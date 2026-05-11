الإمارات العربية المتحدة، أعلنت آي إي كوين (AE Coin)، أول عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن اعتمادها من قبل مجموعة «نيفوس» (Nephos Group)، وهي شركة متخصصة في الخدمات المهنية تشمل الاستشارات والتحول الرقمي والخدمات المحاسبية، لتصبح بذلك أول شركة من هذا النوع في المنطقة تقبل المدفوعات عبر العملات المستقرة المنظمة، في خطوة تمثل دخول «آي إي كوين» إلى قطاع خدمات الأعمال التقليدية.

ويعكس هذا التوجه تطوراً أوسع في استخدام العملات الرقمية المنظمة داخل دولة الإمارات، مع انتقال العملات المستقرة تدريجياً من نطاق التداولات والتحويلات المالية إلى الاستخدامات التجارية اليومية.

وتُمثل مجموعة «نيفوس»، التي تخدم قاعدة متنامية تضم نحو 500 شركة، قناة مهمة لتوسّع «آي إي كوين» في قطاع الخدمات المهنية. ومن خلال شبكة عملائها، تمتلك هذه الشراكة القدرة على توسيع نطاق الوصول إلى المدفوعات المعتمدة على «آي إي كوين» ضمن منظومة أوسع قد تصل إلى نحو نصف مليون مستخدم نهائي، ما يعكس حجم الفرص المتاحة أمام المدفوعات الرقمية المنظمة مع تسارع وتيرة تبنيها بين الشركات وعملائها.

كما تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في توسع شبكة التجار التابعة لـ«آي إي كوين»، بما يسهم في تسريع اعتماد حلول المدفوعات الرقمية المنظمة في مختلف أنحاء الدولة. ومن خلال «محفظة أي إي سي» ((AEC Wallet، أصبح بإمكان عملاء مجموعة «نيفوس» تسوية الفواتير خلال ثوانٍ باستخدام «آي إي كوين»، مع الاستفادة من سرعة التسوية وتقليل الاعتماد على القنوات المصرفية التقليدية.

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لـبنك المارية المحلي

«تعكس “آي إي كوين” رؤيتنا لبناء بنية تحتية مالية عملية وجاهزة للمستقبل تدعم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات. ويؤكد توسع “آي إي كوين” إلى قطاع الخدمات المهنية من خلال هذه الشراكة مع مجموعة “نيفوس” كيف أصبحت المدفوعات الرقمية المنظمة حلاً فعلياً للشركات، من خلال تعزيز الكفاءة وتسريع عمليات التسوية وتقديم تجربة أفضل للعملاء.»

وتوفر خلال «محفظة أي إي سي» ((AEC Wallet، التي تم تطويرها لتلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع الرقمية المتوافقة مع الأطر التنظيمية، إمكانية إرسال واستلام واستخدام «آي إي كوين»، المدعومة بالكامل بنسبة 1:1 بالدرهم الإماراتي، بما يضمن الاستقرار والشفافية والثقة.

من جانبه، قال رامز رفيق، المدير العام لشركة آي إي دي ستابل كوين:

«نشهد اليوم انتقال العملات المستقرة المنظمة من مجرد أداة للتداول إلى وسيلة عملية لتنفيذ المعاملات التجارية اليومية. ويُعد إدخال قطاع الخدمات المهنية إلى منظومة آي إي سي خطوة مهمة نحو جعل المدفوعات الرقمية خياراً عملياً للشركات العاملة ضمن بيئات تنظيمية متطورة.»

ويعزز انضمام مجموعة «نيفوس» الزخم المتسارع لـ«آي إي كوين» في القطاعين الحكومي والخاص، بما يشمل استخدامها في سداد رسوم الخدمات الحكومية ودمجها ضمن قطاعات رئيسية مثل التجزئة والضيافة والتنقل.

ومن خلال دمج «محفظة أي إي سي» ((AEC Wallet، تستفيد مجموعة «نيفوس» من بنية تحتية مالية متقدمة لتعزيز تجربة العملاء، عبر توفير:

• تسوية الفواتير خلال ثوانٍ بدلاً من أيام

• خفض تكاليف المعاملات مقارنة ببطاقات الدفع والتحويلات البنكية الدولية

• مدفوعات مباشرة من المحفظة إلى الشركات دون وسطاء

• شفافية أكبر في التسعير عبر عملة رقمية مرتبطة بالدرهم الإماراتي

وقال جو ديفيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ مجموعة «نيفوس»

«تنتقل العملات المستقرة اليوم من أطراف القطاع المالي إلى صميم العمليات التجارية. وبالنسبة لشركات مثلنا تعمل مع عملاء عبر أسواق متعددة، فإن القدرة على تسوية المدفوعات بشكل فوري عبر عملة رقمية منظمة تمثل تطوراً مهماً مقارنة بالبنية التقليدية للمدفوعات.»

وفي حين قادت قطاعات مثل التجزئة والتحويلات المالية المراحل الأولى من تبني العملات الرقمية، ظل قطاع الخدمات المهنية يعتمد إلى حد كبير على الأنظمة المصرفية التقليدية. وتمثل هذه الخطوة تحولاً مبكراً في كيفية تعامل شركات الاستشارات والخدمات المهنية ضمن بيئة مالية رقمية متكاملة.

ومع تسارع وتيرة التبني، تواصل «آي إي كوين» و «محفظة أي إي سي» ((AEC Wallet، لعب دور محوري في تمكين منظومة مدفوعات رقمية موحدة ومنظمة وقابلة للتوسع في دولة الإمارات، بما يمهد لمستقبل تصبح فيه العملات المستقرة جزءاً أساسياً من المدفوعات التجارية اليومية، وليس فقط من الأسواق المالية.

نبذة عن «آي إي كوين»:

هي عملة رقمية مستقرة من الجيل الجديد، منظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوفر خدمات مالية آمنة وشفافة وفعالة. وتركّز «إيه إي كوين» على المدفوعات المحلية، ودمج حلول التمويل اللامركزي (DeFi)، وأنظمة المكافآت المبتكرة، بما يعيد تعريف طريقة استخدام الأموال الرقمية. وتتخذ الشركة من أبوظبي مقراً لها، وتواصل ريادتها للابتكار في قطاع التمويل الرقمي على مستوى المنطقة.

نبذة عن «محفظة أي إي سي» ((AEC Wallet،

«محفظة AEC»، المدعومة من شركة عملة الامارات للاستثمار « » (EmCoin)، هي محفظة رقمية آمنة صُممت لتمكين المدفوعات اليومية السلسة باستخدام «إيه إي كوين». وتتيح المنصة للمستخدمين تحويل واستلام وإنفاق «إيه إي كوين» في المعاملات الواقعية بسهولة وسرعة، بما يسهم في ربط ابتكارات البلوك تشين بالاستخدامات التجارية اليومية.

نبذة عن مجموعة «نيفوس»

هي شركة خدمات مهنية متخصصة في الاستشارات السحابية والتحول الرقمي والخدمات الاستشارية، وتدعم المؤسسات في التعامل مع البيئات التقنية المعقدة وتحقيق نمو مستدام.

كما تُعد مجموعة «نيفوس» من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المحاسبية المتخصصة لقطاع العملات الرقمية وتقنيات البلوك تشين، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التخطيط الضريبي للأصول الرقمية، والمحاسبة، والدعم المؤسسي، واستشارات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستفيدة من خبراتها في الجمع بين المعايير المحاسبية التقليدية والمعرفة المتخصصة بقطاع الأصول الرقمية سريع التطور.

-انتهى-

#بياناتشركات