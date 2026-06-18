يقع "إيفرلي بليس" ضمن منطقة ميدان هورايزون، إحدى الوجهات السكنية الواعدة في دبي، والتي من المتوقع أن تستفيد مستقبلاً من الربط عبر الخط الذهبي لمترو دبي

يأتي إطلاق المشروع في وقت يولي فيه 63% من مشتري المنازل في دبي أهمية أكبر للموقع والمرافق المجتمعية وجودة أسلوب الحياة مقارنة بالسعر عند اتخاذ قرارات الشراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إلينغتون العقارية، شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي والمعروفة بتصاميمها المتميزة، عن إطلاق مشروع "إيفرلي بليس"، أحدث مشاريعها السكنية في منطقة ميدان هورايزون بمدينة محمد بن راشد، في خطوة تعزز محفظتها المتنامية من المشاريع السكنية المصممة بعناية في مختلف أنحاء دبي.

ويطل المشروع على البحيرة الكريستالية، ويضم 209 وحدات سكنية متنوعة تشمل شققاً مكوّنة من غرفة نوم واحدة، وغرفة نوم واحدة مع غرفة دراسة، وغرفتي نوم، وغرفتي نوم مع غرفة دراسة، و ثلاث غرف نوم مع غرفة دراسة. كما يتميز المشروع بمساحات مفتوحة ونوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، بالإضافة إلى مساحات خارجية تتيح للسكان الاستمتاع بالإطلالات المحيطة، بما في ذلك البحيرة الكريستالية والمساحات الخضراء ومنطقة المرافق.

وتشير أحدث الدراسات إلى أن أكثر من 63% من مشتري المنازل في دبي يضعون الموقع والمرافق ونمط الحياة في مقدمة أولوياتهم عند اتخاذ قرار الشراء، متقدمين بذلك على عامل السعر. ويأتي إطلاق المشروع في وقت تشهد فيه تفضيلات المشترين في الإمارة تحولاً ملحوظاً، حيث لم يعد السعر العاملالحاسم الوحيد، بل أصبح الطلب يتزايد على المجتمعات السكنية المتكاملة التي تجمع بين المنازل المصممة بعناية وسهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق والمساحات المشتركة، بما يوفر تجربة معيشية متوازنة تلبي تطلعات السكان العصريين.

ويلبّي "إيفرلي بليس" هذا التوجه المتنامي من خلال تقديم تجربة سكنية متكاملة تضع الرفاهية والترفيه والشعور بالانتماء في صميمها. ويضم المشروع مجموعة واسعة من المرافق المشتركة، تشمل مسبحاً واسعاً بإطلالات مباشرة على البحيرة، وصالة للنادي مزوّدة بمسار للبولينغ، ومقهى وصالة للجلوس والاسترخاء لتناول المشروبات، إلى جانب مساحات للعمل المشترك والألعاب، واستوديوهات للياقة البدنية واليوغا. كما يشتمل المشروع على غرف لتبديل الملابس مستوحاة من المنتجعات الصحية تضم غرفاً للساونا ومساحات العلاج بالألوان، ومناطق لعب داخلية وخارجية للأطفال، وصالة للسينما في الهواء الطلق، ومناطق للشواء والترفيه، وطاولات تنس خارجية. وتتكامل هذه المرافق مع وجود أكواخ مخصصة للاسترخاء، وجلسات مظللة، وحدائق خضراء منسقة على المنصة السكنية، وخدمات الكونسيرج، إضافة إلى ردهة استقبال تحاكي أجواء الضيافة الراقية. وستتضمن أرجاء المشروع أيضاً أعمالاً فنية مختارة لفنانين محليين، في امتداد لالتزام إلينغتون بدمج الإبداع والفنون في تفاصيل الحياة اليومية، وجعلها جزءاً أصيلاً من التجربة السكنية لسكانها.

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية: "مع استمرار دبي في النمو والتوسع، يقوم المطورون العقاريون بدور محوري في ابتكار وجهات حيوية للغاية، وتعكس الحداثة، وتنسجم مع محيطها. إن القيمة السكنية على المدى الطويل باتت ترتبط بشكل متزايد بجودة الحياة التي توفرها البيئة المحيطة بالمنزل. ومن خلال "إيفرلي بليس"، حرصنا على تطوير مشروع يجسد هذا التوجه عبر تصميم مدروس يركز على سهولة العيش. ويمنح المكان هوية مكانية واضحة، كما توفّر منطقة ميدان هورايزن الأساس الأمثل لهذا النهج، بفضل طابعها السكني المتنامي الذي سيواصل تطوره ونضجه مع مرور الوقت".

ويقع مشروع "إيفرلي بليس" ضمن منطقة ميدان هورايزون، إحدى الوجهات السكنية الواعدة في دبي، بالقرب من وسط مدينة دبي، ودبي كريك هاربور، ومطار دبي الدولي، ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية. كما من المتوقع أن تستفيد المنطقة من مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي سيمتد لمسافة 42 كيلومتراً ويربط بين 15 وجهة رئيسية، بما في ذلك مدينة محمد بن راشد ومنطقة ميدان، إلى جانب اتصاله بالخطين الأحمر والأخضر وشبكة قطارات الاتحاد. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز سهولة التنقل بين المناطق السكنية والتجارية الرئيسية في دبي، بما يدعم جاذبية المجتمعات السكنية الواقعة على امتداد مساره على المدى الطويل.

ومن خلال مشروع "إيفرلي بليس"، تواصل إلينغتون العقارية توسيع حضورها في أبرز الوجهات السكنية في دبي، تأكيداً على التزامها بتطوير مشاريع سكنية تركز على احتياجات السكان، وتوفر قيمة مستدامة وتجارب معيشية تلبي تطلعات السكان والمستثمرين.

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نبذة عن إلينغتون العقاري

تُعد إلينغتون العقارية إحدى أبرز شركات التطوير العقاري القائمة على التصميم في دبي، حيث تلتزم بابتكار مشاريع سكنية ومجتمعات فاخرة ترتقي بأسلوب الحياة. وتشتهر الشركة بنهجها المرتكز على العميل، وتطويرها لمشاريع تتميز بروعة التصميم ودقة الهندسة المعمارية. ويضم سجل مشاريع إلينغتون العقارية مجموعة متنوعة من المشاريع الحائزة على جوائز في دبي ورأس الخيمة، من بينها أوشن هاوس في نخلة جميرا، وإلينغتون هاوس في دبي هيلز استيت، وون ريفر بوينت في الخليج التجاري. وتجمع إلينغتون العقارية بين التصميم المدروس والفن وتنسيق أسلوب الحياة لابتكار مساحات سكنية توفّر تجارب شخصية متكاملة.

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