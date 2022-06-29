المرحلة الجديدة من الوجهة الساحلية ستضم 98 فيلا سكنية مصممة وفق الطراز المعماري التقليدي وسط بيئة طبيعية خلابة

أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة: 29 يونيو، 2022: أعلنت شركة "إمكان" العقارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "حدائق الجرف"، وهو مجمع سكني متكامل يمتد على مساحة 370 هكتارًا ضمن المخطط الرئيسي لمشروع "الجرف".

ويقع مشروع الجرف في منطقة غنتوت بين أبوظبي ودبي، ويجسد مفهومًا جديدًا للحياة المجتمعية والاستمتاع بالراحة والاسترخاء بين أحضان الطبيعة بعيداً عن صخب المدينة. ويمتد المخطط الرئيسي للمشروع على طول 1.6 كيلومتر لساحل الخليج العربي ويتكامل بسلاسة مع البيئة الطبيعية المحيطة، مما يساهم في صون التراث والتاريخ الغني للمنطقة.

وفي ظل الطلب القياسي والإقبال الواسع الذي شهده مشروع "حدائق الجرف"، قررت "إمكان" إطلاق المرحلة الثانية من المشروع على أن تكتمل المرحلة الأولى بحلول منتصف عام 2023.

وتضمنت المرحلة الأولى من "حدائق الجرف" مجموعتين من الفلل وهما "جود" و"بدور"، وحققتا نجاحاً كبيراً في أوساط المستثمرين والمستخدمين النهائيين، الأمر الذي شكل حافزاً كبيراً للشركة لإطلاق 98 فيلا جديدة ضمن هذين الطرازين في المرحلة الثانية، مما يوفر للسكان 5 خيارات مختلفة من أنماط الفلل.

وتتميز فلل "جود" بتصميمها المتميز الذي يحاكي البيوت العربية التقليدية، مع أفنية ومجالس ومساحات مصممة خصيصًا للمعيشة العائلية، بينما تقدم "بدور" فللا مصممة بأسلوب معماري مستوحى من العناصر الأساسية لخيم الصحراء العربية تتنوع ما بين غرفتي نوم وثلاث وأربع وخمس غرف نوم.

وبهذه المناسبة قالت بروين منصور العوضي، مديرة قسم التطوير في شركة "إمكان" العقارية: "إن إطلاق المرحلة الثانية من "حدائق الجرف" يعكس التزامنا المتواصل ببناء وجهات سكنية متميزة تلبي احتياجات المستثمرين والسكان في ظل الطلب المتزايد على العقارات الراقية في الدولة. وستواصل المرحلة الثانية من مشروع "حدائق الجرف" تقديم تجربة حياة استثنائية للسكان من خلال المزج بين جمال الطبيعة وعناصر العمارة المعاصرة وروعة الطراز المعماري العربي وسط أجواء من الهدوء والخصوصية. وقد حقق مشروع "حدائق الجرف" طلباً قوياً منذ إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بفضل ما يزخر بها من أنماط معمارية متنوعة، وموقع مثالي، ومرافق عالمية المستوى، ومساحات خضراء مناسبة للمشي، وحياة برية مذهلة، وشاطئ طبيعي خلاب تساهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة في إنشاء مجتمعات متكاملة تثري حياة السكان ".

ويشكل "حدائق الجرف" القلب النابض للمخطط الرئيسي لمشروع "الجرف" ويقدم مجموعة فريدة من وسائل الراحة كمرسى، وشاطئ خاص، وحديقة مركزية واسعة تمتد عبر المشروع، وملاعب، ومرافق رياضية.

كما سيضم المخطط الرئيسي عند اكتماله العديد من المرافق المتنوعة منها مراسي، وشواطئ، ومساجد، ومدرسة خاصة، إضافة إلى عدد من المتاجر والمطاعم، والفنادق الفاخرة، والحدائق، والمواقع التراثية، فضلاً عن قناة بحرية ستضيف 8 كيلومترات من الواجهة البحرية.

كما سيتضمن المشروع منتجع "شا الإمارات" الذي يعد مركزاً مخصصاً للاستشفاء والنقاهة والأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يوفر خدمات نقاهة طبية متكاملة لمساعدة الناس على تبني أسلوب حياة صحي.

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نبذة عن إمكان

إمكان" هي شركة تطوير عقاري يقع مقرها في أبوظبي وتحظى بسمعة واسعة بامتلاكها محفظة عقارية تشمل 26 مشروعاً على امتداد ثلاث قارات. وتسعى "إمكان" إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في ابتكار مشاريع ومواقع تثري حياة الناس وتجاربهم.

وتعتمد مشاريع شركة "إمكان" المملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب، على منصة أبحاث فريدة من نوعها تركز على تحقيق تطلعات وطموحات شريحة متميزة من العملاء، بدءاً من أفراد جيل الشباب وحتى أصحاب الثروات الكبيرة. ومن أهم مشاريعها الرئيسية، "ميكرز ديستركت" وهي وجهة سكنية متعددة الاستخدامات على الواجهة البحرية وتمتد على مساحة 18.6 هكتار وطول كيلومتر واحد في جزيرة الريم في أبوظبي، ويوفر المشروع بيئة حضرية ديناميكية مفعمة لإثراء حياة السكان وتعزيز التواصل والتفاعلات الاجتماعية فيما بينهم، فضلاً عن استقطاب رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة

والمشاريع الرائدة، وقادة الفكر، والفنانين، والحرفيين، والمبتكرين. وتضم محفظة الشركة مشروعين متميزين ضمن "ميكرز ديستركت" وهما "بيكسل"، أول وجهة سكنية متعددة الاستخدامات وتتألف من 7 أبراج سكنية، و"ذا آرتري"، المبنى متعدد الاستخدامات الذي يدمج في تصميمه موقف واسع للسيارات مصمّم لمساحات إبداعية. وتتضمن المشاريع الأخرى في محفظة "إمكان" مشروع "ندرة" في جزيرة السعديات، وهو مجمّع يضم 32 فيلا شاطئية فخمة وخمس قطع أراضي شاطئية؛ و"حديقة الشيخة فاطمة"، أول حديقة حضرية في العاصمة والتي تهدف إلى إثراء التفاعل الاجتماعي؛ والمخطط الرئيسي للجرف وهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة 3.8 مليون متر مربع على ساحل الإمارات بطول 1.6 كيلومتر ويقع ضمن محمية بيئة طبيعية بين أبوظبي ودبي. ويعد منتجع "شا الإمارات" الصحي في الجرف الإضافة الأحدث للقطاع العقاري والطبي حيث سيصبح عند افتتاحه المقرر في عام 2025، المركز الثالث ضمن شبكة "مراكز شا" العالمية بعد "مركز شا" في إسبانيا الحائز على عدة جوائز عالمية.

وتعمل إمكان من خلال مكاتبها في مصر والمغرب على بناء محفظة دولية تضم العديد من المشاريع متعددة الاستخدامات في أهم المواقع الاستراتيجية الهامة حول العالم، منها مشروع البروج التابع لشركة "إمكان مصر" ويمتد على مساحة 500 هكتار ويعد أكبر مشروع للشركة في مصر، ومركز "لو كاروسيل" التجاري الذي سيكون أول مركز تجاري مفتوح في الهواء الطلق في المغرب، إضافة إلى مشروع فيلا ضيافة، وهو مشروع فندقي من فئة البوتيك في المملكة.