"غوغنهايم براذرز ميديا" تستهدف فرص نمو عالية في قطاعات الإعلام والترفيه والاقتصاد الإبداعي الرقمي

الشراكة تدعم طموح أبوظبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للصناعات الإبداعية والمحتوى الذي يواكب المشهد المتغير

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إثمار الدولية القابضة (EIH)، شركة الاستثمار الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع "غوغنهايم براذرز ميديا" (GB Media)، شركة الاستثمار الخاصة المتخصصة في دعم الشركات الإعلامية والترفيهية من المراحل المبكرة وحتى مراحل النمو، وذلك لإطلاق صندوق استثماري بملايين الدولارات يتخذ من أبوظبي مقراً له، ويستهدف فرصاً عالمية في قطاعات الإعلام والترفيه والاقتصاد الإبداعي الرقمي.

وتمثل الشراكة خطوة استراتيجية متقدمة في مسار تأسيس الصندوق، وتمهيداً لاطلاقه على أسس مؤسسية راسخة، يتكامل فيها الفهم العميق للسوق المحلية والرؤية الاستثمارية طويلة الأمد التي تمتلكها "إثمار الدولية القابضة" مع الخبرة العالمية المتخصصة لـ"غوغنهايم براذرز ميديا" في الاستثمار في القطاعات الإبداعية، بما يسهم في بناء منصة حيوية تساهم في تحقيق أثر اقتصادي وثقافي مستدام على المستويين المحلي والعالمي.

وانطلاقاً من رؤية مشتركة بعيدة المدى، سيعمل الجانبان على دعم طموح أبوظبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للصناعات الإبداعية وابتكار المحتوى من الجيل الجديد، وذلك من خلال بناء منصة استثمارية عالمية المستوى تنطلق من أبوظبي لتمكين روّاد الأعمال المبدعين والشركات الناشئة من التوسع، وتسريع نموها، وتحقيق حضور تنافسي مؤثر على الساحة العالمية.

وانطلاقاً من الإرث الثقافي العريق لعائلة غوغنهايم وتأثيرها العالمي، ستركز "غوغنهايم براذرز ميديا" على الاستثمار في منظومة متكاملة تشمل إنتاج المحتوى، وأدوات ومنصات صُنّاع المحتوى والبنية التحتية الداعمة لهم، والملكية الفكرية الرقمية، وتقنيات الترفيه، ومنصات التفاعل مع الجمهور، إضافة إلى أساليب السرد القصصي من الجيل الجديد.

وسيقود الصندوق كل من ديلون لوسون-جونستون وكريسويل فيورداليس، اللذين يتمتعان بسجل مهني حافل يمتد لأكثر من عقدين في قطاعي الإعلام والترفيه. ويُعد لوسون-جونستون حفيداً من الجيل الخامس لسولومون آر. غوغنهايم، مؤسس متحف غوغنهايم الشهير في مدينة نيويورك، ويواصل من خلال مسيرته المهنية إرث العائلة في دعم المواهب والإبداع الثقافي، مستنداً إلى خبرات نوعية اكتسبها عبر عمله مع مؤسسات عالمية مرموقة مثل(UTA) و(Sugar23) و (Untitled Entertainment) إلى جانب (Anonymous Content).

أما كريسويل فيورداليس، فيمتلك خبرة قيادية راسخة في مجالات المحتوى والاستثمار الإعلامي، اكتسبها من خلال مناصب تنفيذية بارزة في شركات دولية رائدة، من بينها ( Lionsgate) و (MRC ) و(Hello Sunshine ) و(WEBTOON) ما يعزز الرؤية الاستراتيجية للصندوق وقدرته على بناء منصات إبداعية ذات أثر عالمي.

وقال متحدث باسم إثمار الدولية القابضة:" تُرسّخ أبوظبي مكانتها عالمياً بوصفها عاصمةً لرأس المال، وفي الوقت ذاته تمضي بثبات في بناء أسس اقتصاد إبداعي قابل للتوسع ومترابط عالمياً. وانطلاقاً من هذا التوجه، جاءت شراكتنا مع "غوغنهايم براذرز ميديا" لتجسّد تكامل إرث غوغنهايم الثقافي مع رؤية إثمار الاستثمارية طويلة الأمد، بما يدعم أهداف أبوظبي في تعزيز حضورها كوجهة إعلامية وإبداعية ديناميكية تستشرف المستقبل. ونتوقع أن يشكّل الصندوق محفزاً لفرص جديدة ومخرجات نوعية تضيف قيمة اقتصادية وإبداعية ملموسة لإمارة أبوظبي".

ومن جانبهما، قال ديلون لوسون-جونستون وكريسويل فيورداليس:" يسعدنا التعاون مع إثمار الدولية القابضة لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى دعم الشركات الإبداعية الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل الثقافة، من أبوظبي إلى العالم. وتوفر إثمار الدولية القابضة المقومات المؤسسية والطموح والرؤية الاستثمارية طويلة الأمد التي يحتاجها القطاع، ونعمل معاً على بناء منصة وجهة عالمية للشركات الإبداعية الصاعدة. وستشكّل "غوغنهايم براذرز ميديا" بيئة متكاملة تُمكّن المؤسسين من الوصول إلى الموارد، وبناء مجتمعات فاعلة، والحصول على الدعم الاستراتيجي اللازم للنمو وتحقيق النجاح على المستوى العالمي."

نبذة عن مجموعة إثمار الدولية القابضة:

إثمار الدولية القابضة (EIH) شركة استثمارية وطنية رائدة، نشأت في دولة الإمارات العربية المتحدة وتتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها. وترتكز الشركة على حضور راسخ وجذور عميقة في الاقتصاد الوطني، وتعتمد نهجاً مؤسسياً استثمارياً متقدّماً يركّز على بناء محفظة متنوعة عبر قطاعات وصناعات وتقنيات تحويلية ذات مردود طويل الأمد. ومن خلال شراكات استراتيجية نوعية وتركيز مدروس على القطاعات عالية التأثير، تسهم إثمار الدولية القابضة في دعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز رؤية دولة الإمارات للازدهار والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://eihuae.com/

نبذة عن "غوغنهايم براذرز ميديا":

تُعد "غوغنهايم براذرز ميديا" (GB Media) شركة استثمار خاصة تركز على الشركات العاملة في قطاعات الإعلام والترفيه من المراحل المبكرة وحتى مراحل النمو. وقد تأسست الشركة على يد اثنين من القيادات التنفيذية المخضرمة في قطاع الترفيه، ما يمنحها موقعاً فريداً يتيح لها دعم روّاد الأعمال المرتبطين بالقطاعات الإبداعية، إلى جانب تلبية تطلعات المستثمرين ذوي الخبرة. وتعمل "غوغنهايم براذرز ميديا" كمحفّز للابتكار في مشهد سريع التطور، من خلال توفير دعم مالي طويل الأمد وخبرات قطاعية متخصصة تسهم في سد الفجوة بين المستثمرين والمشغّلين.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.gb-media.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

إثمار الدولية القابضة: edweekat@webershandwick.com

