في المكبات.

صُمِّمَ مفاعل "سترات دبليو إكس" من شركة "إنتراتوميكس" بشكل خاص للتعامل مع المواد الأولية المستخلصة من النفايات، بما في ذلك المواد الحيوية الصلبة والمواد البلاستيكية وفحم الكوك والرماد المتطاير والرواسب البتروكيميائية. وتم تطوير هذا المفاعل للعمل بطاقة إنتاجية مستمرة على نطاق صناعي، كجزء من منصة "مفاعل ستارت" التابعة لشركة "إنتراتوميكس" على نطاق أوسع. وتُستخدم المواد الناتجة المرتبطة بالغرافين في تطبيقات متنوعة تشمل الطلاءات والمواد المركبة في قطاع البناء وأنظمة الترشيح وتخزين الطاقة وهي قطاعات تشهد نموًا عالميًا متسارعًا في الطلب على الغرافين.

لمحة عن "إنتراتوميكس":

"إنتراتوميكس" شركة مملوكة بالكامل لشركة مشاريع جامعة خليفة، وتُعَد رائدة في مجال التكنولوجيا العميقة وتعمل على تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجالات الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد والجيل التالي من التكنولوجيات الصناعية. وباعتبارها الذراع التجارية لمركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد، تطور "إنتراتوميكس" وتقدم حلول المواد المتقدمة في قطاعات المواد المركبة والدهانات ونظم الطاقة والمركبات النانوية وتسهم في ردم الفجوة بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية الفعلية.

لمحة عن "ماغما":

تتخصص شركة "ماغما" (آر دبليو إم- مؤسسة فردية ذات مسؤولية محدودة)، والتي يقع مقرها الرئيس في دولة الإمارات، في رفع القيمة التجارية للنفايات والاستعادة المستدامة للمواد. وتتمثل مهمة الشركة في تحويل المواد الصلبة الحيوية وفحم الكوك والرماد والمنتجات الثانوية الصناعية الأخرى إلى مواد خام قيمة تدعم المرونة البيئية والاقتصاد الدائري وأهداف النمو المستدام في دولة الإمارات. وتُعَد "ماغما"، والتي يوجد مقرها في منطقة "الرويس"، منشأة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة، حيث تجمع بين التكنولوجيات الأكثر تطورًا وأفضل الممارسات المستدامة لتأسيس معيار جديد في معالجة النفايات الإشعاعية سواءً الخطرة أو التي تنشأ بصورة طبيعية.

لمحة عن "طاقة لحلول المياه":

"طاقة لحلول المياه" شركة مملوكة بالكامل لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة "طاقة". تتولى الشركة المسؤولية عن تجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها في إمارة أبوظبي، وتدير 41 مركزًا لتجميع نتاج معالجة مياه الصرف عبر شبكة تمتد لمسافة 13000 كيلومتر بقدرة معالجة إجمالية تتجاوز 1,3 مليون متر مكعب من مياه الصرف يوميًا. تلتزم "طاقة لحلول المياه" بأهداف "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" وتواصل نشاطها في إعادة استخدام الماء المُعالَج بالكامل.

لمحة حول مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد:

تأسس مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في عام 2022، حيث يعد جزءًا من استثمار استراتيجي من جانب حكومة أبوظبي في دولة الإمارات لتعزيز التطور العلمي ونشر التكنولوجيات المشتقة من الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد، كما يعمل المركز كجزء أساسي من منظومة ابتكار المواد المتقدمة التي يتم تطويرها في أبوظبي.

نبذة عن شركة مشاريع جامعة خليفة:

تهدف شركة مشاريع جامعة خليفة، ذراع الأعمال التجارية والاستثمارات بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إلى القيام بدور المحفز للتنمية الاقتصادية التي تستند إلى المعرفة وتكرس جهودها لتشجيع ثقافة الابتكار والتسويق التجاري وريادة الأعمال، على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما يتماشى مع رسالة الجامعة. تشمل الشركات التابعة لشركة مشاريع جامعة خليفة "بيوند للتعليم" و"عنكبوت" و"إنتراتوميكس".

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

