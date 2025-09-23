أعلنت قطر للسياحة، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، عن إطلاق المرحلة الأولى من مناقصة تقديم العروض لمشروع تطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية.

ويُطرح المشروع في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،بهدف تحويل شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية إلى وجهة سياحية متكاملة على الواجهة البحرية، تتضمن تجارب ومبادرات للسياحة البيئية المستدامة، ومساحات ترفيهية، وخيارات متنوعة للمطاعم والمقاهي، ومرافق للأنشطة العائلية والترفيهية.

وتدعو قطر للسياحة وهيئة الأشغال العامة، من خلال هذه المرحلة الأولى، المطورين والشركات الائتلافية القطرية والإقليمية والدولية ذات الخبرة والكفاءة لتقديم مقترحاتهم. وتهدف هذه المرحلة إلى استعراض الأفكار التصميمية وتأهيل الشركات القادرة على تنفيذ المشروع بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية، على أن تتم دعوة الشركات المؤهلة لاحقًا للمشاركة في المرحلة الثانية من المناقصة.

ويُعد مشروع الواجهة البحرية في الخليج الغربي عنصرًا محوريًا ضمن المخطط الرئيسي للأصول الذي تتبناه استراتيجية قطر للسياحة، إذ تهدف إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والمعالم الترفيهية.

ونشرت هيئة الأشغال العامة مستندات المرحلة الأولى من مناقصة تقديم العروض، والتي تتضمن تفاصيل شاملة حول نطاق المشروع بما يشمل التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل. ويجب على الشركات المهتمة تقديم مقترحاتها في موعد أقصاه يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، الساعة 13:00 بتوقيت الدوحة.

ويمكن للجهات المهتمة تحميل مستندات المرحلة الأولى من طلب تقديم العروض عبر منصة (SFTP) الآمنة، مع متابعة موقع هيئة الأشغال العامة بانتظام خلال فترة الطرح للاطلاع على أي تحديثات أو تعاميم أو ملاحق إضافية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى من المتقدمين مراجعة الموقع الالكتروني لهيئة الأشغال العامة.

#بياناتشركات

- انتهى -