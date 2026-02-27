توسيع نطاق التعلّم الرقمي الشامل والمتوافق مع معايير التطوير المهني المستمر (CPD) في المنطقة العربية

في المنطقة العربية تعزيز بناء القدرات دعمًا لأجندة التنمية المستدامة 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلّط المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) وأكاديمية التعلّم الإلكتروني لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الضوء على نتائج ملموسة للتعاون القائم بينهما، والهادف إلى توسيع نطاق التعلّم الرقمي المعتمد ومتعدد اللغات في مجالات الزراعة، والنظم الغذائية، وإدارة الموارد الطبيعية.

وبدأ التعاون بين إكبا وأكاديمية التعلّم الإلكتروني لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في أغسطس 2020، بهدف توسيع نطاق التعلّم الرقمي المعتمد ومتعدد اللغات. وفي عام 2022، أطلق إكبا بوابته للتعلّم الإلكتروني، التي استفاد منها نحو 1,200 متعلّم من 70 دولة عبر 12 موضوعًا تخصصيًا، من بينها أربع دورات متاحة باللغة العربية. وجميع دورات إكبا معتمدة من قِبل خدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD) في المملكة المتحدة، بما يضمن محتوى تدريبيًا منظّمًا قائمًا على الكفاءات ومتوافقًا مع معايير دولية معترف بها.

وفي إطار هذا التعاون، أتاح إكبا دورتين من دورات أكاديمية التعلّم الإلكتروني لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) باللغة العربية، بهدف تعزيز سهولة الوصول أمام المهنيين في الدول الناطقة بالعربية. كما تم إدماج 49 دورة معتمدة من الفاو، من بينها 43 باللغة الإنجليزية و6 باللغة العربية، ضمن المنصة الرقمية للتعلّم التابعة لإكبا، بما يوسّع نطاق استفادة المهنيين في المنطقة من المحتوى العلمي المتخصص.

وقد وصلت أكاديمية التعلّم الإلكتروني للفاو إلى ما يقارب مليوني مهني حول العالم، وتوفّر أكثر من 1,000 دورة متعددة اللغات مجانًا باعتبارها منفعة عامة عالمية. وتدعم محفظتها التعليمية مجالات الأمن الغذائي والتغذية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لإكبا: "يمثل التعلّم الإلكتروني ركيزة استراتيجية في تسريع التحول نحو زراعة أكثر استدامة. ومن خلال تعاوننا مع أكاديمية التعلّم الإلكتروني لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، دعمنا تطوير دورات باللغة العربية، إدراكًا لأهمية إتاحة المعرفة بلغات متعددة بما يضمن خدمة أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكفاءة وفاعلية. وفي عالم يتسم بترابط رقمي متزايد، ولا سيما في أوساط الأجيال الشابة المتمرسة بالتقنيات الحديثة، بات من الضروري أن تكون منصات التعلّم متاحة وشاملة ومدعومة بأدوات رقمية متقدمة. ومن خلال إدماج الدورات متعددة اللغات التابعة للفاو ضمن المنصة الرقمية لإكبا، ودمجها في برامج مثل برنامج القيادات النسائية العربية في الزراعة (AWLA)، نعمل على تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع فرص التعلّم العادل للنساء والرجال، وللمهنيين والمزارعين من مختلف الفئات العمرية، في البيئات الجافة والمتأثرة بتغير المناخ".

وأضافت كريستينا بيتراكّي، رئيسة أكاديمية التعلّم الإلكتروني لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو): "تلتزم أكاديمية التعلّم الإلكتروني للفاو بتقديم فرص تعلّم عالية الجودة، معتمدة ومتعددة اللغات، باعتبارها منفعة عامة عالمية. ويسهم تعاوننا مع إكبا في توسيع نطاق الوصول على المستوى الإقليمي وتعزيز نقل الكفاءات الأساسية اللازمة لدعم الأمن الغذائي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتمثل الشراكات الاستراتيجية، من هذا النوع، عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرات المؤسسية على المدى الطويل، وضمان ترجمة نقل المعرفة والمهارات إلى أثر ملموس على أرض الواقع".

كما يشمل هذا التعاون مساهمة إكبا في إعداد النسخة العربية من دليل أكاديمية التعلّم الإلكتروني للفاو حول منهجيات التعلّم الإلكتروني والممارسات الجيدة، دعمًا لاعتماد مناهج ومعايير رقمية متقدمة في مجال التعلّم عبر المنطقة العربية.

ويواصل إكبا وأكاديمية التعلّم الإلكتروني للفاو، معًا، تطوير حلول تعلّم شاملة ومعتمدة وقائمة على الكفاءات، تسهم في تمكين المهنيين، وتعزيز قدرات المؤسسات، ودعم نظم زراعية أكثر قدرة على الصمود على مستوى العالم.

نبذة عن المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)

المركز الدولي للزراعة الملحية هو مركز دولي متميز غير ربحي للبحوث التطبيقية من أجل التنمية. تأسس بفضل القيادة الحكيمة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والبنك الإسلامي للتنمية. يقوم نهج المركز على الدمج بين التحالفات الاستراتيجية والخبرة الفنية وتمكين المعرفة للمشاركة في إيجاد حلول مبتكرة لسبل العيش المستدامة والأمن الغذائي في البيئات المالحة والقاحلة. تدور أبحاث المركز حول التربة والمياه والمحاصيل والمناخ للحد من الملوحة وإدارة الأراضي المتأثرة وإصلاح النظم الزراعية. ومن خلال هذا النهج الشامل والمتكامل، يسعى إكبا لإحداث تأثير إيجابي دائم على حياة المجتمعات الزراعية وسبل عيشها، مما يضمن قدرتها على التأقلم والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.

www.biosaline.org

نبذة عن أكاديمية التعلّم الإلكتروني لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)

تقدّم أكاديمية التعلّم الإلكتروني لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) دورات تعلّم إلكتروني معتمدة ومتعددة اللغات، متاحة مجانًا باعتبارها منفعة عامة عالمية، وتستهدف المهنيين العاملين في مجالات الأمن الغذائي والتغذية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وصحة الحيوان والثروة الحيوانية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وقد جاءت الأكاديمية ثمرة جهد تعاوني يضم أكثر من 500 شريك حول العالم.

ووصلت أكاديمية التعلّم الإلكتروني للفاو إلى أكثر من مليون مهني على مستوى العالم ممن استفادوا من برامجها التدريبية.

وتهدف الأكاديمية إلى إتاحة التعليم للجميع بوصفه منفعة عامة عالمية، في أي وقت ومن أي مكان، بما يسهم في تعزيز المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية في الحصول على التعليم، انطلاقًا من مبدأ أن التعليم حق من حقوق الإنسان.

إتاحة دورتين مشتركتين بين إكبا وأكاديمية التعلّم الإلكتروني للفاو باللغة العربية وإدماج 49 دورة معتمدة من الفاو ضمن منصة إكبا