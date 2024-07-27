دبي، الإمارات العربية المتحدة - تعلن شركة إيليفجن، الرائدة في حلول الإعلام الرقمي عن بدء شراكة مع مركز دبي التجاري العالمي لإطلاق أحدث شبكة إعلامية رقمية. ومن المقرر أن تضم تلك الشبكة أصولًا جديدة في بعض مراكز الأعمال المرموقة بالمدينة والمجمعات السكنية التي تخضع لملكية مركز دبي التجاري العالمي، والتي تشمل ون سنترال، وكونفينشن تاور، وبرج الشيخ راشد، وقرية إكسبو ريزيدنسز. وترسخ تلك الشراكة لعهدٍ جديد من الفرص الواعدة أمام العلامات التجارية للتواصل مع جمهورهم المستهدف مباشرةً في بيئاتهم اليومية. من خلال تكامل الشاشات السلس والابتكارات الرائدة في هذا المجال، تفتح شركة إليفيجن آفاقًا جديدة أمام عرض الإعلانات الرقمية الأفضل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

صرح نايل سلاَّم، الرئيس التنفيذي لشركة إليفيجن، بقوله: "نحن متحمسون لإطلاق شبكتنا من شاشات المصاعد والشاشات الضخمة بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، كما أننا متحمسون بنفس القدر لاستقطاب قدراتٍ على المستوى العالمي. يجمع مركز ون سنترال ببراعةٍ بين الأعمال والترفيه في قلب دبي، ويثري هذا المشروع التجاري الحائز على العديد من الجوائز منطقة الأعمال المركزية في دبي بطريقةٍ مبتكرة. معًا، سنوفر منصة ديناميكية ومؤثرة لمخاطبة الجمهور على نحوٍ غير مسبوق".

وأضاف قائلًا: "نحن ملتزمون ببدء فجرٍ جديد للإعلانات الرقمية، حيث توفر وسائطنا وتقنيتنا حلولًا مبتكرة للمطورين وشركات إدارة المباني لمشاركة علاماتهم التجارية والتواصل مع الجمهور، مما يضمن تحقيق رؤية وتفاعل ونتائج لا مثيل لها بخلاف أساليب الإعلان التقليدية".

ومن جانبه علّق جاد بشارة، مساعد نائب الرئيس لإدارة الأصول بمركز دبي التجاري العالمي، بقوله: "مجموعة مركز دبي التجاري العالمي من العقارات التجارية والسكنية الشهيرة توفر للمستأجرين والسكان والزوار مباني ومشاريع ومرافق عالمية المستوى. نحن ملتزمون بالابتكار والاستثمار في التقنيات الجديدة، ولهذا السبب نحن فخورون بالشراكة مع اليفيجن لتعزيز التواصل الرقمي ومحتوى الإعلانات عبر عقاراتنا. نعتقد أن هذه الشراكة ستمكننا من بناء التفاعل داخل مجتمعاتنا، من خلال تقديم تواصل متقدم عبر الرسائل التفاعلية لصالح المهنيين والسكان والزوار على حد سواء.".

تسهم هذه الشراكة في توسيع شبكة الأبراج التجارية والسكنية الهائلة التابعة لشركة إليفيجن، ويشمل ذلك تركيب 72 شاشة في مصاعد برج ون سنترال وبرج الشيخ راشد وكونفنشن تاور. كما تم تركيب 68 شاشة عمودية كبيرة الحجم في جميع مباني المكاتب بمركز ون سنترال. أما في المباني السكنية، فمن المقرر تركيب 15 شاشة في ردهات قرية إكسبو ريزيدنسز، وهو مجمع سكني جديد ونابض بالحياة بالقرب من مطار دبي ورلد سنترال - المقر المستقبلي لطيران الإمارات والمطار الرئيسي في دبي. تضم الشبكة المقرر تركيبها إجمالًا 72 شاشة مصعد و83 شاشة ضخمة وشاشة ردهة في جميع المواقع التابعة لمركز دبي التجاري العالمي.

ويبرز هذا التعاون الاستراتيجي عزم شركة إليفيجن الراسخ على توسيع نطاق تواجدها في المناطق التجارية الرئيسية والمجتمعات السكنية. ومن خلال تقديم حلول وخدمات رقمية متطورة، تتيح شركة إليفيجن للعلامات التجارية فرصًا لا مثيل لها للتواصل مع جمهورها المستهدف في أكثر المجتمعات تأثيرًا في مجالات الأعمال وأسلوب الحياة والسكن.

نبذة عن شركة إيليفجن:

تمتلك شركة إيليفجن واحدة من أكبر شبكات الإعلانات الرقمية الخارجية وتديرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. توفر شركة إيليفجن للمعلنين وصولاً لا مثيل له إلى أكثر المستهلكين ثراءً في المنطقة من خلال شبكة تضم أكثر من 1600 شاشة تقدم ما يزيد عن 191 مليون فكرة شهريًا. تتيح تقنية الوسائط المملوكة لشركة إيليفجن لعملائها تقديم محتوى فيديو حيوي مصمم خصيصًا ليناسب جماهيرهم وأهدافهم.

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي

يعد مركز دبي التجاري العالمي صرحًا عالميًا للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة في هذا المجال. يوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة في القطاع. يعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة، ويضطلع بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة، حيث استضاف منذ افتتاحه أكثر من 6,000 فعالية، وحقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي، واستقطب ما يربو على 38 مليون زائر من رجال الأعمال إلى دبي.

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