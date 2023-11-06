يقدم بيكسل بلازا 12 ألف متر مربع من المساحات التجارية القابلة للتأجير ضمن مجمع بيكسل السكني المكون من 7 أبراج

يوفر المجمع وحدات تجزئة ومساحات تجارية واسعة ومثالية لمختلف أنواع الأعمال

المجمع يعد أول فرصة لاستئجار المساحات التجارية في منطقة «ميكرز ديستركت» في جزيرة الريم

المجمع يحتضن المقر الرئيسي الجديد لشركة إمكان العقارية ومركز المبيعات الخاص بها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إمكان العقارية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن بدء تأجير مساحات الأعمال التجارية ومتاجر التجزئة في «بيكسل بلازا»، المجمع العصري في قلب منطقة «ميكرز ديستركت» على جزيرة الريم أبوظبي. ويمتد «بيكسل بلازا» على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومتاجر التجزئة المميزة القابلة للتأجير، ويقع وسط مجمع بيكسل السكني الذي يمتاز بطابع فريد يمزج بين ملامح العصرية والرفاهية وسبل الراحة المختلفة.

ويمتاز «بيكسل بلازا» بموقع مركزي فريد ضمن مجمع بيكسل السكني المتكامل والوجهة العصرية في منطقة «ميكرز ديستركت» في جزيرة الريم، والذي يتألف من سبعة أبراج تضم 525 وحدة سكنية توفر لسكانها أرقى أنماط الحياة والمعيشة العصرية المبتكرة. ويمتاز «بيكسل بلازا» بموقع استراتيجي يتوسط الأبراج السبعة والساحة المركزية المخصصة للمشاة والتي تضفي مشاعر من الراحة والهدوء على أجواء المجمع الذي يبعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام عن «شاطئ ميكرز» الذي يعد الشاطئ الأول والوحيد على جزيرة الريم، الأمر الذي يعزز من جاذبية هذا المجمع الفريد.

وقد جرى تصميم المخططات الأرضية للوحدات التجارية ووحدات التجزئة في المجمع لتوفر مساحات واسعة وتصاميم مرنة توفر مجموعة متنوعة من أماكن العمل العصرية وتجارب التجزئة والترفيه والطعام التي تناسب الأذواق والمتطلبات المختلفة للسكان والزوار على السواء.

وقال المهندس سويدان الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية: "تلتزم شركة إمكان بعقد الشراكات التي تؤكد على تلبية احتياجات السكان والزوار، وتقدم تجارب استثنائية ترسي معايير جديدة للحياة العصرية. يؤكد نهج شركة إمكان على المرونة والابتكار والسعي لتوفير وجهات وتجارب تفتح آفاق جديدة لمعايير الحياة المجتمعية، لذا حرصنا عند تصميم «بيكسل بلازا»، على ابتكار مساحات عصرية تساهم في تعزيز التواصل والعلاقات بين المجتمعات، وتقدم مساحات وتصاميم مميزة لأماكن العمل ووحدات التجزئة والمطاعم التي تلبي متطلبات جميع جوانب الحياة اليومية."

وسيحتضن «بيكسل بلازا» المقر الرئيسي الجديد لشركة إمكان العقارية ومركز المبيعات الخاص بها، حيث يعد المجمع وجهة مثالية للشركات ورجال الأعمال الراغبين بتأسيس أعمالهم في بيئة محفزة للنمو والازدهار، وتكمن أهمية المجمع وجاذبيته في إمكانية التواصل مع قاعدة واسعة من العملاء. كما يجسد المجمع ثقافة الإبداع والحياة الاجتماعية، ما يفسح المجال أمام الشركات للعمل وسط بيئة غنية بفرص النمو والنجاح.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.imkan.ae أو التواصل مع شركة إمكان العقارية على الرقم: 46526 800 أو الكتابة إلى: leasing@imkan.ae

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة إمكان العقارية

"إمكان" هي شركة تطوير عقاري يقع مقرها في أبوظبي، وتحظى بشهرة واسعة في القطاع العقاري، إذ تمتلك محفظة عقارية غنية تضم 26 مشروعاً موزعة على قارتين. وتسعى "إمكان" إلى تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في ابتكار مشاريع ومواقع تثري حياة الناس وترتقي بتجاربهم.

تعتمد مشاريع شركة "إمكان"، المملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب، على منصة أبحاث فريدة من نوعها تركز على تحقيق تطلعات وطموحات شريحة مميزة من العملاء، بدءً من أفراد جيل الشباب وحتى أصحاب الثروات الكبيرة. ومن أهم مشاريعها الرئيسية، "ميكرز ديستركت"، وهي وجهة سكنية متعددة الاستخدامات على الواجهة البحرية، تمتد على مساحة 18.6 هكتار، ويبلغ طولها كيلومتر واحد في جزيرة الريم في أبوظبي. يوفر المشروع بيئة حضرية نابضة بالحياة، تثري حياة القاطنين فيه وتعزز التواصل والتفاعل الاجتماعي فيما بينهم، فضلاً عن استقطابها لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الرائدة، وقادة الفكر، والفنانين، والحرفيين، والمبتكرين. تضم محفظة الشركة مشروعين مميزين ضمن "ميكرز ديستركت" وهما "بيكسل"، أول وجهة سكنية متعددة الاستخدامات، تتألف من 7 أبراج سكنية، و"ذا آرتري"، وهو مبنى متعدد الاستخدامات يجمع في تصميمه موقف واسع للسيارات شُيّد بمساحات إبداعية. وتتضمن المشاريع الأخرى في محفظة "إمكان" مشروع "ندرة" في جزيرة السعديات، وهو مجمّع يضم 32 فيلا شاطئية فخمة وخمس من قطع الأراضي الشاطئية؛ و"حديقة الشيخة فاطمة"، أول حديقة حضرية في العاصمة، تهدف إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي، وكذلك المخطط الرئيسي للجرف، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تبلغ مساحته 3.8 مليون متر مربع على ساحل الإمارات، ويمتد على طول 1.6 كيلومتر، بالإضافة إلى قناة مائية بطول 9 كيلومترات، تقع ضمن محمية طبيعية بين مدينتي أبوظبي ودبي. ويُعد منتجع "شا الإمارات" الصحي في الجرف الإضافة الأحدث للمشروع، حيث سيصبح عند افتتاحه في عام 2025، المركز الثالث من نوعه ضمن شبكة "مراكز شا" العالمية بعد "مركز شا" في إسبانيا الحائز على عدة جوائز عالمية.

تزخر محفظة "إمكان" العالمية، عبر مكاتبها في جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، بالعديد من المشاريع المتطورة والمتعددة الاستخدامات، والتي تقع في أهم المواقع والمدن الاستراتيجية، بما في ذلك مشروع "البروج" التابع لشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري، ويمتد على مساحة 500 هكتار، ويعد من أكبر مشاريع الشركة في مصر، ومركز "لو كاروسيل التجاري" الذي يُعد أول مركز تسوق مفتوح في الهواء الطلق في المغرب، إضافة إلى فندق "ستوري"، وهو مشروع بوتيك فندقي في المملكة.