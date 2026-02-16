القاهرة : تواصل شركة إعمار مصر للتنمية، التابعة لإعمار العقارية ش.م.ع، ترسيخ حضورها الريادي في السوق العقاري المصري، من خلال مشروعها الرائد كايرو جيت بمدينة الشيخ زايد، حيث بدأت بالفعل مراحل تسليم الوحدات، لتتحول الرؤية إلى واقع ملموس وتبدأ الحياة داخل مجتمع متكامل صُمم ليجمع بين السكن الراقي، والعمل، والترفيه، في تجربة معيشية متكاملة.

ويقدم كايرو جيت نموذجًا متكاملًا للحياة العصرية، حيث يتميز بموقعه القريب من المتحف المصري الكبير على بعد 20 دقيقة فقط، ويضم فندق Locanda والشقق الفندقية التي توفر تجربة معيشية مستوحاة من مفاهيم الضيافة العالمية. كما يشمل المشروع Rays Social Club كنقطة تجمع اجتماعي نابضة بالحياة، وTown Square التي تجمع بين المساحات التجارية والمطاعم والمكاتب البوتيكية Boutique Offices داخل مركز واحد متعدد الاستخدامات، بما يعكس مفهوم المجتمع المتكامل الذي يلبي مختلف احتياجات الحياة اليومية في مكان واحد.

وتجسد Elie Saab Signature Villas تجربة سكنية متميزة داخل كايرو جيت، من خلال مجموعة حصرية من الفيلات الفاخرة المصممة بعناية وتحمل بصمة إيلي صعب، أحد أبرز رموز التصميم العالمي. وتقدم هذه الفيلات أسلوب حياة راقي يجمع بين الفخامة والخصوصية، عبر مساحات واسعة تشمل إصدارًا محدودًا من الفيلات ذات الطابق الواحد، في أول مفهوم للتصميم الداخلي لإيلي صعب في مصر. وتحيط بالفيلات إطلالات طبيعية على المساحات الخضراء وبحيرات الزنابق، إلى جانب جناح مخصص لليوجا، فيما تعتمد التصاميم الداخلية على أسلوب عصري وخامات مختارة بعناية، من الرخام والمعادن والأحجار الطبيعية، بما يعكس طابعًا هادئًا وفخمًا.

ويمتد مشروع كايرو جيت على مساحة إجمالية تقدر بـ 137 فدان، مع تخصيص نسبة كبيرة من المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الهادئة والساحات العامة المخططة بعناية، بما يوفر بيئة متوازنة تعزز الراحة النفسية وجودة الحياة، إلى جانب مساحات مكتبية حديثة تلبي احتياجات الشركات ورواد الأعمال ضمن مجتمع نابض بالحركة.

ويتمتع كايرو جيت بموقع استراتيجي فريد في قلب غرب القاهرة، مع سهولة وصوله مباشرة إلى طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، وقربه من المتحف المصري الكبير، واتصاله مباشرةً بمطار سفنكس الدولي، ما يجعله أحد أكثر المشروعات اتصالًا وحيوية في المنطقة، ووجهة مفضلة للسكن والاستثمار.

قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، "كايرو جيت هو تجسيد لرؤيتنا في تطوير مجتمعات تبدأ فيها الحياة منذ اليوم الأول، وليس مجرد مشروع عقاري. نركز على خلق بيئة متكاملة يشعر فيها السكان بالراحة، والانتماء، وسهولة الحياة، من خلال تصميم مدروس، وخدمات متكاملة، وتجربة معيشية ترتقي بجودة الحياة اليومية. نؤمن بأن التطوير العقاري الناجح هو الذي يوازن بين الخصوصية والحياة الاجتماعية، وهذا ما حرصنا على تحقيقه في كايرو جيت ليكون وجهة حقيقية للحياة والعمل والترفيه في غرب القاهرة."

وفي إطار رؤيتها التوسعية في غرب القاهرة، تواصل إعمار مصر تعزيز حضورها من خلال مشروع بيل ڤي Belle Vie بمدينة الشيخ زايد، الممتد على مساحة 500 فدان، والذي يجسد مفهوم "الحياة الجميلة" داخل مجتمع عمراني متكامل. ويتميز المشروع بوادٍ أخضر مركزي يمتد بطول 1400 متر وبحيرة واسعة، ويضم وحدات سكنية متنوعة تلبي تطلعات شرائح مختلفة من العملاء، بما يعكس التزام إعمار بتقديم أنماط حياة متكاملة تجمع بين الطبيعة، والتصميم، وجودة المعيشة.

وجدير بالذكر أن إعمار مصر للتنمية تعد من كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصرية، وتضم محفظتها مشروعات رائدة في غرب وشرق القاهرة، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، من بينها: مراسي الساحل الشمالي، سول، بيل ڤي، كايرو جيت، أب تاون كايرو، ميفيدا، ميفيدا جاردنز بالقاهرة الجديدة، ومراسي البحر الأحمر.

-انتهى-

#بياناتشركات