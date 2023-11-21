دبي، الإمارات العربية المتحدة: يتعاون المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) مع مبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتطوير الكفاءات الوطنية لاستعادة الأراضي.

وفي إطار هذا التعاون، عقد إكبا ومبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين أول ورشة عمل تدريبية دولية حول "الزراعة الملحية كنهج لاستعادة الأراضي" بمشاركة 22 من صناع القرار والباحثين والمختصين من 19 بلدًا حول العالم.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لإكبا: "يشكّل نقل التكنولوجيا وتنمية القدرات جزءًا لا يتجزأ من رسالتنا في إكبا. لذلك، يسرّنا إبرام هذه الشراكة مع مبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين لمُشاركة خبرتنا ومعرفتنا الواسعة في هذا المجال. وتمثل هذه الدورة التدريبية خطوة مهمة نحو التوعية بالحلول والأساليب القائمة على الطبيعة لاستعادة الأراضي المتدهورة وتزويد مختلف أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم بالمهارات والأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف".

ومن جانبه، قال الدكتور "مورالي ثوماروكودي"، مدير مبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "إننا في مبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين ملتزمون بعقد شراكات تؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي في بيئات عالمنا. ونأمل، بالتعاون مع إكبا، في تنمية القدرات وريادة الحلول المبتكرة في الزراعة الملحية، وتعزيز الاستخدام المستدام للأراضي، والمساهمة في بيئة أكثر خضرة، ومستقبل أكثر مرونة للجميع".

وانعقدت الورشة التدريبية المعتمدة من قبل مؤسسة CPD العالمية في مقر إكبا بدبي في الفترة من 6 – 9 نوفمبر 2023، حيث ركّز البرنامج التدريبي على مجموعة من التقنيات والحلول القائمة على الطبيعة لإدارة واستعادة التربة المتدهورة والتخفيف من آثار تغير المناخ على الزراعة والتكيّف معها. وقد استعرض البرنامج التدريبي بعض من أعمال إكبا في مجال البحوث والتطوير على مدى أكثر من عقدين في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية واستصلاح الأراضي في مختلف أنحاء العالم.

كما قدّمت الدورة التدريبية رؤىً حول التأثيرات العالمية والمحلية لتغيّر المناخ، وأهمية التنوع الحيوي للمحاصيل والأنظمة المتكاملة للمحاصيل والإدارة المستدامة للموارد والأراضي والمياه. وتضمنت الدورة التدريبية مجموعة متنوعة من المواضيع مثل استخدام المحاصيل الغذائية والأعلاف التي تتحمل الملوحة وأنظمة الحراجة الزراعية لاستصلاح التربة وتخفيف الملوحة والحفاظ على المياه العذبة.

وتتوافق شراكة إكبا مع مبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين مع الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتطوير القدرات الفردية والمؤسسية لدعم التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي. ومنذ تأسيسه في العام 1999، نظم إكبا أكثر من 180 دورة تدريبية تقنية في حوالي 40 بلدًا، واستفاد منها 4600 من صناع السياسات والمتخصصين والمرشدين الزراعيين والمزارعين والطلاب من 100 دولة.

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نبذة عن المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)

يمثل المركز الدولي للزراعة الملحية أحد مراكز البحوث المهمة في دولة الإمارات، للأبحاث الزراعية التطبيقية في العالم مع التركيز على المناطق الهامشية حيث يعيش ما يقدر بنحو 1.7 مليار شخص. فهو يحدد ويختبر ويقدم المحاصيل والتقنيات الموفرة للموارد والذكية مناخيًا والتي تناسب بشكل أفضل المناطق المختلفة المتأثرة بالملوحة وندرة المياه والجفاف. ومن خلال عمله، يساعد إكبا على تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش لبعض المجتمعات الريفية الأكثر فقرًا حول العالم.

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