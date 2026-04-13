الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إطلاق شركة "إلينغتون العقارية" مركز مبيعات رئيسي متكامل في "ذا أتريوم" ضمن أبتاون دبي، في خطوة تعكس الزخم المتواصل الذي تشهده المنطقة وتعزز مكانتها كوجهة متكاملة لأسلوب الحياة العصرية للمقيمين والزوار والمستثمرين.

وجاء الإعلان خلال حفل توقيع رسمي بحضور أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وجوزيف توماس، الشريك المؤسس في إلينغتون العقارية، إلى جانب بول أشتون، الرئيس التنفيذي للعقارات في مركز دبي للسلع المتعددة، وإيلي نعمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إلينغتون العقارية، ما يعكس رؤية مشتركة لتقديم تجارب عقارية متطورة تتمحور حول العملاء ضمن مشهد العقارات المتنامي في دبي.

ويمتد المركز الجديد على مساحة تتجاوز 16 ألف قدم مربع، وقد صُمم ليقدم تجربة متكاملة تجمع بين التفاعل والراحة، بما يعزز رحلة العميل عبر مجموعة من المكونات المترابطة تشمل:

- مركز التجربة – بيئة تفاعلية تضم عروضاً مختارة وعناصر وسائط متعددة تعكس المشاريع المنفذة على أرض الواقع

- مركز المبيعات – مساحة مخصصة للتواصل مع العملاء، تشمل الاستشارات وعروض المشاريع والنقاشات المخصصة

- مساحات مكتبية – تدعم العمليات التشغيلية والوظائف الإدارية

- وحدات العرض – تضم وحدتان سكنيتان بتصميم متكامل تقدمان تجربة ملموسة وواقعية لتصاميم الشركة وتوزيعاتها واختيارات المواد

تُشكل هذه المكونات الأربعة معاً منظومة متكاملة تعزز التواصل الفعال مع العملاء ضمن بيئة نابضة بالحياة تحاكي الواقعة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يمثل افتتاح مركز مبيعات إلينغتون العقارية في أبتاون دبي إضافة نوعية لمسيرة تطوير المنطقة. فالمركز، الذي يمتد على مساحة 16,000 قدم مربع في "ذا أتريوم"، يعزز مكانة أبتاون دبي كوجهة مفضلة للشركات العقارية الرائدة، لا سيما تلك التي تتعامل مباشرة مع العملاء وتسعى إلى تقديم تجارب عالية الجودة. وصُممت أبتاون دبي لتجمع بين المرافق التجارية والسكنية وتجارب الحياة العصرية ضمن بيئة متكاملة، ومع استمرارنا في توسيع منظومة الخدمات لتشمل المكاتب ومتاجر التجزئة والضيافة والمرافق العامة، فإننا نعمل على تطوير وجهة تدعم نمو الأعمال وتسهم في تعزيز القيمة المضافة لدبي باعتبارها مركزاً استثمارياً عالمياً".

من جانبه، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس في إلينغتون العقارية: "توفر أبتاون دبي الحيوية والترابط اللذين يعكسان الطريقة التي نطمح من خلالها إلى تقديم علامتنا التجارية. وباعتبارها مركزاً متنامياً يضم متاجر التجزئة والمطاعم وتجارب الحياة العصرية، فهي تمثل البيئة المثالية لما نُقدمه. ولا يقتصر المركز الجديد على كونه مساحة تقليدية للمبيعات؛ بل هو تجربة متكاملة تتيح فهماً أعمق لنهجنا في التصميم وطريقتنا في بناء المجتمعات. حرصنا على تقديم تجربة تفاعلية تمكن الزوار من استكشاف مشاريعنا بطريقة أكثر سلاسة وحيوية، فنحن لا نعرض مشاريعنا فحسب، بل نمنحهم فرصة معايشتها بكل تفاصيلها".

ويتمتع "ذا أتريوم" بموقع استراتيجي ضمن أبتاون دبي، ويعد وجهة نابضة بالحياة تجمع بين التسوق والمطاعم وتجارب الزوار ضمن بيئة عصرية.

ويؤكد هذا الإنجاز على التطور المتسارع للمنطقة كوجهة حيوية ومتكاملة، ما يجعلها خياراً طبيعياً للشركات التي تتعامل مباشرة مع العملاء، وتسعى إلى استقطاب أعداد كبيرة من الزوار ضمن بيئة يسهل الوصول إليها.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويمثل المركز منصة اقتصادية موحدة تتلاقى فيها السلع ورؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، مما يتيح للشركات المسجلة لديه فرص الوصول إلى الأسواق الناشئة الواعدة والاستفادة من آفاق النمو العالمي على نطاق واسع. ويعمل المركز على تيسير ممارسة الأعمال لأعضائه انطلاقاً من أحد أكثر المراكز التجارية تميزاً من الناحية الاستراتيجية في العالم، مستنداً في ذلك إلى منظومات متخصصة وحلول تجارية وعقارية مرنة، إلى جانب توفير سبل الاتصال المباشر بالخبرات والشركاء والكفاءات المهنية. وبفضل هذه المقومات الشاملة، يضم المركز حالياً أكثر من 26,000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مما يسهم في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والابتكار.

‎حول ذا بلازا

تتوسط "ذا بلازا"، الوجهة المفتوحة للفعاليات التي تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع، منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي مصممةً لتقديم تجارب عالمية المستوى. وجُهّزت الوجهة ببنية تحتية فائقة الحداثة، تشمل شاشة عرض عالية الدقة (HD) بطول 43 متراً وأنظمة صوت وإضاءة متطورة، لتوفر مساحات مرنة تستوعب 4000 ضيف، مما يؤهلها لاستضافة طيف واسع من الفعاليات بدءاً من الحفلات الموسيقية والمهرجانات ومناطق المشجعين، وصولاً إلى حفلات العشاء الكبرى وعروض الأزياء والعروض الثقافية. وتتولى مجموعة سفن مانجمنت (7Management)، الرائدة إقليمياً في قطاع الضيافة والترفيه، إدارة عمليات ذا بلازا، لتجسد روح دبي النابضة بالحيوية والتنوع والإلهام.

حول أبتاون دبي

يبرز مشروع أبتاون دبي كوجهة تطويرية مستدامة ومتعددة الاستخدامات، طوّرها مركز دبي للسلع المتعددة لتشكل "البوابة الجنوبية" الاستراتيجية لإمارة دبي. وتدمج هذه المنطقة الأيقونية بين المساكن الفاخرة ومساحات الأعمال عالمية الطراز وخيارات الضيافة والترفيه الاستثنائية، ضمن مجتمع حضري ديناميكي يضم ثمانية أبراج، يتصدرها برج أبتاون الذي صممته شركة أدريان سميث آند جوردون جيل للهندسة المعمارية. وتوفر سو/ أبتاون دبي ريزيدنسز (SO/ Uptown Dubai Residences) نمط معيشة فاخر بإطلالات بانورامية على أفق دبي، معززةً بمرافق عصرية تلبي تطلعات الأفراد والعائلات، لتقدم تجربة سكنية تجمع بين الرقي والتصميم المعاصر في قلب دبي الجديدة.

ويُضيف فندق سو/ أبتاون دبي (SO/ Uptown Dubai Hotel) بُعداً إضافياً من التميز عبر خدمات ضيافة ذات 5 نجوم في موقع حيوي، بينما تعمل "ذا بلازا" كمركز ثقافي وتجاري في قلب المنطقة، محاطةً بمتاجر التجزئة وخيارات الطعام المتنوعة والأعمال الفنية. ويقدم ذا أتريوم (The Atrium) تجارب طهي عالمية تشمل مطعم صور (Sur) المستوحى من النكهات الإيجية والمتوسطية، ومقهى أبتاون سوشيال (Uptown Social) الشهير بأجوائه المجتمعية. وحاز برج أبتاون على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold)، مؤكداً التزام المشروع بمعايير الاستدامة، في حين يعزز التوسع المستمر للمنطقة، عبر إضافة أبراج ومكاتب ومرافق ثقافية جديدة، مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والأعمال، مع توفير تجربة معيشية فائقة الجودة.

نبذة عن شركة إلينغتون العقارية

تُعدّ إلينغتون العقارية شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي، وتُركّز على التصميم المتميز، وتُكرّس جهودها لإنشاء عقارات ومجمعات سكنية فاخرة تُوفّر أنماط حياة راقية. تشتهر إلينغتون العقارية بنهجها الذي يضع العميل في صميم اهتمامها، حيث تُطوّر مساكن تتميّز بفنّها المعماري الرائع وتصميمها المعماري المتقن. تضمّ محفظة الشركة المتنوعة مشاريع حائزة على جوائز في دبي ورأس الخيمة، مثل أوشن هاوس في نخلة جميرا، وإلينغتون هاوس في دبي هيلز إستيت، وون ريفر بوينت في الخليج التجاري. تجمع إلينغتون العقارية بين التصميم المدروس والفن وأسلوب الحياة الراقي لتقديم ملاذات تتيح تجارب شخصية فريدة.

