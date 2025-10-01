الكيان الموحد سيصبح أكبر وأحد أسرع منصات المدفوعات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيقدم مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات الرقمية والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأمن المالي والإقراض والتأمين عبر 56 سوقاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت اليوم "نتورك إنترناشيونال" ، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وماجناتي (Magnati)، الشركة الرائدة في حلول الدفع الموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إتمام اندماجهما الاستراتيجي تحت ملكية تحالف تقوده شركة "بروكفيلد".

سيباشر الكيان الموحد أعماله تحت مسمى "نتورك إنترناشيونال ذ.م.م". ومع توفيره مجموعة واسعة من الحلول - تشمل المدفوعات الرقمية، وتحليل البيانات، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الاحتيال - سيكون الكيان الموحد مؤهلاً لقيادة مسار الابتكار والتوسع والشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة. كما تلتزم الشركة بمواصلة العمل مع الحكومات لتسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية عبر جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبهذه المناسبة قال هادي بدري، رئيس مجلس إدارة نتورك إنترناشيونال: "يثمر هذا الاندماج عن تأسيس شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات وعموم أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عدا عن توفير فرص جذابة للنمو والابتكار. علاوةً على ذلك، ستُمكّن المنصة المشتركة لـ ’نتورك إنترناشيونال‘ و’ماجناتي‘ التجار المحليين من تحقيق المزيد من النجاح والازدهار في واحدة من أكثر مناطق التكنولوجيا المالية ديناميكيةً في العالم".

بدوره قال مُراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال: "مع توحيد أعمال شركتين رائدتين تتمتعان بخبرات وقدرات إقليمية واسعة، نؤسس لمنصة تكنولوجيا مالية تتمتع بما يكفي من الحجم والتكنولوجيا والمواهب لتغيير مشهد التجارة الرقمية في جميع أنحاء المنطقة. ويساهم هذا التعاون أيضاً في تحقيق قيمة أكبر لعملائنا وشركائنا من خلال توفير عروض منتجات متنوعة، وتسريع وتيرة الابتكار، وتوفير رؤى وبيانات محسّنة، وتحقيق انتشار جغرافي أوسع".

تجدر الإشارة إلى أن اندماج "نتورك إنترناشيونال" و"ماجناتي" سيتم بشكل تدريجي، وستواصل كل من الشركتين أعمالهما المعتادة في الوقت الحالي.

