دبي - الإمارات العربية المتحدة - شهد "ميرسر هاوس"، أحد أبرز المشاريع السكنية لشركة إلينغتون العقارية في أبتاون دبي، والحائز على جائزة أفضل مشروع تطوير متعدد الاستخدامات من جوائز العقارات الدولية، محطة مفصلية جديدة، بعد قيام المطور بتوقيع عقد إنشاء بقيمة 1.1 مليار درهم مع مجموعة السكك الحديدية الصينية الثامن عشر.

ومن شأن هذا الإنجاز أن يُرسّخ مكانة "ميرسر هاوس" كأحد أكثر المشاريع طموحاً وتقدماً من حيث التصميم على ساحة العقارات في دبي. ليعكس التزام إلينغتون إزاء ابتكار مساكن تمزج بين روعة التصميم المعماري، ورفاهية العيش، وأسلوب الحياة المتكامل.

ويتألف هذا المشروع من برجين، وهما البرج الشمالي بارتفاع 34 طابقاً، والبرج الجنوبي البالغ ارتفاعه 41 طابقاً، كما يضم مزيجاً راقياً من الاستوديوهات، والشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافةً إلى بنتهاوس مميز يضم أربع غرف. ويتميز المشروع بتصميمه الفريد ومساحاته المدروسة بعناية، لتلبي توقّعات الملاك والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بتجربة حياة تتجاوز مجرد امتلاك منزل.

تُكمّل أبتاون بلازا الأبراج السكنية، وستُقدّم وجهةً نابضةً بالحياة للتسوق والمطاعم. تضمّ الساحة مجموعةً مختارةً من المتاجر والمقاهي ومفاهيم أسلوب الحياة العصرية، وقد صُمّمت لتكون بيئةً مفتوحةً للمشي، تُحسّن الحياة اليومية وتُعزّز شعورًا بالتواصل الحضري في قلب أبتاون دبي.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يبدو واضحاً تماماً أن الطلب على المجتمعات المتكاملة عالية الجودة يسجّل نمواً مستمراً، خاصة في العديد من المواقع المميزة في المدينة، مثل أبتاون دبي. ونعمل من خلال "ميرسر هاوس" على تلبية هذا الطلب عبر تقديم تجربة سكنية راقية وحيوية، تشمل برجين مميزين تم تعزيزهما بالكثير من المرافق عالمية المستوى، فضلاً عن المتاجر والمطاعم الفاخرة، والتصميم الحائز على العديد من الجوائز المرموقة. إن قيام شريكنا إلينغتون العقارية باختيار مجموعة السكك الحديدية الصينية الثامن عشر التي تعدّ واحدة من أبرز شركات الهندسة العالمية للمشاريع الحضرية الكبرى، يعكس المعايير الرفيعة التي نحرص على ترسيخها، في الوقت الذي نواصل فيه تعزيز جاذبية أبتاون دبي، وترسيخ مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة من حيث الارتقاء بمعايير جودة الحياة الحضرية وتحسين التنافسية".

وأضاف تشو لين، المدير العام لمجموعة السكك الحديدية الصينية الثامن عشر: "يشرفنا الحصول على عقد إنشاء تتجاوز قيمته مليار درهم لمشروع ميرسر هاوس، أحد المشاريع السكنية المتميزة لشركة إلينغتون العقارية في أبتاون دبي. تعكس هذه الشراكة الثقة الممنوحة لنا بفضل تميزنا الهندسي وسجلنا الحافل في تنفيذ المشاريع الكبرى حول العالم. وبالتزامنا الثابت بأعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ والتسليم في الوقت المحدد، نتطلع إلى تجسيد مشروع ميرسر هاوس على أرض الواقع وتعزيز مكانتنا كمقاول رئيسي موثوق ومرموق في قطاع البناء المزدهر في دبي".

من جانبه، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية: "يُمثّل مشروع "ميرسر هاوس" محطة رئيسية في مسيرة إلينغتون بمنطقة أبتاون دبي التي يطورها مركز دبي للسلع المتعددة كإحدى أكثر الوجهات حيوية في دبي. ويعزز تعاوننا مع مجموعة السكك الحديدية الصينية الثامن عشر، وهي شركة مقاولات عالمية مرموقة، التزامنا الراسخ إزاء تقديم التميز من خلال تصميم هذا المشروع وتنفيذه وفق أرقى المستويات العالمية. ونعمل معاً على تطوير مشروع سكني سيكون علامة بارزة في أفق دبي العقاري، لا سيما وأنه يُسهم في إبراز حيوية المنطقة، كما يُلبّي طموحات الملاك والمستثمرين المميزين".

ويُجسّد هذا التعاون مع مجموعة السكك الحديدية الصينية الثامن عشر، المشهود لها عالمياً بتميزها الهندسي وإنجازاتها البارزة في المشاريع الكبرى للبنية التحتية والتخطيط الحضري، مدى التزام إلينغتون العقارية بتنفيذ "ميرسر هاوس" وفق أعلى معايير الجودة والدقة في التفاصيل.

ويُوفّر المشروع مجموعة مختارة من المرافق العصرية، تشمل نادياً شاطئياً حضرياً، ومناطق للياقة والاستشفاء تُركّز على الصحة، وصالة رياضية متعددة الاستخدامات، ومناطق ترفيهية للعائلات والأطفال، ونادياً اجتماعياً عصرياً، ومساحات مشتركة مصممة بعناية.

ويعدّ "ميرسر هاوس" إضافة مهمة إلى محفظة إلينغتون المتنامية من المشاريع المميزة، كما أنه ينسجم مع رؤية دبي الرامية إلى تطوير مجتمعات مزدهرة ومفعمة بالحيوية، وتكون متكاملة مع محيطها، وتجمع بين الابتكار وأسلوب الحياة الراقي والقيمة المستدامة على المدى الطويل.

لمحة حول إلينغتون العقارية:

إلينغتون العقارية هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري القائم على التصميم في دبي، وتقدم عقارات ومجتمعات جذابة تناسب أنماط الحياة الفاخرة. وتركز الشركة في نهجها على العملاء، وتوفر مساكن تمتاز ببراعة فنية استثنائية وهندسة معمارية فريدة. وتتنوع محفظ الشركة لتشمل مجتمعات في جميع أنحاء دبي، مثل وسط مدينة دبي، والخليج التجاري، ودبي هيلز، ونخلة جميرا، ومدينة محمد بن راشد، وجزر دبي وغيرها، بالإضافة إلى رأس الخيمة، بما فيها جزر المرجان وجزيرة الحياة. وتعتمد إلينغتون العقارية على التصميم المدروس مع الفن ونمط الحياة الفاخر لابتكار ملاذات مميزة توفر تجارب حياة مخصصة.

-انتهى-

#بياناتشركات