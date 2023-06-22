دعمًا للنمو وتقليلًا للبصمة البيئية

المجموعة الإماراتية الخاصة العاملة في قطاع البنية التحتية تتبنى منصة "رايز ويذ إس إيه بي" لتسريع الانتقال إلى الحوسبة السحابية والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات

التحوّل الشامل يتضمّن الحلّ "كنترول سستينبيليتي تاور" من "إس إيه بي" وحل تخطيط الموارد المؤسسية ومجموعة حلول العمليات التجارية المستندة على السحابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت مجموعة "أونكس" القابضة، العاملة في قطاع البنية التحتية، اتفاقية شراكة مع عملاقة التقنية العالمية "إس إيه بي" (رمزها في بورصة نيويورك: SAP) تهدف إلى تصميم استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتنفيذها، لرفع مستويات الكفاءة والشفافية والرشاقة المؤسسية، بجانب دعم أهداف الاستدامة لدى المجموعة على امتداد عملياتها في دولة الإمارات والعراق وأوروبا.

وتمتلك المجموعة الخاصة العاملة في مجال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، ويقع مقرّها الرئيس في دبي، مصالح في قطاعات العقارات وتوليد الطاقة وتكرير النفط والتجارة والشحن وخدمات الاتصالات، فيما يزداد تركيزها على مشاريع الطاقة المتجدّدة. ومن المقرّر أن يحدُث التحوّل الرقمي الكامل في العمليات الواسعة للمجموعة وفق نهج تدريجي، يتم تسريعه من خلال اعتماد منصة "رايز ويذ إس إيه بي" للسحابة الخاصة. وتتضمن استراتيجية التحوّل الشاملة تنفيذ منصة "بزنس تكنولوجي" من "إس إيه بي" SAP Business Technology Platform وحلّ تخطيط الموارد المؤسسية SAP S/4HANA.

واختيرت "إس إيه بي" لتنفيذ هذا المشروع الكبير، بسبب قدرتها على تقديم تحوّل مستدام وشامل يمكن توسيعه على امتداد جميع أصول مجموعة "أونكس". ويدعم المشروع خطط النمو والاستدامة للمجموعة، ويعزز قدرتها على تقديم بعض النتائج الأولية السريعة.

ومن المقرّر أن تشهد المرحلة الأولى تنفيذ منصة "بزنس تكنولوجي" من "إس إيه بي"، والحلول السحابية لقطاع الخدمات المشتركة في المجموعة، الذي يتضمّن عمليات المشتريات والشؤون المالية والموارد البشرية، وذلك لتحقيق منافع فورية للمجموعة بأكملها، لا سيما الموظفين. وتشمل هذه الحلول منصة "سكسس فاكترز" من "إس إيه بي" SAP Success Factors، التي تقدم حلولاً مبتكرة لإدارة الموظفين، ومنصة "أريبا" من "إس إيه بي" SAP Ariba، التي تتيح نظرة متعمقة وبنية تحتية مُحكمة لعمليات المشتريات لخلق تجربة بسيطة تسهّل مختلف جوانب العمل مع الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال وقاص إسلام بط، مدير تقنية المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي لدى "أونكس"، إن المجموعة عملت عن كثب مع "إس إيه بي" لوضع خريطة طريق تمكنها من البقاء في طليعة الأسواق سريعة التطوّر، مع تعميق التزامها بالاستدامة البيئية. وأضاف: "يُنتظر أن نتمكن في أونكس من ابتكار التطبيقات والتوسع فيها وتخصيصها على امتداد محفظتنا المتنوعة من المنتجات، بفضل اعتمادنا على منصة "رايز" ومنصة "بزنس تكنولوجي" من "إس إيه بي"، كذلك سوف نستفيد من أحدث قدرات الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات لتمكين صناع القرار من اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على المعلومات، ما يعود بالنفع على موظفينا وأصحاب المصلحة والعملاء، وحتى على البيئة".

وعلاوة على الاستفادة من وظيفيات الاستدامة المضمَّنة في مجموعة حلول "إس إيه بي"، تعتزم أونكس تنفيذ الحلّ "كنترول سستينبيليتي تاور" من "إس إيه بي" SAP Sustainability Control Tower، الذي يُعتبر أداة قوية تضمن إعداد تقارير مُحكمة وقابلة للتدقيق بشأن معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، وتمكن المجموعة من تحديد أهدافها للاستدامة، ومراقبة التقدّم في هذا المجال لاكتساب رؤىً قابلة للتنفيذ من البيانات التي يمكن الاعتماد عليها.

من ناحيته، قال زكريا حلتوت، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" الإمارات، إن مشروع التحوّل الرقمي في مجموعة أونكس "مثال ينبغي أن تحتذي به المؤسسات في دولة الإمارات، بل وعلى الصعيد العالمي، لا سيما في هذا العام الذي أعلنته الدولة عامًا للاستدامة، وتستضيف فيه قمّة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 28) في دبي. وأضاف: "علاوة على دعم أهداف الاستدامة الخاصة بمجموعة أونكس، فإن من شأن التنفيذ الكامل لمشروع التحول الرقمي لدى المجموعة أن يؤهّلها لنجاح الأعمال على المدى الطويل، من خلال تمكين رؤية أوسع وأعمق على امتداد مختلف العمليات، وزيادة مستويات الكفاءة وأتمتة الإجراءات وخفض التكلفة الإجمالية للملكية، وتمكين اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة من خلال المعلومات التي تتيحها التحليلات الفورية للبيانات".

#بياناتشركات

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نبذة عن "إس إيه بي" SAP

تقوم استراتيجية شركة "إس إيه بي" SAP على مساعدة المؤسسات والشركات على التحول إلى مؤسسات ذكية ومستدامة، كما أنها الشركة البرمجية الرائدة في تطوير برمجيات المؤسسات والمتخصصة بتمكين الشركات بمختلف أحجامها ومجال عملها من إدارة أعمالها بالشكل الأمثل. يُذكر أن 87%؜ من العمليات المالية حول العالم تتم عبر أحد أنظمة إس إيه بي. وتساهم تقنياتنا المتقدمة مثل تعلّم الآلات وإنترنت الأشياء والتحليلات البرمجية المتطورة، عملاءنا من الشركات على التحوّل إلى مؤسسات ذكية، كما تزوّد الشركة المستخدمين والمؤسسات برؤى معمّقة وتعزز التعاون فيما بينهم بما يمكّنهم من التفوق على منافسيهم. إننا نبسّط التقنيات التي توفرها لتمكّن المستخدمين من تشغيل برمجياتنا بالطريقة التي يفضّلونها ودون انقطاع في العمل. وتساعد الحزمة المتكاملة من التطبيقات والخدمات التي نوفرها لعملائنا من الشركات ومؤسسات القطاع العامّ عبر 25 قطاعا مختلفا حول العالم على العمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق قفزة نوعية في أعمالهم. ومن خلال شبكة عالمية تتكون من شركاء وعملاء وموظفين وخبراء، تساهم إس إيه بي في تعزيز العمليات اليومية التي تُحسن من حياة الناس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة www.sap.com

للاستفسارات الصحفية:

حسين التميمي، إس إيه بي، husain.tamimi@sap.com

فادي أوزون، واليس، fadi.ozone@wallispr.com