الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت منظمة SALAAM.earth (تحالف سكاي للتنقّل الجوي المؤتمت) وهي منظمة غير ربحية تركز على دمج تطوير وتشغيل التنقل الجوي المتقدم عن إطلاق أول موقع اختبار للتنقّل الجوي المتقدم AAM (Advanced Air Mobility – التنقّل الجوي المتقدم) في المملكة العربية السعودية، على أن تبدأ العمليات خلال الربع الأول من عام 2026 في مدينة الرياض.

سيشكّل الموقع بيئة اختبار تشغيلية واقعية (Sandbox) تهدف إلى التحقق من جاهزية عمليات الطائرات إلى جانب الأنظمة الداعمة اللازمة لنشر حلول التنقّل الجوي المتقدم، بما في ذلك البنية التحتية لمنصات الإقلاع والهبوط العمودية، وأنظمة إدارة الحركة الجوية الرقمية، وشبكات الاتصالات الآمنة.

وستكون أول طائرة تشارك في التجارب هي eCopter (Electric Copter – الطائرة الكهربائية العمودية) من شركة FlyNow، وهي مركبة جوية كهربائية غير مأهولة قادرة على الطيران لمسافة تصل إلى 50 كيلومتراً بسرعة 130 كم/ساعة، مع قدرة على نقل راكبين أو حمولة تصل إلى 200 كغ.

وسيقوم موقع الاختبار بتقييم مجموعة من سيناريوهات التشغيل، تشمل نقل الركاب داخل المدن، والخدمات اللوجستية، وتطبيقات الاستجابة للطوارئ مثل مكافحة الحرائق والإخلاء الطبي، بهدف قياس أداء تقنيات التنقّل الجوي الكهربائي ضمن ظروف تشغيل واقعية.

وقد تم إطلاق مبادرة موقع الاختبار من قبل شركة فلاي ناو العربية المحدودة، وهي شركة سعودية المقر تأسست لتوطين إنتاج ونشر وتسويق طائرات eCopter التي تطورها شركة FlyNow Aviation GmbH (النمسا).

ويُعد هذا المشروع أول تطبيق تشغيلي لإطار عمل SALAAM.earth في المملكة، حيث يجمع عدداً من الجهات الفاعلة عبر سلسلة قيمة التنقّل الجوي المتقدم، من مطوري الطائرات ومزودي البنية التحتية إلى مشغلي الأنظمة الرقمية وشركاء التكنولوجيا، في إطار تكاملي يهدف إلى تسريع نشر حلول الطيران منخفض الارتفاع بشكل آمن وقابل للتوسع.

توفر FlyNow Aviation منصة .FlyNow eCopter

منصة تقدم Skyroads إدارة الحركة الجوية الرقمية وتنسيق الرحلات الآلي .

إدارة الحركة الجوية الرقمية وتنسيق الرحلات الآلي تقدم Unified Aviation حلول البنية التحتية لـ vertiports ومواقع الإقلاع والهبوط .

حلول البنية التحتية لـ ومواقع الإقلاع والهبوط تساهم Quadron بخبراتها في الأمن السيبراني للأنظمة ذات الحساسية العالية للسلامة .

بخبراتها في الأمن السيبراني للأنظمة ذات الحساسية العالية للسلامة تقدم Makonis البنية التحتية الرقمية الآمنة وتكامل الأنظمة .

البنية التحتية الرقمية الآمنة وتكامل الأنظمة تقدم GEME-Aviation خبرات تشغيل الطيران وتنسيق المشاريع .

خبرات تشغيل الطيران وتنسيق المشاريع توفر IAAM.Trust إطارًا للتحقق والامتثال لمركبات AAM العاملة في المجال الجوي منخفض الارتفاع.

وقالت إيفون وينتر، رئيسة SALAAM.earth: «نحن لا نختبر طائرة eCopter فحسب، بل نعمل على بناء بيئة متكاملة تتيح اختبار ودمج الجيل القادم من الطائرات — بما في ذلك منصات من مطورين آخرين — ضمن بنية تحتية تشغيلية واقعية.»

يدعم المشروع مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز الابتكار، وتطوير القدرات التقنية المتقدمة، وترسيخ موقع المملكة كمبادر مبكر في تبنّي حلول التنقّل المستقبلي.

نبذة عن SALAAM.earth

SALAAM.earth (Sky Alliance for Automated Air Mobility) هي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 2024 لدعم التطوير المنسّق والدمج التشغيلي لمنظومات التنقل الجوي المتقدم (AAM). ويجمع التحالف مطوري الطائرات، ومزودي البنية التحتية، ومشغلي المجال الجوي الرقمي، وشركاء التكنولوجيا، بهدف تمكين تطبيق منظّم للتنقل الجوي الآلي منخفض الارتفاع.

ومن خلال إطار عمل متكامل (Turnkey) ينسّق بين منصات الطائرات، وبنية vertiports، وأنظمة إدارة الحركة الجوية، والأمن السيبراني، والتكامل الرقمي، تهدف SALAAM.earth إلى تقليل التعقيد ودعم نشر بيئات AAM بشكل قابل للتوسع وآمن عبر الأسواق الدولية.

نبذة عن فلاي ناو العربية المحدودة



هي شركة سعودية ومقرها الرئيسي في الرياض، تأسست لتوطين إنتاج ونشر وتسويق طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية(eVTOL) التي طورتها) FlyNow Aviation GmbH النمسا). صُممت هذه الطائرات للمساهمة في معالجة تحديات الازدحام الحضري المتزايد من خلال توفير وسيلة نقل عند الطلب، سريعة وفعّالة.



وتشمل عائلة eCopter طرازات بمقعد واحد ومقعدين للتنقل الشخصي، إضافةً إلى نسخة شحن بحمولة تصل إلى 200 كجم وقادرة على نقل منصة Euro pallet القياسية، وكذلك طرازات مخصصة لمهام مكافحة الحرائق والإنقاذ.



للمزيد www.flynow-aviation.com :



جهة الاتصال الإعلامية:

Iana Ponomarenko

ip@flynow-aviation.com

-انتهى-

#بياناتشركات