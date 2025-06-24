محمد خالد: هذه الشراكة تعكس قدرات تصدير قدرات الذكاء الاصطناعي الإماراتية إلى العالم

جيم كيلر: تصدير الابتكارات أمر أساسي لترسيخ مكانة الإمارات كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت AIREV، الشركة الإماراتية الناشئة سريعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، شراكة استراتيجية مع Tenstorrent، الشركة الأمريكية المتخصصة في رقاقات الذكاء الاصطناعي، لتطوير ونشر حزمة ذكاء اصطناعي وكيلي عالية الأداء لأغراض الاستخدام المؤسسي والسيادي. وتمثل هذه الخطوة لحظة فارقة في مسيرة الذكاء الاصطناعي الإماراتي نحو العالمية - حيث يثبت دمج الأجهزة الأمريكية قابلية الابتكارات المحلية للتوسع ونضجها وجاهزيتها للتصدير.

وتقوم Tenstorrent، التي أسسها مصمم الرقاقات المخضرم جيم كيلر، بتصميم بنىً تركز على الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة مركزية RISC-V عالية الأداء، إلى جانب شرائح قابلة للتكوين ومجموعة برمجيات مفتوحة المصدر. وفي إطار هذا التعاون، يتم نشر منصة AIREV السيادية "عند الطلب" مباشرةً على أجهزة Tenstorrent. وسيتم إطلاق "عقدة تطوير ذكاء اصطناعي وكيلي" مخصصة في دولة الإمارات للتحقق من أداء الحل في ظل أعباء عمل المؤسسات والقطاع الحكومي في العالم الحقيقي، مع كون النشر الآمن والمحكم في الموقع ميزة أساسية.

وقال محمد خالد، الرئيس التنفيذي لشركة AIREV: "ليس هذا مجرد تكامل تقني، بل يتعلق بتصدير قدرات الذكاء الاصطناعي الإماراتية إلى العالم. وتثبت شراكتنا مع Tenstorrent بأن الذكاء الاصطناعي الإماراتي ليس إقليميًا فحسب، بل هو قابل للتطبيق عالميًا، وقابل للتوسع عالميًا، ومعتمد عالميًا الآن".

وقال جيم كيلر، الرئيس التنفيذي لشركة Tenstorrent: "يسعدنا أن نبرم شراكة مع AIREV وفريق مطوريها. وسيكون دمج أجهزة Tenstorrent مع حل الذكاء الاصطناعي الوكيلي الخاص بها رائعًا لعمليات النشر السحابية وعالية الأمان في الموقع، ويسرنا أن نسهم في تمكين الابتكارات بمجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات".

وبعد نجاح عملية التحقق، ستقوم AIREV وTenstorrent بتفعيل استراتيجية عالمية مشتركة تستهدف الصناعات الخاضعة للتنظيم والشركات ومؤسسات القطاع الحكومي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا والخليج.

وأضاف كيلر: "من خلال هذه الشراكة، نقوم بإنشاء البنية التحتية والمنهجية اللازمة للارتقاء بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات إلى العالمية. ويتماشى هذا تمامًا مع رؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي2031، حيث يعد تصدير الابتكارات - وليس مجرد استيرادها - أمرًا أساسيًا لتنويع اقتصادنا وترسيخ مكانة الإمارات كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي".

نبذة عن AIREV

تعد AIREV أسرع شركة ناشئة نموًا في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وتتخصص في الأنظمة الوكيلة والذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات. ويتيح منتجها الرئيسي، "عند الطلب"، لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنظيمهم بشكل آمن عبر بيئات سيادية أو خاصة أو هجينة.

نبذة عن Tenstorrent

Tenstorrent هي شركة حوسبة من الجيل التالي تطور حواسيب للذكاء الاصطناعي. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الولايات المتحدة، ولها مكاتب في أوستن بتكساس، ووادي السيليكون، ومكاتب عالمية في تورنتو، وبلغراد، وسيول، وطوكيو، وبنغالور. وتضم الشركة خبراء في مجال هندسة الحاسوب، وتصميم ASIC، وتقنية RISC-V، والأنظمة المتقدمة، ومجمعات الشبكات العصبية. وتحظى الشركة بدعم من Eclipse Ventures وReal Ventures وArcherman Capital وSamsung Catalyst Fund ومجموعة Hyundai Motor وغيرها.

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