الشارقة- شاركت شركة إمارا إنفويس (Emara Invoice)، المتخصصة في حلول الفاتورة الإلكترونية والتحول الرقمي، في اللقاء الذي عقد على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين مدينة الشارقة للإعلام (شمس) وشركة «سلة»، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك لتقديم خدمات الفاتورة الإلكترونية للشركات والأعضاء العاملين تحت مظلة مدينة الشارقة للإعلام.

وجرى اللقاء بحضور راشد العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الموظفين في المدينة، من بينهم عليا علي والسيد محمد آل علي، بالإضافة إلى سامح الفقي، المدير العام لشركة «إمارا إنفويس».

وتأتي مشاركة «إمارا إنفويس» في إطار جهودها الرامية إلى دعم الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول إلى منظومة الفوترة الإلكترونية والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية التي أطلقتها الجهات الحكومية المختصة، بما يواكب توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز كفاءة الأعمال.

خلال اللقاء، استعرضت شركة «إمارا إنفويس» الحلول التقنية التي تقدمها في مجال الفاتورة الإلكترونية، وقدرتها على مساعدة الشركات بمختلف أحجامها على تطبيق الأنظمة الحديثة للفوترة الرقمية بطريقة سلسة وآمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية المحلية والمعايير الدولية.

وأكد المدير العام لشركة «إمارا إنفويس» سامح الفقي أن الشركة تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف تسهيل رحلة التحول الرقمي للشركات في دولة الإمارات.

وقال: «نؤمن بأن الفاتورة الإلكترونية لم تعد مجرد متطلب تنظيمي، بل أصبحت أداة أساسية لتعزيز كفاءة الأعمال ورفع مستويات الشفافية والحوكمة. ومن هذا المنطلق نتطلع إلى التعاون مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس) وشركة سلة لتوفير حلول متكاملة تدعم الشركات الأعضاء وتمكنها من الامتثال للمتطلبات التنظيمية بكفاءة وسهولة».

وأضاف الفقي أن «إمارا إنفويس» تعمل على تطوير منظومة متكاملة للفوترة الإلكترونية تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يضمن سرعة التكامل مع الأنظمة المختلفة وتوفير أعلى مستويات الأمان والموثوقية للشركات والمؤسسات.

يعكس اللقاء التوجه المتنامي نحو تعزيز التعاون بين مزودي الحلول التقنية والجهات الداعمة للأعمال في دولة الإمارات، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتمكين الشركات من الاستفادة من أحدث التقنيات والخدمات الرقمية المتخصصة.

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