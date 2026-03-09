الشركة تحول تصاميم قطع الغيار إلى نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد، وتخزينها رقمياً، ومن ثم إعادة إنتاجها عند الحاجة

حلول نوعية لتمكين الشركات الصناعية من التوأمة الرقمية لمخزون قطع الغيار الفعلي

دبي: أعلنت شركة "إمينسا" التي يوجد مقرها في مدينة دبي عن حصولها على تمويل استثماري جديد من "صندوق حي دبي للمستقبل" و"جلوبال فنتشرز" إلى جانب مستثمريها الحاليين.

وتنشط "إمينسا" في مجال الحلول التقنية المتطورة التي تعيد ابتكار آليات عمل وإدارة وإنتاج سلاسل توريد قطع الغيار في العالم من خلال تحويل تصاميم قطع الغيار إلى نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد، وتخزينها رقمياً، ومن ثم إعادة إنتاجها عند الحاجة بتقنيات "التصنيع بالإضافة" بما يشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتعمل "إمينسا" على تمكين الشركات الصناعية، لا سيما في قطاعات النفط والغاز وطاقة المستقبل، من التوأمة الرقمية لمخزون قطع الغيار الفعلي لديها، واستبداله بمكتبات رقمية آمنة من نماذج قطع الغيار الرقمية المعتمدة. ويمكنها بعد ذلك إنتاج القطع عند الطلب عبر شبكة "إمينسا" العالمية من شركائها من المنتجين المعتمدين؛ مما يقلل من فترات التوقف عن العمل بسبب سلسلة التوريد الآمنة، ويقلص تكاليف التخزين، ويخفض الانبعاثات الكربونية، ويتخطى التحديات اللوجستية.

وقال نادر البستكي العضو المنتدب في صندوق حي دبي للمستقبل الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل: "سيسهم هذا الاستثمار الجديد بتعزيز دور "إمينسا" في مجالات القدرات التصنيعية ومرونة سلاسل الإمداد وتسرّيع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ويعكس هذا الاستثمار أيضاً إيماننا بأن الابتكار التقني الذي يتم تطويره في دبي، قادر على المنافسة دولياً في العديد من المجالات".

بدورها قالت نور سويد المؤسس والشريك الإداري في جلوبال فنتشرز: "تسهم شركة "إمينسا" الآن بإحداث ثورة في طريقة عمل سلاسل الإمداد، من خلال تمكين إنتاج قطع الغيار الأساسية عند الطلب على نطاق واسع. ومن خلال توطين التصنيع المتقدم واندماجها في شبكات التوريد العالمية، تعالج الشركة ثغرة جوهرية في كيفية إدارة الصناعات للمخزون والتكاليف وتذبذب سلاسل الإمداد. ومع دخول "إمينسا" مرحلة نموها التالية، فهي في وضع مثالي للقيام بدور محوري في تعزيز مرونة سلاسل التوريد من دبي إلى العالم."

وقال فهمي الشوا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إمينسا: "أسسنا هذه الشركة لإحداث نقلة نوعية في مجال تزويد وصيانة الأصول الصناعية الحيوية. وبدلاً من تكديس المستودعات بقطع الغيار قليلة الاستخدام، نمكّن الشركات من حفظ مخزون القطع رقمياً وإنتاج ما تحتاجه فقط، في الوقت والمكان المطلوبين. ويدعم هذا الاستثمار مرحلتنا التالية من النمو مع توسعنا الدولي وتعاوننا مع الصناعات العالمية لتحديث سلاسل الإمداد لديهم."

وتوفر "إمينسا" حالياً خدماتها لكبار الصناعيين حول العالم، مما يعكس الأهمية العالمية لتقنيتها في القطاعات كثيفة الأصول. وسيُستخدم الاستثمار الجديد لتطوير المنصة الرقمية للشركة، وتوسيع شبكة الإنتاج العالمية، ودعم عمليات التوسع المؤسسي والشراكات مع كبار العملاء الصناعيين.

وخلال مسيرتها، بنت "إمينسا" مكتبة رقمية متنامية من قطع الغيار الموثوقة والتصاميم المحسّنة لمبدأ "التصنيع بالإضافة"، الذي يشكّل عملية تصنيع متقدمة تقوم بإنشاء قطع غيار ثلاثية الأبعاد بإضافة طبقة بعد أخرى حتى الوصول إلى الشكل النهائي المطلوب. وتدير الشركة اليوم منصة رقمية لقطع الغيار بنظام الاشتراك، تتيح للعملاء التخزين الرقمي وإنتاج القطع فقط عند الحاجة. وتخصص الشركة عملياتها التصنيعية في كلٍ من دبي والدمّام كمراكز تميز.

صندوق حي دبي للمستقبل

الجدير بالذكر أن صندوق حي دبي للمستقبل يستثمر في الصناديق والشركات الناشئة من المراحل المبكرة وحتى النمو، ضمن قطاعات تقنية رئيسية متوافقة مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وتشمل: تكنولوجيا العقارات، تكنولوجيا الصحة، تكنولوجيا الخدمات اللوجستية، التقنيات العميقة، الاقتصاد الدائري، وتقنيات الجيل الثالث من الويب.

