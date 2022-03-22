أدرجت شركة النهدي الطبية ("النهدي" أو "الشركة")، سلسلة الصيدليات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة ومنصة الخدمات الصحية المتكاملة Omnihealth سريعة النمو في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، أسهمها اليوم في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول") بعد نجاح الاكتتاب العام الأولي ("الطرح" أو " الاكتتاب العام")، حيث بدأ تداول سهم الشركة تحت الرمز 4164.

وحُدِّد سعر سهم شركة النهدي بقيمة 131 ريال سعودي، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري الأولي للعرض، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 17,030 مليون ريال سعودي (4,541 مليون دولار أمريكي). [1]

وتضمن الاكتتاب العام طرح الشركة 39,000,000 سهم عادي من أسهمها الحالية، أي ما يمثل 30% من رأس مالها المُصدَر. وبلغت نسبة التخصيص النهائي لأسهم الطرح حوالي 90% للمؤسسات المكتتبة المخولة بالمشاركة في بناء سجل الأوامر، وحوالي 10% للمكتتبين من شريحة المستثمرين الأفراد، بمن فيهم المواطنين السعوديين والوافدين الأجانب داخل المملكة بجانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية:"نسطر اليوم فصلاً جديداً في قصّة نجاح شركة النهدي، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة ستعم بالخير على فريق العمل والمؤسسين والضيوف. ولطالما يأتي ضيوفنا في صميم استراتيجية نموّنا، لأننا نحرص دائماً على تلبية احتياجاتهم، مما يدفعنا دائماً إلى مواصلة جهودنا المبذولة في إيجاد حلول مبتكرة وتأكيد دورنا في تطوير قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة. ولقد لمسنا اهتماماً كبيراً بين أوساط المستثمرين من المؤسسات والأفراد خلال عملية الإدراج، وهو ما يؤكد مرة أخرى نجاحنا المحقق انطلاقاً من التزامنا باستراتيجية نموّنا وفلسفتنا التي تضع الضيوف على رأس أولوياتنا. وتتمتع شركة النهدي حالياً بالمقومات والإمكانات التي تؤهلها للاستفادة من توجهات السوق الحالية، بما يتماشى مع خططها المستقبلية الهادفة خلال السنوات القادمة إلى مواصلة تطوير منصّتها ’omnihealth’ المعنية بخدمات الرعاية الصحية المتكاملة. وسينصب تركيزنا خلال العام الجاري وما بعده على تحقيق هدفين رئيسيين، ألا وهما صياغة وتطوير مستقبل الرعاية الصحية في المملكة إضافة إلى تحقيق قيمة مستدامة لصالح مساهمينا".

وفيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين "إتش إس بي سي العربية السعودية" و"شركة الأهلي المالية" للعمل كمستشارين ماليين، ومتعهدين لتغطية الطرح، ومديرين لسجل الاكتتاب. كما قامت الشركة بتعيين "شركة الأهلي المالية" كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح. كما تم اختيار "البنك الأهلي السعودي" و"بنك الرياض" و"مصرف الراجحي" و"البنك السعودي البريطاني" (ساب)، والبنك العربي الوطني" كجهات مستلمة (تعرف معاً باسم "الجهات المستلمة").

للمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بالطرح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني الخاصة بالسوق المالية السعودية (تداول) www.saudiexchange.sa أو الموقع الإلكتروني لشركة النهدي الطبية https://www.nahdi.sa.

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