دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار انفتاح موزمبيق على العالم، يأتي نظام التأشيرة الإلكترونية الجديد كركيزة أساسية ضمن الأجندة الحكومية للتحول الرقمي وتحديث المنافذ الحدودية. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز مستويات الكفاءة والشفافية وتسهيل إجراءات المسافرين، بما يدعم تدفقات الاستثمار وحركة السياحة الوافدة إلى البلاد.

ويعتمد نظام التأشيرة الإلكترونية المطور على حلول شركة في إف إس جلوبال، الرائدة عالمياً في مجال الخدمات التكنولوجية الموثوقة لتمكين التنقل الآمن للحكومات والأفراد. وتوفر هذه المنصة الرقمية تقنيات أتمتة متقدمة ومعالجة آمنة للبيانات عبر بنية تحتية سحابية، مما يتيح للمسافرين من 183 دولة حول العالم التقديم عبر الإنترنت للتقدم بطلبات الحصول على تأشيرات دخول موزمبيق إلكترونياً من خلال نظام متكامل يدير الجوانب الإدارية والعمليات غير التحكيمية لطلبات الحصول على التأشيرة.

ويوفر هذا النظام الموحد تغطية شاملة لمختلف فئات تأشيرات الدخول وتصاريح السفر الإلكترونية، بما في ذلك تأشيرات السياحة، والأعمال، وأطقم السفن، والرياضة والثقافة، والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز. وتتراوح فترات الإقامة المتاحة عبر هذه المنصة المتكاملة بين التأشيرات قصيرة الأمد وتلك طويلة الأمد التي تمتد حتى عامين، مما يضمن تجربة سلسة وموحدة لجميع الفئات.

وعن هذه الخطوة قال جيتان فياس، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية ورئيس إدارة تطوير الأعمال لدى في إف إس جلوبال: "نفخر بشراكتنا مع حكومة موزمبيق في هذه المبادرة الهامة للتحول الرقمي، والتي تعكس التزامنا المشترك بتسهيل حركة التنقل العالمي بكفاءة وأمان. تمثل المنصة المطورة بوابة رقمية متطورة للمسافرين والشركات والمستثمرين، وتؤكد أيضاً حرص موزمبيق على الانفتاح على العالم عبر حلول تقنية موثوقة. كما يساهم مشروع التأشيرة الإلكترونية في دعم التوظيف محلياً وتطوير الكفاءات، مما يعزز مهارات الكوادر الوطنية ويخلق فرص عمل جديدة في البلاد".

ومن المتوقع أن يلعب إطلاق هذا النظام الرقمي المتطور دوراً محورياً في تعزيز حضور موزمبيق على الخارطة العالمية؛ حيث من المقرر إطلاق برنامج ترويجي للسياحة يرتكز على المنصة الرقمية وشبكة دولية واسعة النطاق. وتهدف هذه الجهود إلى زيادة نمو حركة السياحة الوافدة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة الموزمبيقية الرامية إلى تنشيط القطاع السياحي وتعزيز مكانة الدولة كوجهة جاذبة.

حددت المنصة الرقمية الجديدة أربع خطوات بسيطة للحصول على التأشيرة:

زيارة المنصة الرسمية https://evisa.gov.mz/ تحميل المستندات المطلوبة سداد الرسوم استلام الموافقة المسبقة للتأشيرة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني قبل موعد المغادرة .

وتتميز المنصة الجديدة بتصميم يضمن تجربة مستخدم سلسة، وتتميز بسهولة التصفح وخصائص ذكية تشمل الاستخراج التلقائي للبيانات من جوازات السفر، ومحرراً مدمجاً للصور، بالإضافة إلى بوابة دفع دولية آمنة تتيح للمتقدمين استكمال كافة الإجراءات قبل السفر. كما يمتاز النظام بالتوافق التام مع مختلف الأجهزة الذكية، من هواتف وأجهزة لوحية وحواسيب مكتبية، مع توفير دعم فني متعدد اللغات على مدار الساعة لخدمة المسافرين حول العالم. وبفضل ميزة السداد الإلكتروني المسبق، سيحظى المسافرون بتجربة دخول أكثر سرعة وسلاسة عند وصولهم إلى منافذ الهجرة والجوازات.

ومن منظور الحوكمة والأمن الرقمي، استند تصميم المنصة إلى بنية تحتية قوية وقابلة للتوسع، مدعومة بتقنيات الحوسبة السحابية وأحدث بروتوكولات الأمن السيبراني لضمان الأداء العالي، والمراقبة الفورية، واستمرارية الخدمة دون انقطاع. وتخضع جميع الطلبات لمراجعة دقيقة لضمان الجودة من قبل فريق عمل متخصص في مقر الشركة بموزمبيق يعمل على مدار الساعة، مع الالتزام الكامل بأعلى المعايير العالمية لحماية البيانات والخصوصية لضمان أمن معلومات المسافرين.

وتؤكد الحكومة الموزمبيقية احتفاظها بالسلطة الحصرية والسيادية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإصدار التأشيرات؛ حيث يقتصر دور شركة في إف إس جلوبال على إدارة العمليات الإدارية والتقنية الروتينية عبر المنصة، مما يضمن فصلاً تاماً وواضحاً بين تقديم الخدمات اللوجستية وبين سلطة اتخاذ القرار السيادي للدولة.

وتتمتع في إف إس جلوبال بسجل حافل وخبرات ممتدة في تقديم منصات التأشيرة الإلكترونية الرقمية لـ 12 حكومة حول العالم، من بينها تايلاند، وإندونيسيا، ودبي، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وغينيا الاستوائية، وأذربيجان، وسورينام، وغيرها من الدول.

في إف إس جلوبال في موزمبيق

تجدر الإشارة إلى أن في إف إس جلوبال تتمتع بحضور قوي في موزمبيق منذ عام 2017، حيث تتولى معالجة طلبات التأشيرة لصالح 4 حكومات عبر 3 مراكز متخصصة في العاصمة مابوتو. وبفضل فريق عمل يضم 27 من الكوادر الوطنية الموزمبيقية، نجحت الشركة في معالجة أكثر من 100 ألف طلب تأشيرة من موزمبيق، مما يعكس عمق خبراتها التشغيلية والتزامها بدعم الكفاءات المحلية.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

بصفتها الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التكنولوجيا الموثوقة، التي تُمكّن الحكومات والمواطنين من التنقل الآمن، تتبنى «في إف إس جلوبال» الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 4000 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 166 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من*523 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زيورخ ودبي، وتمتلكها في الغالب صناديق استثمارية وتديرها شركة بلاكستون، إلى جانب ملاك الأقلية بما في ذلك مؤسسة كوني وهوجينتوبلر السويسرية.

للتواصل الإعلامي:

ياسر زرز

yasserz@vfsglobal.com

communications@vfsglobal.com

مانسي شارما

maansis@vfsglobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات