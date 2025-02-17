المشروع يقام على مساحة 2,100,000 متر مربع (500 فدان) باستثمارات تبلغ 100 مليار جنية ودفعة مقدمة تصل لملايين الدولارات

محمد العبار:

المشروع يعزز رؤيتنا المتفائلة للفرص الاستثمارية الكبرى في السوق المصري ويعكس التزامنا بإحداث تطوير عمراني قائم على الابتكار والاستدامة

القاهرة، أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، لتنفيذ مشروع سكني متكامل - ميفيدا الجديد بالقاهرة الجديدة. يقع المشروع بموقع استراتيجي على طريق القاهرة-السويس على مساحة 2,100,000 متر مربع (500 فدان)، وباستثمارات تصل إلى 100 مليار جنية و دفعه مقدمه بملايين الدولارات ، وذلك في خطوة تعكس الثقة المتزايدة من الجانبين في السوق العقاري المصري.

تم توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين بحضور مؤسس شركة إعمار العقارية - محمد العبار، والمهندس ، أيمن القوصي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية ، والمهندس مصطفي القاضي ، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية، إضافة إلى مجموعة من كبار مسؤولي الشركتين؛ وعدد من الشخصيات البارزة في القطاع العقاري؛ وسط حضور قوي من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

يأتي مشروع "ميفيدا" الجديد ضمن رؤية شركة إعمار مصر للتنمية التوسعية في السوق العقاري المصري، عبر زيادة محفظة مشاريعها في مواقع استراتيجية رئيسية، وذلك في إطار سعيها المتواصل نحو تعزيز وجودها في مصر، والمساهمة في تحقيق التنمية العمرانية، من خلال تقديم مشروعات سكنية وتجارية متكاملة وفق أعلى معايير البناء المحلية والعالمية، بما تلبي احتياجات العملاء وتضمن لهم أقصى درجات الراحة والرفاهية.

يتضمن المشروع أكثر من 2,900 وحدة سكنية ما بين فلل وشقق سكنية حيث تتراوح مساحات الوحدات من 200 إلى 600 متر مربع وتشمل وحدات بغرف تتراوح بين 3 إلى 7 غرف ويضم المشروع نادي رياضي ، بالإضافة إلى مدرسة.

أعرب محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، عن سعادته بالتعاون مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية ، قائلاً: "نفخر بالإعلان عن هذا المشروع الضخم، الذي يعزز رؤيتنا المتفائلة للفرص الاستثمارية الكبرى في السوق المصري، ويعكس التزامنا بإحداث تطوير عمراني قائم على الابتكار والاستدامة، ليُمثل إضافة قوية لسوق العقارات المصري. نحن على ثقة أن المشروع الجديد سيكون نموذجاً للمجتمعات العصرية المتكاملة التي تواكب تطلعات العملاء في الحصول على تجربة معيشية فريدة."

وأضاف: "جاء هذا التعاون ليعكس ثقتنا الكبيرة في مستقبل القطاع العقاري المصري، الذي يُمثل أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية "، مشيراً إلى أن إعمار مصر للتنمية تعتز بوجودها ونجاحاتها الكبرى في السوق العقاري المصري، وتجدد التزامها بتقديم مشروعات سكنية متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة؛ وتلبي احتياجات السوق العقاري المصري.

وتابع أن الشركة تهدف إلى أن نكون شركاء في التنمية العمرانية التي تشهدها مصر في البنية التحتية والمناطق الحضرية الجديدة، عبر تقديم مشروعات عقارية تتميز بتصاميم معمارية مبتكرة بأعلى معايير الجودة. وأكد أن إعمار تلتزم بتطبيق معايير الاستدامة البيئية في جميع مشروعاتها، من خلال استخدام تقنيات ذكية وصديقة للبيئة وتخصيص مساحات خضراء واسعة، كما تراعي توفير جميع الخدمات التي يحتاجها السكان لتضمن لهم التمتع بمجتمع سكني عصري ومتكامل.

جدير بالذكر أن شركة إعمار مصر للتنمية تمتلك سجلاً حافلاً من النجاحات الكبرى في السوق العقاري المصري، من خلال مشروعاتها الرائدة مثل: أب تاون كايرو بالقطامية، وميفيدا، ومراسي، إضافة إلى مشروع سول بالساحل الشمالي، وقد ساهمت إعمار بهذه المشروعات المتميزة في تطوير مجتمعات متكاملة بأفضل مواصفات التصميم المعماري المبتكر، بأعلى معايير الجودة العالمية.

نبذة عن شركة "اعمار مصر للتنمية"

تُعد إعمار مصر للتنمية واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية، وهي شركة تابعة لمجموعة إعمار العقارية العالمية. منذ دخولها السوق المصري، التزمت إعمار مصر للتنمية بإعادة تعريف معايير الحياة العصرية من خلال تقديم مشروعات سكنية وتجارية فاخرة تتميز بأعلى معايير الجودة والابتكار. وتضم محفظة مشروعات الشركة مشروع مراسي في الساحل الشمالي، والذي يُعد من أبرز الوجهات السياحية المتكاملة في المنطقة، ومشروع أب تاون كايرو، والذي يوفر تجربة معيشية راقية في قلب القاهرة، بالإضافة إلى مشروع ميڤيدا في التجمع الخامس، والذي يجمع بين الفخامة والاستدامة، ومشروع كايرو جيت في مدينة الشيخ زايد، والذي يعكس مفاهيم الحياة العصرية بأسلوب راقٍ، إلى جانب مشروع بيل ڤي في زايد الجديدة ومشروع سول في الساحل الشمالي.

وجدير بالذكر ، على مدار 18 عامًا، عززت إعمار مصر للتنمية وجودها في السوق المصري من خلال استثمارات ضخمة، حيث من المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروعات الجديدة إلى 1.2 تريليون جنيه مصري (31.3 مليار دولار أمريكي)، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز قطاع العقارات و بتسليم أكثر من 12,900 وحدة سكنية و9 فندقًا ومنتجعًا، مما يؤكد مكانتها الرائدة في السوق العقاري المصري. كما يعمل في إعمار مصر فريق عمل يسعون جاهدين لدعم وتنمية القطاع العقاري من خلال الابتكار والتميز، مما يرسّخ مكانة الشركة كمطور عقاري من الطراز الأول.

إلى جانب ريادتها في قطاع العقارات، تُظهر إعمار مصر للتنمية التزامها العميق بالمسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي. كما تسهم الشركة في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات المحلية عبر مبادرات تركز على الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي. كما تستثمر الشركة ايضاً في تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المناطق التي تعمل بها.

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