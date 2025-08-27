دبي، الإمارات العربية المتحدة : احتفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بيوم المرأة الإماراتية 2025، الذي يحمل هذا العام شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، تخليداً للذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي كان ولا يزال ركيزة أساسية في مسيرة تمكين المرأة ودعمها للاضطلاع بدورها المحوري في بناء المجتمع.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "يُعتبر يوم المرأة الإماراتية محطة سنوية للاحتفاء بإنجازات ابنة الإمارات، التي تمثل مصدر اعتزاز وفخر دائم للدولة، ولإبراز إسهاماتها الريادية في خدمة الوطن والمجتمع في شتى المجالات. كما يشكل هذا اليوم فرصة للتأكيد على ما تحقق من خطوات رائدة في مسيرة تمكين المرأة بدولة الإمارات، وهي ثمرة للرؤية الحكيمة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات). وبهذا أصبحت مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية نهجاً راسخاً وثقافة متجذرة نعمل جميعاً على ترسيخها، انسجاماً مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دول العالم."

وأكد سعادة أحمد بن شعفار أن المرأة الإماراتية تمثل جزءاً لا يتجزأ من "إمباور"، إذ تشغل مناصب مختلفة في جميع أقسام المؤسسة وإداراتها وتتولى مسؤوليات شتى تسهم من خلالها في تعزيز تقدم المؤسسة وتطورها وترسيخ بصمتها في مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي ودولة الإمارات. وأضاف: "تشغل المرأة حالياً مناصب متقدمة من الوظائف الإدارية في المؤسسة، وتشكل النساء الإماراتيات نسبة تتجاوز الـ 62% من إجمالي القوى النسائية العاملة في المؤسسة، فضلاً عن تواجدها القوي في مختلف المراكز الوظيفية في باقي الشركات التابعة للمؤسسة."

واختتم بالقول: "إننا في "إمباور" نؤمن بأن المرأة الإماراتية ليست فقط جزءاً من رحلة التنمية المستدامة لدولتنا، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفاتها المستقبلية، خاصة في بناء اقتصاد أخضر قائم على الابتكار والاستدامة، من أجل أجيال الغد. ونتطلع بثقة وتفاؤل إلى أن تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها المشرقة بمزيد من التقدم والإنجازات، لتبقى دائماً مثالاً للعزيمة والطموح والإصرار."

