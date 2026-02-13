ودعماً لرؤية السعودية 2030، سيسهم هذا المعرض في تعزيز مكانة المملكة ضمن أفضل عشر أسواق طيران عالمية، مستهدفاً 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، بالإضافة إلى ربطها بأكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

سيُقام المعرض في مطار الثمامة بالعاصمة السعودية الرياض، في الفترة الممتدة من 24 إلى 28 نوفمبر 2026.

باب التسجيل مفتوح الآن للعارضين والشركاء والرعاة، وندعو الشركات للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ميسي فرانكفورت السعودية ونادي الطيران السعودي رسمياً عن إطلاق معرض "آيرو ميدل إيست و ساند آند فن 2026"، وهي منصة طيران رائدة يُتوقع أن تصبح أكبر وأهم معرض للطيران العام في منطقة الشرق الأوسط،

يُقام هذا المعرض بالشراكة مع نادي الطيران السعودي، النادي الرسمي للطيران العام في المملكة العربية السعودية، وهو منظمة مستقلة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويعمل تحت مظلة الهيئة العامة للطيران المدني، الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في المملكة، حيث توفر هذه الشراكة أسساً متينة، وتضع المعرض في قلب منظومة الطيران العام الراسخة والمتنامية في المملكة.

هذا ويُقام معرض "آيرو ميدل إيست و ساند آند فن 2026"، الذي يُمثل الظهور الإقليمي الأول لعلامة "آيرو" التجارية العالمية، في مطار الثمامة بالرياض، في الفترة الممتدة من 24 إلى 28 نوفمبر 2026، مما يُعزز مكانة المملكة العربية السعودية في قطاع الطيران العام الدولي، وطيران رجال الأعمال، والتنقل الجوي المتطور.

ويمثل هذا الإطلاق توسعاً استراتيجياً هاماً لشركة ميسي فرانكفورت السعودية في ظل النمو العالمي المتواصل في قطاع الطيران العام والجيل القادم من التنقل الجوي.

ويُقدم هذا المعرض نموذجاً جديداً ومتكاملاً للطيران يجمع بين الأعمال التجارية الدولية والاستثمار والابتكار، مع عروض طيران حية، وتجارب تفاعلية غامرة للجمهور، وتجارب مميزة في عالم الطيران، كل ذلك ضمن فعالية واحدة متكاملة.

ويُشكّل معرض آيرو ميدل إيست، الذي تقوده شركة ميسي فرانكفورت السعودية، جوهر هذه المنصة، حيث يجمع بين معرض دولي للأعمال التجارية والبعد الاستراتيجي للأعمال، ويركز على تطوير الطيران العام، وطيران رجال الأعمال، ومستقبل التنقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

كما سيجمع المعرض كبرى الشركات العالمية المصنعة للطائرات العامة، ومصنعي الطائرات، والمتخصصين في تجهيزها، إلى جانب مزودي إلكترونيات الطيران، وموردي نظم الطيران، وشركات الصيانة والتصليح والترميم، مما يوفر سوقاً شاملة تغطي سلسلة القيمة الكاملة للطيران العام. بالتوازي مع ذلك، سيسلط معرض آيرو ميدل إيست الضوء على الشركات الناشئة في مجال التنقل الجوي المتقدم (AAM) ومبتكري الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، مستعرضاً التقنيات ونماذج الأعمال التي تشكل مستقبل الطيران.

كما سيستضيف المعرض برنامجاً تجارياً مخصصاً لتحقيق نتائج تجارية ملموسة. حيث سيشمل هذا البرنامج التواصل مع المستثمرين، وفعاليات التوفيق بين الشركات على المستوى الدولي، وبرامج استضافة المشترين، بالإضافة إلى مناقشات عن السياسات واللوائح التنظيمية التي تتناول مسارات الاعتماد، وتطوير البنية التحتية، والوصول إلى الأسواق لقطاعات الطيران العام، وطيران رجال الأعمال، وعمليات النقل الجوي المتقدمة.

كما سيتم دمج هذه العناصر بسلاسة ضمن تجربة معرض "ساند آند فن" الجوي الأوسع، مما يوسع نطاق المنصة على مدار خمسة أيام مع عروض جوية، وعروض للطائرات، وبرامج طيران عامة.

وقد حظيت منصة "ساند آند فن" بالفعل بدعم وطني ومؤسسي قوي، بمشاركة وزارية وحكومية في دورة 2025، مما يعزز المصداقية والنطاق والدعم طويل الأجل الذي تقوم عليه منصة "آيرو ميدل إيست" و"ساند آند فن" المشتركة.

دعم رؤية 2030 وطموحات المملكة العربية السعودية في قطاع الطيران:

يدعم إطلاق معرض "آيرو ميدل إيست و ساند آند فن 2026" بشكل مباشر أهداف رؤية السعودية 2030 في قطاع الطيران والتنقل، مع التركيز بشكل خاص على تطوير الطيران العام، وطيران رجال الأعمال، وتدريب الطيارين، ومهارات الطيران، والجيل القادم من التنقل الجوي.

وعن هذا الإطلاق، قال المشرف العام لنادي الطيران السعودي معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد: "يُمثّل إطلاق معرض 'آيرو الشرق الأوسط x ساند آند فن 2026' نقلة نوعية في قطاع الطيران في المملكة، مما يعزز التزامنا بترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي للطيران العام والتنقل الجوي المتقدم. إن شراكتنا مع 'ميسي فرانكفورت السعودية' لا تقتصر على عرض الابتكارات العالمية فحسب، بل تهدف إلى خلق منصة حيوية للاستثمار الدولي والتعاون الاستراتيجي. ويُعدّ هذا الحدث محركاً مباشراً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لدعم مسيرتنا نحو الانضمام لأفضل 10 أسواق عالمية في قطاع الطيران العام وإلهام الجيل القادم من قادة الطيران في المملكة".

وقد حددت المملكة العربية السعودية الطيران العام كعامل تمكين استراتيجي للربط الإقليمي، وتطوير القدرات الفضائية، ونمو الطيران الخاص والتجاري، وابتكار حلول التنقل المستقبلية، حيث تركز المبادرات الوطنية على توسيع البنية التحتية للطيران العام، وتفعيل المطارات المخصصة له، وزيادة نشاط الطيارين والطائرات، ووضع أطر تنظيمية لدعم عمليات التنقل الجوي المتقدمة، بما في ذلك نشر طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL).

ومن خلال الجمع بين المصنعين العالميين والمشغلين والجهات التنظيمية والمستثمرين ومبتكري التكنولوجيا في بيئة طيران مخصصة، يوفر المعرض منصة دولية تتماشى مع هذه الأولويات ويعزز التزام المملكة ببناء نظام بيئي مستدام ومتصل عالميًا للطيران.

وبهذه المناسبة قال عزان محمد، المدير العام لشركة ميسي فرانكفورت السعودية: "يتجلى طموحنا من خلال إطلاق معرض آيرو ميدل إيست و ساند آند فن 2026" في جعل هذا المعرض واحداً من أهم معارض الطيران على مستوى العالم، حيث يوفر مطار الثمامة منصة مثالية تمكننا من الاستفادة من صيغة هجينة تجمع بين معرض أعمال عالمي المستوى، وعروض طيران ديناميكية، وتجربة تفاعلية غامرة للجمهور".

وأضاف قائلاً: "نحن نركز على استقطاب مشاركة دولية شاملة، من مصنعي المعدات الأصلية والهيئات التنظيمية إلى المستثمرين والمبتكرين والعائلات والمواهب المستقبلية في قطاع الطيران، فهذا المعرض يتجاوز كونه فعالية عابرة، بل هو إرث مستدام ستجعل المملكة العربية السعودية عاصمة جديدة للطيران العالمي، بما يتماشى تماماً مع رؤية 2030".

وتُعزز شركة ميسي فرانكفورت السعودية، بالشراكة مع نادي الطيران السعودي من خلال إطلاق معرض آيرو ميدل إيست و ساند آند فن 2026، دور المملكة كمركز عالمي لأعمال الطيران والابتكار والثقافة، حيث تم تصميم هذا المعرض ليكون منصة مثالية طويلة الأمد لتسريع نمو الطيران العام، وإقامة شراكات دولية، وتحفيز الاستثمار، وإلهام الجيل القادم من قادة الطيران.

هذا ويمكن للشركات الراغبة في المشاركة كعارضين أو شركاء أو رعاة تسجيل اهتمامها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض، حيث تتوفر الآن فرص الحجز والتواصل المبكر.

ستقام فعاليات المعرض في مطار الثمامة، بالقرب من الرياض، في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2026.

لمزيد من المعلومات عن المعرض يرجى زيارة: www.sandnfun.com

نبذة عن معرض آيرو ميدل إيست:

يُعدّ معرض آيرو ميدل إيست الدورة الإقليمية من معرض آيرو الدولي الرائد في مجال الطيران العام، والذي يُعتبر من أعرق وأشهر المنصات العالمية المتخصصة في هذا القطاع. وقد صُممت دورة الشرق الأوسط لتعكس أولويات السوق الإقليمية مع الحفاظ على المعايير الدولية والانتشار العالمي والسمعة المرموقة لعلامة آيرو التجارية في هذا المجال.

نبذة عن نادي الطيران السعودي

تأسس نادي الطيران السعودي بموجب القرار رقم ٢١٧ الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ٨/٩/١٤٢١هـ (٤ ديسمبر ٢٠٠٠م). وقد أُنشئ النادي كمنظمة مستقلة غير ربحية بهدف تعزيز علوم الطيران وتطوير الطيران العام والرياضات الجوية في المملكة العربية السعودية.

أسس النادي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويعمل تحت مظلة الهيئة العامة للطيران المدني. يقع المقر الرئيسي للنادي في مطار الثمامة، على بُعد حوالي ٦٠ كيلومتراً شمال الرياض.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2,500 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2024 أكثر من 780 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن شركة فيرناميك جي إم بي إتش:

شركة فيرناميك جي إم بي إتش هي مشروع مشترك تأسس عام 2021 بين شركتي ميسي فرانكفورت وميسي فريدريشهافن، وهي شركة متخصصة في تنظيم فعاليات التنقل المبتكرة والمستقبلية. وبفضل مشاركتها في معرض إيرو، المعرض التجاري الدولي الرائد للطيران العام - ومعرض يورو بايك، المعرض التجاري الرائد عالميًا للدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الصديقة للبيئة، تتبوأ فيرناميك مكانة رائدة في منصات الطيران والتنقل الحضري العالمية، وتوسع نطاق فعالياتها الدولية المصاحبة في جميع أنحاء العالم.

