دبي، الإمارات العربية المتحدة -أعلنت شركة "إتش دي آي جلوبال" (HDI Global SE) المتخصصة في مجال التأمين، عن حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لافتتاح مكتبها في دبي. وذلك في إطار تعزيز حضورها المحلي انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي. وسيتيح المكتب الجديد للشركة تزويد عملائها في منطقة الشرق الأوسط بخدماتها وخبراتها العالمية الواسعة.

وسيتولى ويليم فان ويك، منصب المدير العام الجديد لمكتب الشركة في دبي، حيث يتمتع بخبرة طويلة تزيد على ثلاثة عقود من العمل في قطاع التأمين على المستوى العالمي، حيث شغل خلال مسيرته عدداً من المناصب القيادية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ومنذ انضمامه إلى "إتش دي آي جلوبال" في عام 2020، يساهم ويليم فان ويك، الذي يشغل حالياً منصب مدير الأسواق الإقليمية لمنطقة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا، في تحقيق معدلات نمو كبيرة ضمن محفظة منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال التعاون عن كثب مع مختلف فرق العمل المنتشرة عبر فروع الشركة في كل من أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وهونج كونج. وقبيل انضمامه إلى "إتش دي آي جلوبال"، شغل ويليم عدداً من المناصب العليا في "إيه جي سي إس" و"مارش" و"كوميرشال يونيون"، منها منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إيه جي سي إس" في دبي خلال الفترة ما بين 2016-2017. وكان ويليم قد اكتسب خبرة كبيرة في قطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط التي أقام فيها خلال الفترة ما بين 2001-2005.

وتعليقاً على افتتاح " إتش دي آي جلوبال" مقراً لها في دبي، قال ويليم فان ويك: "تواصل منطقة الشرق الأوسط لعب دور مهم في الاقتصاد العالمي، ويتميز مركز دبي المالي العالمي بكونه سوقاً ديناميكياً يوفر العديد من فرص النمو لشركة ’إتش دي آي‘ في الوقت الحالي ومستقبلاً. ويُسعد ’إتش دي آي‘ أن توفر إمكاناتها وقدراتها المصنفة من الدرجة (A) وخبرات فريقها المتمرس في مجال التأمين لدعم الوسطاء والعملاء في مركز دبي المالي العالمي. وبصفتنا شريكاً في مسيرة التحول، فإننا على ثقة من أن القدرات العالمية والخبرات الفنية لشركة ’إتش دي آي‘ ستمكّننا من دعم عملائنا خلال مسيرة تحولهم وانتقالهم إلى اقتصاد المستقبل".

ويأتي مكتب "إتش دي آي جلوبال" في دبي بمثابة تطور منطقي لتطور الأعمال الناجح لخدمات الشركة التأمينية في مجال القطاع الصناعي ضمن مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

من جهته، قال ديفيد هولين، عضو مجلس إدارة "إتش دي آي جلوبال" والمسؤول عن الأعمال الدولية: "في إطار الرؤية العالمية الشاملة واستراتيجية النمو التي ننتهجها في منطقة آسيا المحيط الهادئ، يتيح لنا التوسع في دبي فرصة متميزة لنكون أكثر قرباً من هذا السوق الذي يشهد توسعاً لافتاً، وتعزيز علاقاتنا مع الوسطاء والعملاء من خلال توفير حلول متميزة عبر فريق محلي متمرس من خبراء التأمين بقيادة ويليم فان ويك الذي يتمتع بخبرة واسعة في هذا السوق. كما تعكس هذه الخطوة نجاح جهود تطوير الأعمال التي نبذلها، كما تدعم رؤيتنا العالمية في أن نصبح ’شريك مسيرة التحول‘ لعملائنا. أما بالنسبة للوسطاء في المنطقة، فستُتاح لهم إمكانية الوصول والتعاون مع شريك محلي موثوق على المدى الطويل لتزويد عملائهم بمطالبات تتسم بسرعة الاستجابة، وبرامج دولية، وقدرات استشارية في مجال المخاطر. وأتمنى لويليم وكامل فريق العمل في دبي كل النجاح والتوفيق".

بدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نرحب بانضمام شركة ’إتش دي آي جلوبال‘ إلى منظومة مركز دبي المالي العالمي. وانطلاقاً من كوننا أكبر مركز مالي في المنطقة والذي يضم ما يزيد عن 42,000 موظف، يواصل المركز تعزيز منظومته البيئية بما يخدم مستقبل القطاع. وبفضل خبرته الطويلة الممتدة على مدى 20 عاماً، وسجله الحافل بالإنجازات المتواصلة في خدمة الأفراد والشركات في المنطقة، يعتبر المركز مقراً لأكبر عدد من شركات التأمين، حيث يضم أكثر من 100 شركة مسجلة تعمل في مجالات التأمين وإعادة التأمين والتأمين الأسير والكيانات المرتبطة بقطاع التأمين، والتي تستخدم المركز مقراً لها لتعزيز أداءها وتحقيق معدلات نمو استثنائية. وتتيح منظومة المركز القانونية واللوائح التنظيمية عالمية المستوى لهذه الشركات إمكانية العمل بثقة تامة ضمن نطاق منطقة الاختصاص القانوني للمركز، والاستفادة من فرص النمو الواعدة لنساهم جميعاً في تعزيز مستقبل القطاع المالي".

وتخطط "إتش دي آي جلوبال" لبدء عملياتها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ستقدم بصورة مبدئية منتجات التأمين للقطاعات الهندسية والإنشاءات والعقارات. وتم تعيين رزق إسحاق لتولي مسؤولية منتجات اكتتاب التأمين، فيما سيقوم جون موريل بتولي مهام أعمال الإنشاءات والهندسة.

ويحظى إسحاق بخبرة طويلة تمتد إلى أكثر من 20 عاماً في قطاع التأمين، عمل خلالها مع شركات مثل "أليانز" و"زيورخ" و"آي جي آي"، ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات في إدارة محافظ مربحة وبمهارات متميزة في تطوير الأعمال. وبفضل خبرته الواسعة في الإشراف على المحافظ وإدارة المخاطر، فإن مسيرة رزق المهنية والغنية في مجال التأمين وإعادة التأمين المباشر والإقليمي والدولي ساعدته على بناء شبكة واسعة من العلاقات، وأكسبته خبرة كبيرة في مجال التأمين بجميع أنحاء المنطقة.

من جانبه يشغل جون موريل حالياً منصب مدير الاكتتاب الهندسي للمنطقة الشمالية في فرع شركة "إتش دي آي جلوبال" في أستراليا، والذي انتقل إلى دبي في نهاية شهر يونيو. وكان قد انضم إلى "إتش دي آي جلوبال" عام 2017 بعد اكتسابه لخبرة هندسية واسعة خلال مسيرته المهنية، وهو يتمتع بخلفية واسعة في إدارة مشاريع البنى التحتية الكبيرة، إضافة إلى إلمام واسع بالمتطلبات الفنية والخاصة بالقطاع. وبالنسبة لمهام وخدمات اكتتاب التأمين الأخرى ومن ضمنها المسؤولية والتأمين البحري، فسيجري تقديمها عبر مكتب "إتش دي آي" في سنغافورة مع التطلع نحو الانتقال إلى تحقيق تكامل للأعمال بشكل كلي على المدى المتوسط.

وبالنظر إلى وكلاء وخبراء التأمين المعينين، فإن التركيز الأساسي للمكتب سينصب على توفير حلول التأمين الخاصة بالعقارات والأعمال الهندسية. وبالتزامن مع نمو أعمال المكتب، سيتم تقديم مجالات إضافية أخرى لتغطيات التأمين كجزء من محفظة أعمال الشركة في دبي.

واختتم ويليم فان ويك حديثه بالقول: "يكمن هدفنا الأساسي في تزويد عملائنا وشركاء الأعمال بحلول مبتكرة، وقوة رأس المال، والاستقرار، والخبرات التقنية، والخدمات الموثوقة، سواءً كانوا يديرون أعمالهم على المستوى الدولي أو مقتصرة على منطقة الشرق الأوسط. وسنتمكن بفضل شبكتنا العالمية من دعم الوسطاء والعملاء من العمل في جميع أنحاء العالم وبمستويات امتثال وثقة عالية".

نبذة عن "إتش دي آي جلوبال"

بصفتها شركة رائدة في مجالات التأمين التجاري والمتخصص، تقوم "إتش دي آي" بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الصناعية، والأسواق الوسيطة، والعملاء من المؤسسات وذلك من خلال توفير حلول تأمين مخصصة لتلبية احتياجاتهم. وبالإضافة إلى المكانة الرائدة التي تتمتع بها "إتش دي آي" في الأسواق الألمانية والأوروبية، فإن لدى الشركة شبكتها العالمية "إتش دي آي جلوبال نتورك" التي تغطي أكثر من 175 دولة عبر مكاتبها الأجنبية والشركات الفرعية والتابعة لها، وشبكة الشركاء. ونظراً لكونها "شريك مسيرة التحول" فإن "إتش دي آي جلوبال" تدير أكثر من 5,100 برنامج دولي، وتزود عملاءها من متعددي الجنسيات بتغطيات في جميع أنحاء العالم.

تعتبر "إتش دي آي جلوبال" وحدة الخطوط الصناعية التابعة لمجموعة "تالانكس جروب" (Talanx Group) وهي جهة تأمين رائدة منذ عدة عقود. وساهم موظفو هذه الوحدة البالغ عددهم 5,000 موظف تقريباً في تحقيق إيرادات تأمين (إجمالية) وصلت إلى 9.1 مليار يورو خلال عام 2023 (بحسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية [IFRS 17] ).

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" قد منحت "تالانكس برايماري جروب" (Talanx Primary Group) درجة تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة (قوية)، فيما قامت "إيه إم بيست" بإعطائها تصنيف A+. وتم إدراج "تالانكس إيه جي" في بورصة فرانكفورت على مؤشر (MDAX).

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليونات دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 41.500 مهني لدى أكثر من 5,500 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.ae، أو متابعتنا على تويتر ولينكدان @DIFC.

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