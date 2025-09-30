أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تشهد دولة الإمارات مرحلة جديدة في مسيرتها التعليمية مع إدخال الذكاء الاصطناعي إلى الفصول الدراسية، بما يعزز مكانتها مركزًا رائدًا عالميًا في هذا المجال. وفي هذا الإطار، أعلنت شركة «إدناس» المتخصصة في تكنولوجيا التعليم ومقرها الدولة عن إطلاق أول منهج متكامل للذكاء الاصطناعي للتعليم المدرسي، يغطي المرحلة التأسيسية 1 إلى 3 (السنوات 1 إلى 9)، ويقدّم محتوى جاهزًا للتدريس منذ اليوم الأول يشمل خطط دروس وأنشطة ومواد تطبيقية، في خطوة تهدف إلى جعل تعليم الذكاء الاصطناعي عمليًا وسهل التطبيق على مستوى المنطقة.

تم تطوير المنهج بالشراكة مع معلمين وخبراء ذكاء اصطناعي، وجرى اعتماده وفق معايير دولية مثل PISA 2029، تزامنًا مع توجه وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات لتعميم تعليم الذكاء الاصطناعي في مختلف المراحل الدراسية. وفي خطوة تجريبية خارج الدولة، بدأت التجارب الأولى في مدارس «هايليبري» البريطانية في كازاخستان، تمهيدًا للتوسع في الإمارات والمنطقة خلال الفترة المقبلة.

قال ليام ستيوارت، الرئيس التنفيذي لشركة إدناس:

«رسمت دولة الإمارات رؤية واضحة لقيادة العالم في تعليم الذكاء الاصطناعي، و تحتاج المدارس إلى أدوات عملية تجعل هذا الهدف واقعًا. من خلال موارد إدناس الجاهزة ودعمها الملموس، نُعزز ثقة المعلمين في تدريس الذكاء الاصطناعي بسهولة، ويكتسب الطلبة في المقابل مهارات التفكير النقدي والوعي الرقمي منذ السنوات الأولى. وهذا ما يجعل دور إدناس محوريًا في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس داخل الصفوف، ونحن نفخر بكوننا شركة انطلقت من دولة الإمارات لتلبية احتياجات المدارس والمعلمين في المنطقة».

وتنطلق خطة الطرح هذا العام بتوفير محتوى جاهز للتدريس المرحلة التأسيسية 1 إلى 3 (السنوات 1 إلى 9)، على أن يشمل العام المقبل إطلاق برامج تدريب مهني معتمد للمعلمين (CPD)، ثم برامج اعتماد المدارس بحلول عام 2027 لإثبات جاهزيتها لتقديم تعليم عالمي المستوى في الذكاء الاصطناعي. كما سيتم إدراج موارد باللغة العربية ابتداءً من السنة الثانية لدعم التدريس الثنائي اللغة على مستوى المنطقة.

وتسعى إدناس من خلال هذا المشروع إلى إزالة التعقيدات عن تعليم الذكاء الاصطناعي وجعله متاحًا للجميع، بحيث يُمكّن المعلمين من التدريس بثقة، ويُكسب الطلبة المهارات والتفكير النقدي والوعي الأخلاقي اللازم للنجاح في عالم تقوده التكنولوجيا.

نبذة عن «إدناس»

إدناس شركة تكنولوجيا تعليم مقرها في دولة الإمارات، رائدة في ترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي للمراحل التأسيسية 1 إلى 3 (السنوات 1 إلى 9). تتماشى حلولها مع إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وأجندة التعلم المستقبلي لوزارة التربية والتعليم، ومعايير عالمية مثل PISA 2029، بما يساند المدارس في تقديم تعليم عملي وموجه نحو المستقبل.

صُمّم منهج إدناس ليكون بسيطًا وجاهزًا للتطبيق، حيث يزوّد المعلّمين بالأدوات والثقة لإدخال الذكاء الاصطناعي إلى الفصول الدراسية، ويساعد الطلبة على بناء المهارات والتفكير النقدي والوعي الأخلاقي اللازم للنجاح في عالم تقوده التكنولوجيا.

تم تطوير إدناس بالشراكة مع تربويين وخبراء في الذكاء الاصطناعي واختُبر في بيئات صفية حقيقية، ويوفّر مسارًا متكاملًا للمدارس: موارد تعليمية جاهزة ابتداءً من 2025، تدريب مهني معتمد للمعلمين (CPD) ابتداءً من 2026، وبرامج اعتماد للمدارس ابتداءً من 2027. كما ستُطرح موارد باللغة العربية ابتداءً من السنة الثانية لدعم البيئات الصفية الثنائية في المنطقة.

