خلال معرض يوروساتوري (Eurosatory) 2026، وقّعت شركتا إم بي دي إيه وفلاي-آر (Fly-R) عقدًا لإجراء عمليات تطوير سريع لذخيرة متسكّعة فريدة من نوعها على شكل ماسة في الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا العقد في أعقاب اتفاقيات وُقعت في معرض دبي للطيران 2025 بين إم بي دي أيه ومجلس توازن لإنشاء مشاريع استراتيجية تدعم توطين تكنولوجيا الدفاع في الإمارات العربية المتحدةوهذا يعكس استراتيجية شركة إم بي دي أيه الرامية إلى ترسيخ قدرات وأنشطة دفاع متأصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتضمن العقد تطوير وتأهيل وإعداد الإنتاج الواسع للذخيرة المتسكعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة إم بي دي أيه لاندد التي تم تأسيسها مؤخراً. وسيقوم البرنامج بنقل الخبرات والتقنيات بين إم بي دي أيه وفلاي-آر، كما سيعتمد على سلسلة التوريد والمنظومة الدفاعية المحلية لتسريع الابتكار وخفض التكاليف.

وكجزء من عملية التطوير، سيضم الفريق المشترك المتخصص الذي تم تأسيسه في الإمارات العربية المتحدة ضمن شركة إم بي دي أيه لاندد مهندسين وفنيين إماراتيين، وسيحظى بدعم من مركز هندسة الصواريخ (MEC)، وهو حجر الأساس للتطوير المشترك الذي أنشأته شركة إم بي دي أيه في أبو ظبي عام 2023 لتطوير عائلة الأسلحة الذكية.

حل متطور مصمم لمواجهة التهديدات المتطورة

صُممت الذخيرة المتسكعة ذات الشكل الماسي ليتم التحكم بها عن بعد لضرب الأهداف الحرجة بدقة، وتوفر أداءً متميزًا مثل السرعة العالية والقدرة الفائقة على المناورة، مما يتيح نطاقًا واسعًا من المهام.

ويتم إطلاقها من أنبوب، وهي خفيفة الوزن وصغيرة الحجم، وسريعة النشر وسهلة التشغيل، وتوفر ما يصل إلى 60 دقيقة من القدرة على التحمل للاستطلاع الليلي والنهاري والقدرة على الضرب، ويمكن حملها يدويًا أو تركيبها على منصات مختلفة (المركبات البرية والسفن والطائرات).

وستوفر وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة المدمجة والحمولة الفتاكة القوية قدرةً فائقة تضمن التفوق العملياتي في ساحة المعركة الحديثة. ويمكن الاشتباك مع الأهداف الثابتة أو المتحركة على الأرض أو في البحر - مثل المركبات المدرعة والبنية التحتية وقوارب الهجوم الساحلية السريعة والمركبات غير المأهولة - وعلى مسافات تصل إلى 50 كيلومترًا.

نبذة عن إم بي دي أيه

إم بي دي أيه هي مجموعة أوروبية فريدة متعددة الجنسيات، رائدة عالميًا في مجال أنظمة الأسلحة المعقدة، وتلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على أمن الدول. تم إنشاء المجموعة على أساس التعاون الدولي، وتوظف المجموعة أكثر من 18,000 موظف يعملون معًا لدعم السيادة الوطنية لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وحلفاءهم في جميع أنحاء العالم. وبصفتها مسرّعاً للابتكار، تعدّ إم بي دي أيه المجموعة الأوروبية الوحيدة القادرة على تصميم وتصنيع أسلحة معقدة لتلبية النطاق الكامل للمتطلبات التشغيلية الحالية والمستقبلية للقوات المسلحة الثلاث (البرية والبحرية والجوية). وتعدّ إم بي دي أيه (MBDA) شركة مملوكة بشكل مشترك من قبل مجموعة إيرباص (37.5٪)، وشركة بي أيه إي سيستمز (37.5٪)، وشركة ليوناردو (25٪).

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