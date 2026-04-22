دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "إليفيت للخدمات المالية"، الشركة الرائدة بالخدمات المالية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتخضع لرقابة هيئة سوق المال في الإمارات، عن إطلاق محفظة أنا إماراتي. وتضم المحفظة نخبة مختارة من ثماني شركات رائدة مدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، صُممت خصيصاً للمستثمرين الذين يؤمنون بآفاق النمو الطويل الأمد للدولة ويرغبون في أن يكونوا جزءاً من مسيرتها التنموية.

تحمل المحفظة اسم "أنا إماراتي" لتعكس معاني الفخر والوحدة، وتجسد الإيمان بأن كل من يعيش على أرض الإمارات يلعب دوراً حيوياً في صياغة مستقبلها. وتوفر المحفظة فرصة للاستثمار في القطاعات التي تقود عملية التحول التي تشهدها الدولة، من الاعتماد على النفط إلى ريادة قطاعات المال والسياحة والطاقة عالمياً.

وفي معرض تعليقه على إطلاق المحفظة الجديدة، قال مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إليفيت للخدمات المالية" : "تجسد محفظة أنا إماراتي قناعتنا بأن كل فرد يعيش في دولة الإمارات هو شريك في بناء مستقبلها. إنها انعكاس لثقتنا في وطن أثبت مراراً مرونته وقدرته الاستثنائية على النمو والازدهار في مختلف الظروف والدورات الاقتصادية".

إرث من المرونة المؤكدة

تستند محفظة "أنا إماراتي" إلى السجل الحافل لدولة الإمارات في الخروج من الأزمات العالمية أكثر قوة وصلابة، وهو ما تجلى بوضوح في محطات اقتصادية مفصلية، منها:

الأزمة المالية العالمية 2008: في حين تجمد الائتمان عالمياً، أعادت مشاريع البنية التحتية الطموحة مثل برج خليفة ودبي مول بناء السوق، لتتجاوز قيمة المعاملات السنوية لاحقاً حاجز الـ 500 مليار درهم .

وأضاف مادور كاكار قائلاً: "هذه المحفظة ليست مجرد رد فعل لمتغيرات قصيرة الأمد، بل هي تجسيد للثقة في ركائز القوة الثابتة لدولة الإمارات؛ وهي المرونة، والرؤية، والإصرار".

ثمانية ركائز.. وطن واحد

تتوزع محفظة "أنا إماراتي" عبر قطاعات المرافق، والاتصالات، والخدمات المصرفية، والبنية التحتية، والطاقة، والعقار، بما يتماشى مع "رؤية الإمارات 2031". ويرتكز نهجها الاستثماري على أربع دعائم أساسية تحدد الشركات الرائدة في الدولة:

شركات ذات جذور محلية راسخة وتتمتع بمزايا تنافسية قوية . دعم استراتيجي سيادي يعزز مستويات الاستقرار . قدرة مستمرة على توليد السيولة النقدية عبر مختلف دورات السوق . التوافق مع توجه الدولة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة .

وتضم المحفظة ثماني شركات مختارة بعناية تجسد هذه المبادئ:

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) : شركة احتكارية منظمة تمثل صمام أمان دفاعي بعائد توزيعات 4.5% ونسبة توزيع أرباح تصل إلى 74 %. سالك : نموذج متطور للبنية التحتية يتميز بهوامش ربح تصل إلى 69% وتوزيعات أرباح مستقرة بمعزل عن تقلبات السوق . أدنوك للغاز : منصة طاقة استراتيجية ودفاعية توفر عائداً يعد من بين الأعلى (5.0%) من تدفقات نقدية تعاقدية واضحة . إي آند : (e&) الركيزة الرقمية والتقنية للتحول التكنولوجي في الدولة، وتقدم عائداً بنسبة 4.6% من إيرادات متكررة . بنك الإمارات دبي الوطني : رائد النمو في الخدمات المصرفية الخاصة بائتمان متنوع وعائد استثنائي لافت بلغ 36% خلال عام واحد. بنك أبوظبي الأول : أكبر بنك في الدولة والركيزة المالية لأبوظبي، ويوفر نمواً متوازناً وعائداً بنسبة4.5%. إعمار العقارية : محرك النمو الأساسي والدخل المتكرر، مع استفادة مباشرة من انتعاش قطاعي السياحة والعقار في دبي . إعمار للتطوير : محفز لنمو العقارات بقيمة متصاعدة، وسجل ضخم من المبيعات المتراكمة، ونمو في الإيرادات بنسبة تزيد عن 44% .

واختتم مادور كاكار حديثه قائلاً: "تجمع محفظة "أنا إماراتي" السمات الرئيسية التي تشكل قصة الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة اليوم، فهي توائم رأس المال مع أولويات النمو الوطني وتشجع النهج الاستثماري المنضبط طويل الأمد. هدفنا هو منح المستثمرين وسيلة للمشاركة في التطور الاقتصادي للدولة مع التركيز على الاستقرار والدخل والفرص المستدامة".

نبذة عن إليفيت للخدمات المالية:

شركة إليفيت للخدمات المالية (ش.م.م) هي مزود خدمات استثمارية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع. تقدم الشركة خدمات التعريف والترتيب والمشورة الاستثمارية بناءً على أهداف العملاء وملفات المخاطر الخاصة بهم، مع تبني نهج حيادي تجاه المنصات. تلتزم الشركة بتقديم استشارات موضوعية تضع مصلحة العميل أولاً، لمساعدته على نمو وحماية وإدارة ثروته. وتمنح استراتيجياتها الأولوية للفرص قصيرة الأجل والسيولة، وهو النهج الذي تروج له تحت مسمى الاستثمار غير التقليدي لتمكين العملاء من البقاء بمرونة عالية في الأسواق سريعة التغير.

