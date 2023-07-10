



❖ "القوصي": "نمتلك رؤية واضحة لتعزيز مفهوم القيمة المضافة وزيادة فرص الاستثمار في كل مشروعاتنا.. ونستهدف دعم خطط التنمية الشاملة لرؤية مصر 2030

❖ نسعى لتحقيق التكامل مع مخطط التنمية الشامل بمنطقة شرق القاهرة.. وتوفير كافة عوامل الجذب لكبار المستثمرين في مصر وخارجها

❖ نطبق حلول مبتكرة للاستدامة البيئية داخل مشروعاتنا.. ونعتمد على الدراسات السوقية الاحترافية التي تم إعدادها مع كبري المكاتب الاستشارية العالمية

القاهرة: وسط أجواء احتفالية مدعومة بنظرة تفاؤلية لسوق وصناعة تطوير المدن الكبرى في مصر، تم الإعلان عن إطلاق شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، لتكون امتدادًا لشركة "المستقبل للتنمية العمرانية" أحد أهم وأكبر شركات التنمية العمرانية المتخصصة في مجال تطوير المدن السكنية المتكاملة والترفيهية الحديثة.



من جانبه، صرح المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، بأن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للنجاحات الكبرى التي حققتها الشركة خلال المرحلة الماضية، كواحدة من أوائل الشركات الخاصة التي طبقت مفهوم المطور العام "مطور مدن"، والتي جعلت من منطقة الامتداد الطبيعي للقاهرة الجديدة محط أنظار كبار المطورين العقاريين في مصر وخارجها بمختلف تخصصاتهم.



وأكد القوصي، أن اتساع حجم أعمال الشركة وتحقيقها لمعدلات نمو كبيرة، كان دافعاً رئيسياً للبناء على ما تحقق، مشيراً إلى أن الشركة وضعت خطة طموحة للتوسع داخل السوق العقاري المصري، من خلال تطبيق مفهوم مبتكر في مجال تطوير وتشغيل المدن الكبرى المتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية، مستعينة في ذلك بأحدث الاساليب المتبعة عالمياً في هذا المجال، وفي الوقت نفسه مدعومة بدراسات سوقية متخصصة تم اعدادها مع كبري المكاتب الاستشارية العالمية تلبي احتياجات المستثمرين والعملاء على حد سواء.



وأوضح القوصي، أن هيكل الملكية لشركة "ميدار" يضم مجموعة من أكبر الكيانات المالية المصرية، وهي: بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركة "مصر كابيتال" أحد الاذرع الاستثمارية لبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي، فضلاً عن نخبه منتقاة من أفضل الكوادر المصرية العاملة في مجال التطوير العمراني، والتي تمتلك جميعها سجلات مشرفة من الإنجازات في هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها.



وقال: "نمتلك في مجلس الإدارة رؤية واضحة لتعزيز مفهوم القيمة المضافة وزيادة فرص الاستثمار في كافة مشروعاتنا، بما يدعم مخططات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في رؤية مصر 2030، مؤكداً اعتزاز شركة "ميدار" وفخرها الكبير باختيارها ضمن الشركات الكبرى المنتقاة بعناية فائقة لبرنامج الطرح مع مستثمرين اقليمين وايضا برنامج التهيئة للطرح في البورصة خلال الاعوام القادمة من الحكومة



وأضاف: نسعى أيضا إلى تحقيق التكامل مع التجمعات العمرانية المميزة في هذه المنطقة، فضلاً عن توفير كافة عوامل الجذب لكبار المستثمرين في مصر وخارجها، من خلال مجموعة متنوعة من سياسات التعاقد على تنمية وتطوير الأراضي عن طريق البيع أو الشراكة".



واستطرد: "لذا نستهدف دائمًا توفير وتطبيق حلول مبتكرة للاستدامة البيئية داخل مشروعاتنا، والتي تأتي على رأسها مدينة "مستقبل سيتي"، أضخم مجتمع عمراني متكامل صديق للبيئة، وتقدر مساحتها الإجمالية 5200 فدان بمنطقة شرق القاهرة، يضم 28 مشروعًا عمرانياً وترفيهياً وتعليمياً وتجارياً بمراحله الثلاث، فضلاً عن شبكة المرافق والبنية التحتية المتميزة التي تقوم شركة ميدار بتنفيذها بالمدينة.



وأكد المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، أن الخطط التنموية الخاصة بمدينة "مستقبل سيتي"، تسير على قدم وساق، وأن كل ما يتعلق بدور الشركة في تنمية وتطوير المدينة أن الشركة أضافت عدداً من عناصر الجذب والترفيه مثل تنفيذ مشروعات رياضية وخدمية تجارية بهدف تحقيق التكامل مع المشروعات العمرانية التي يتم تطويرها بالمدينة، بالإضافة إلي تنفيذ أعمال البنية التحتية وتوصيل المرافق وشبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وخدمات مكافحة الحريق وتوصيل الغاز الطبيعي والتخطيط الأساسي وتنسيق المساحات الخضراء وكل ما يتعلق بإدارة المرافق على حدود الأرض لكل مطور بالمدينة يتم وفق الجداول الزمنية المحددة.



وأوضح القوصي، أنه جارٍ الآن تطوير وتحسين المظهر الجمالي لأعمال "اللاندسكيب" بالمرحلة الأولي والمناطق المجاورة لأسوار المدينة، بالإضافة إلى زيادة نشر الخدمات الصحية بالمدينة من خلال توفير العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف، وتوفير مكاتب الأحوال المدنية، كاشفاً عن حصول "ميدار" على الموافقات الأمنية اللازمة لتنفيذ أول نقطة شرطة بمدينة "مستقبل سيتي"، بالإضافة إلى توفير منصة إطفاء وسيارة للتدخل السريع، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الأمن والحماية بالمدينة إلى جانب المرافق التعليمية والطبية والتجارية والإدارية والترفيهية والفندقية العالمية، الخدمات البنكية ومحطات الوقود وغيرها من المرافق الحيوية الأخرى.



واختتم المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، بأن الشركة تستهدف في الفترة المقبلة عقد مجموعة من الشراكات القوية مع كيانات اقتصادية واستثمارية كبرى، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.



وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "مستقبل سيتي" تضم بداخلها أكبر تجمع لشركات التطوير العقاري، العاملة في مجالات المشروعات السكنية والتعليمية والخدمية، بمساحات مختلفة، حيث تعاقدت الشركة مع مجموعة شركات حسن علام العقارية - تطوير مصر - الأهلي صبور للتنمية العقارية - مصر إيطاليا - المطورون العرب القابضة - وادي دجلة للتنمية العقارية - مكسيم للاستثمار العقاري - المقاولون العرب، لتنمية وتطوير مشروعات سكنية تزيد مساحتها عن 100 فدان.



فيما تضم المدينة أيضا مشروعات سكنية أخري يتم تنفيذها في مساحة تقل من 100 فدان يقوم بتطويرها شركات أرضك للتطوير العقاري - بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية - جراند بلازا للاستثمار العقاري والسياحي - التعمير والإسكان إحدى شركات بنك التعمير والإسكان.



وفي مجال المشروعات التعليمية تعاقدت شركة ميدار المالك والمطور العام للمشروع مع شركات الربوة للخدمات التعليمية المتكاملة - شركة آرتيجو للخدمات التعليمية "مدرسة الليسيه الفرنسية الدولية" - الخدمات التعليمية المتطورة "سانتا فاتيما" - شركة الطارق، بالإضافة لتعاقدها مع شركات الربوة للتطوير العقاري / الربوة للتنمية وإدارة المشروعات - توكل - نيو كابيتال للخدمات البترولية - إمارات مصر - نيو كايرو للخدمات البترولية - المقاولون العرب لإدارة المرافق إحدى شركات المقاولون العرب - الرشدان - المصرية للاتصالات - بنك مصر. لتنمية وتطوير عدد من المشروعات الخدمية.

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