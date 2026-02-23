يُسهم في تعزيز النظم البيئية الرقمية في الأسواق الناشئة والمتقدمة

يدعم زيادة الشمول المالي الرقمي للفئات غير المشمولة مصرفياً أو محدودة التعامل مع الخدمات المصرفية

أعلنت شركتا إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) وماستركارد اليوم عن تعاون استراتيجي يهدف إلى إعادة تشكيل الطريقة التي تنتقل بها الأموال حول العالم. ومن خلال دمج منصة إريكسون للتكنولوجيا المالية (الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول) مع ماستركارد موﭪ (Mastercard Move)، وهي محفظة ماستركارد المتكاملة لحلول حركة الأموال، يتيح هذا التعاون لمزودي خدمات الاتصالات والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية توسيع قدرات المحافظ الرقمية، وإطلاق خدمات دفع جديدة، والوصول إلى المجتمعات غير المشمولة مصرفياً أو محدودة الوصول إلى الخدمات المالية.

وتُسهم واجهات برمجة التطبيقات المدمجة مسبقاً من إريكسون، إلى جانب البنية السحابية الأصلية والبنية التحتية الجاهزة للامتثال، في تبسيط ربط شركات التكنولوجيا المالية بخدمات ماستركارد موﭪ. كما تُقلل هذه القدرات من تعقيد التكنولوجيا، وتُخفض العوائق التشغيلية عبر تسهيل عمليات التكامل والنشر والامتثال، وتُسرّع زمن طرح خدمات الدفع الجديدة في السوق، بما يدعم تحفيز الابتكار والنمو في القطاع. ويُحدث هذا التعاون بين إريكسون وماستركارد تحولاً في كيفية بناء الخدمات المالية وتقديمها وتوسيع نطاقها، كما يفتح آفاقاً جديدة للإيرادات ويُعزز النظم البيئية الرقمية في الأسواق الناشئة والمتقدمة.

ويُعد الشمول المالي وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية من المحاور الأساسية لهذا التعاون. إذ تُمكّن منصة ماستركارد موﭪ حركة الأموال عبر أكثر من 200 دولة وإقليم، وتربط ما يزيد على 17 مليار نقطة اتصال، وتدعم المعاملات بـ 150 عملة مختلفة.

من جهتها، تعمل منصة إريكسون للتكنولوجيا المالية في 22 دولة، وتخدم أكثر من 120 مليون مستخدم نشط، وتعالج أكثر من 4 مليارات معاملة شهرياً تشمل محافظ رقمية ومدفوعات وتحويلات وإقراض وخدمات الولاء، وكل ذلك مدعوم بمستويات أمان على مستوى المؤسسات. ويهدف دمج ماستركارد موﭪ ضمن منصة إريكسون للتكنولوجيا المالية إلى تسريع اعتماد المدفوعات الرقمية وتوسيع المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

وسيبدأ الإطلاق العالمي لهذا التعاون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يشهد الطلب على حلول الأموال عبر الهاتف المحمول والتحويلات وخدمات الدفع القابلة للتشغيل البيني نمواً متسارعاً.

وفي هذا السياق، قال براتيك خوالا، الرئيس العالمي لحلول النقل في ماستركارد: "تُتيح ماستركارد موﭪ لمزودي خدمات الدفع المساهمة في رسم مستقبل حركة الأموال، من خلال تقديم تحويلات سريعة وآمنة وشفافة للأفراد والشركات حول العالم. ومن خلال التكامل مع منصة إريكسون للتكنولوجيا المالية، فإننا نفتح مسارات جديدة أمام مشغلي الاتصالات والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق خدمات الدفع المبتكرة، والوصول إلى المجتمعات الأقل تخديماً، وابتكار مصادر إيرادات جديدة. ولا يقتصر هذا التعاون على تلبية الطلب المتزايد على المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، بل يُسهم أيضاً في تسريع التقدم نحو اقتصاد رقمي عالمي أكثر ترابطاً وشمولاً وديناميكية".

من جانبه، قال بافان باتشوال، رئيس الخدمات المالية المتنقلة في إريكسون: "يُمثل تعاوننا مع ماستركارد خطوة جريئة نحو مستقبل حركة الأموال. ويتيح الجمع بين منصة إريكسون الموثوقة والقابلة للتوسع مع ماستركارد موﭪ لعملائنا إطلاق حلول دفع آمنة وفعّالة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. ومعاً، سنعمل على تعزيز الشمول المالي، وتسريع الابتكار، وخلق فرص نمو جديدة على مستوى العالم".

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة الاتصال لمليارات الأشخاص يومياً حول العالم. وكانت الشركة لـ150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

نبذة عن ماستركارد

تعمل Mastercard على تعزيز الاقتصادات وتمكين الأشخاص في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم. جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نبني اقتصادًا مرنًا حيث يمكن للجميع الازدهار. نحن ندعم مجموعة واسعة من خيارات المدفوعات الرقمية، مما يجعل المعاملات آمنة وبسيطة وذكية ويمكن الوصول إليها. تجتمع التكنولوجيا والابتكار والشراكات والشبكات الخاصة بنا لتقديم مجموعة فريدة من المنتجات والخدمات التي تساعد الناس والشركات والحكومات على تحقيق أكبر إمكاناتهم.

