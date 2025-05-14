أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أوهانا للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات السكنية الفاخرة، عن إطلاق مشروع " جاكوب آند كو بيتش فرونت ليفنغ من أوهانا" بالشراكة مع "جاكوب آند كو"، وذلك خلال حفل أقيم في قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي في 12 مايو الجاري.

ويقع المشروع الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار، في منطقة الجرف بين دبي وأبوظبي ويجمع بين الطبيعة الجميلة والتصميم المتميّز. ويضم 457 وحدة سكنية تشمل شققًا مطلة على البحر، وفلل، وبنتهاوس، و"سكاي مانشنز"، ومنازل فاخرة على الواجهة البحرية، صممت بعناية لتعكس الحياة الراقية. وتوفر البنتهاوس التي تبدأ أسعارها من 6 ملايين دولار إطلالات بانورامية بزاوية 180 درجة، ومساحات داخلية واسعة، بينما تقدم وحدات "سكاي مانشنز" بأسعار تبدأ من 21 مليون دولار إطلالات بـ 360 درجة ومصاعد خاصة.

وتتوفر فلل ومنازل فخمة قابلة للتخصيص من 3 إلى 6 غرف نوم، بإطلالات خلابة على المحميات الطبيعية أو على القناة المائية وبمسبح خاص لكلّ منها. فيما توفر منازل الواجهة البحرية مساحةً نوعيّة وإطلالات بانورامية خلابة على البحر.

وقال حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري: "رؤيتنا لمشروع 'جاكوب آند كو بيتش فرونت ليفينج من أوهانا' تهدف إلى إعادة تعريف تجربة العيش على الواجهة البحرية من خلال تطوير وجهة استثنائية. نحن نطوّر وجهة فريدة وملاذاً على البحر تتلاقى فيه التجارب الراقية والأناقة مع الطبيعية لتمنح السكان أسلوب حياة استثنائي وفريد من نوعه."

وقال جاكوب أرابو، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإبداعي لـ "جاكوب آند كو": "من خلال التعاون مع أوهانا للتطوير العقاري، دمجنا خبرتنا الفنية في كل تفاصيل المشروع، الذي يحتفي بالفنّ المستوحى من البيئة الشاطئية، ليشكّل تجربة سكنية استثنائية."

ويضم المشروع مرافق متميزة مثل "نادي جاكوب آند كو" الذي يشمل أول صالة سيجار ذات علامة تجارية على الواجهة البحرية في العالم، ومركزاً للأعمال، ونادٍ خاص للسكان يحمل توقيع "جاكوب آند كو"، والذي يضم معرض ساعات ومعارض فنية دورية. إلى جانب أول نادي شاطئي في العالم يحمل اسم "جاكوب آند كو"، ليكون وجهة حيوية على البحر.

وعند الدخول إلى المشروع، يُستقبل السكان في بهو فاخر تتوسطه ساعة معلقة بالسقف من تصميم "جاكوب آند كو"، بعرض 10 أمتار. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2028.

وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://ohana-development.com/.

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