دبي، الامارات العربية المتحدة - جدّة، المملكة العربية السعودية: أعلنت بترومين، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول التنقل، عن تعاونها مع Gupshup، المنصة الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي التحاوري، لإطلاق خدمة بترومين إت!، وهي أول وكيل خدمة عملاء متطور قائم على الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. وتعتمد الخدمة على قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتوفرة على منصة السحابة الحوارية الخاصة بشركة Gupshup، لتقديم دعم سلس وفعّال لأصحاب المركبات باللغتين العربية والإنجليزية.

وتتوفر خدمة بترومين إت! عبر تطبيق واتساب لتوفر للعملاء وسيلة سلسة وفورية للحصول على الدعم من خلال منصة مألوفة وسهلة الاستخدام. ويمكن للعملاء التواصل الفوري مع وكيل ذكاء اصطناعي مُعزّز بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم التالي: 966920022776+. وتعتمد خدمة بترومين إت! نماذج اللغة الكبيرة المتطورة وتقنيات فهم اللغة الطبيعية لتقديم دعم تفاعلي يشبه إلى حد كبير التواصل البشري، وبطريقة تحاكي التحدث مع مُختص في خدمات دعم السيارات وجهاً لوجه.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال حسين مروان دجاني، كبير مسؤولي التسويق والتركيز على العملاء لدى شركة بترومين: "نعمل في بترومين على إرساء معايير جديدة في خدمة العملاء في قطاع السيارات بالاعتماد على إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وتمثل خدمة بترومين إت! نقلة نوعية واستراتيجية تعكس قدرة الذكاء الاصطناعي المُستقل على إحداث تغيير جوهري في أسلوب تواصلنا مع العملاء. ويسرنا التعاون مع شركة Gupshup لتقديم حلٍ مبتكر يرتقي بتجربة عملائنا إلى آفاق جديدة من الراحة، ويضع معايير غير مسبوقة لدعم عملاء قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية. وشهدت الخدمة إقبالاً واسعاً في مرحلة مبكرة، حيث قام ما يقرب من نصف مستخدمي تطبيق واتساب المتابعين لقناة شركة بترومين باستكشاف مزايا الذكاء الاصطناعي خلال الشهر الأول فقط من إطلاقه. وتركزت معظم الاستفسارات حول خدمات الصيانة السريعة للمركبات ونقاط الولاء".

ويمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات الدعم، تشمل خدمات الصيانة السريعة للمركبات من بترومين إكسبرس، وبترومين أوتوكير، وحلول بترومين أوتوكير المخصصة للمركبات الكهربائية، وخيارات الصيانة المتميزة من بترومين أوتوكير، بالإضافة إلى خدمات هيكل ودهان المركبات التي تُقدمها بترومين بودي أند بينت وبترومين ترايستار، فضلاً عن المساعدة المتعلقة ببرامج الولاء. وتسهل خدمة وكيل بترومين إت! على العملاء الحصول على الدعم في الحالات الطارئة، مثل تعطل السيارة؛ فبدلاً من البحث عن أقرب محطة خدمة، أصبح بإمكانهم الآن الحصول على المساعدة بسلاسة عن طريق دردشة الواتساب.

ومن جانبه، قال بيرود شيث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gupshup: "باتت خدمات وكلاء الذكاء الاصطناعي أدوات ضرورية للمؤسسات التي تتطلع إلى الارتقاء بمستوى التفاعل مع عملائها. وتبرز تلك الخدمات كحلول مبتكرة في قطاع خدمات السيارات، حيث تشكل الدقة والسرعة وتقديم الدعم المُخصّص عوامل مهمة، لا سيما أنها قادرة على فهم التحديات الفريدة لكل مركبة بشكل تفاعلي، وتقديم دعم ذكي فوري، وتوسيع نطاق القدرات التشغيلية بشكل يفوق الأساليب التقليدية للخدمة. وتقدم خدمة بترومين إت! نموذجاً رائداً يُجسد إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمليات المؤسسية وتوسيع نطاقها وإضفاء طابع إنساني عليها. ويسرنا التعاون مع شركة بترومين لإحداث نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء ضمن قطاع السيارات".

وتسلط هذه الشراكة الضوء على التطورات في مجال وكلاء الذكاء، الأنظمة الذكية القادرة على استيعاب السياقات المختلفة، واكتساب المعرفة من التفاعلات، وتعديل ردودها بشكل ديناميكي. ويمنح إطار عمل الوكلاء من Gupshup مساعدي الذكاء الاصطناعي استقلالية غير مسبوقة في اتخاذ القرارات وتقديم الحلول، وذلك بالاعتماد على هندسة أوامر متطورة وتدريب شامل. ولا تقتصر أهمية بترومين إت! على كونها أداة لتقديم الخدمات، بل توفر تصوراً لمستقبل التواصل مع العملاء، حيث توظف الذكاء الاصطناعي كشريك ذكي يمكنه استيعاب السياق في مواجهة التحديات الصعبة.

ويمثل هذا الإطلاق الخطوة الأولى نحو آفاق جديدة لخدمة بترومين إت!، حيث تتطلع شركة بترومين مستقبلاً إلى توسيع نطاق وظائف وكلاء الذكاء الاصطناعي لتشمل طيفاً واسعاً من خدمات السيارات بالتعاون مع شركاء بترومين.

لمحة عن شركة بترومين

شركة بترومين هي شركة رائدة في توفير حلول التنقل في المملكة العربية السعودية، حيث تحتل مكانة مرموقة في قطاعات زيوت التشحيم المتطورة، وتقنيات السيارات، والتنقل متعدد الوسائط، والنقل المستدام. كما تتمتع الشركة بسمعة مميزة في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة في هذا المجال. بدأت الشركة أعمالها في المملكة منذ عام 1968، ونجحت منذ ذلك الحين في تحقيق شهرة واسعة في مجال إنتاج زيوت التشحيم عالية الجودة على مستوى المنطقة، لترسخ مكانة بوصفها أحد أكبر مزودي حلول التنقل الذي يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات في قطاع السيارات. ويعمل لدى شركة بترومين أكثر من 6000 موظف في 700 مركز خدمة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما تُصدر الشركة منتجاتها إلى ما يزيد على 40 دولة في مناطق الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتوفر شركة بترومين خدمات صيانة مركبات تتميز بالسرعة والموثوقية، والتي تلبي احتياجات شريحة واسعة من السائقين من خلال شبكة واسعة من مراكز الخدمة التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

لمحة حول Gupshup

Gupshup هي من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي التحاوري، إذ تسهّل على الشركات توفير تجارب مخصصة وآلية وغير تلامسية خلال جميع مراحل تجربة العميل. كما تمكّن منصة Gupshup السحابية المخصصة للمحادثة الرقمية الشركات من إجراء محادثات ثنائية مع عملائها، باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المدربين بطريقة موجهة لتلبية حاجات القطاع. ويساعد ذلك الشركات على التواصل مع عملائها بشكل أسرع وأكثر كفاءة عبر العديد من القنوات، مثل واتساب وخدمات الاتصالات الغنية وإنستاجرام والمواقع الإلكترونية والتطبيقات وغيرها. وتقدم Gupshup حلولها الذكية لأكثر من 45 ألف علامة تجارية في جميع أنحاء العالم، وتعمل مع أبرز الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، بما فيها التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة والمدفوعات والتكنولوجيا المالية والإعلام والسفر والسيارات والخدمات المصرفية، مما يضمن الارتقاء بتجربة عملائها وتسريع مستويات النمو، إضافة إلى زيادة الإيرادات وتحقيق الوفورات في التكاليف.

المساعدة بسهولة عبر الدردشة على تطبيق واتساب.

-انتهى-

#بياناتشركات