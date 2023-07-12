دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «أوبر» عن خفض تعرفة منتج "أوبر جرين" الصديقة للبيئة بما يتوافق مع تعرفة منتج "أوبرX" الأقل تكلفة ضمن أسطولها، وذلك بهدف المساهمة بتقليل الانبعاثات وتشجيع المزيد من الركاب على طلب الرحلات المستدامة في الفترة التي تسبق انعقاد فعاليات الدورة 28 لمؤتمر الأطراف "كوب28".

ويأتي خفض التعرفة في إطار التزام شركة أوبر بتحقيق هدفها المتمثل بأن تكون 1 من كل 4 رحلات في دولة الإمارات خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، وذلك تماشياً مع الأهداف الحكومية الرامية لتحقيق صافي انبعاثات صفري في الدولة. ويذكر أن كل رحلة "أوبر جرين" تصدر انبعاثات كربونية أقل بنسبة 25% على الأقل مقارنة برحلة الاعتياديّة، كما إن أكثر من 9% من الرحلات التي تمت في دولة الإمارات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 كانت من الرحلات الخالية من الانبعاثات.

وتتوفر منتج "أوبر جرين" حالياً للرحلات التي تبدأ في دبي، حيث يمكن للركاب طلب الرحلة بنفس طريقة طلب رحلة "أوبرX" العادية عبر التطبيق، والاستمتاع بركوب سيارة كهربائية بالكامل خالية من الانبعاثات (ليست هجينة ولا تعمل بالديزل أو البنزين) الأمر الذي من شأنه الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على جودة ونظافة الهواء في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، قالت بيا الهاشم، المدير العام لشركة أوبر في الإمارات والأردن ولبنان: "تمثل الاستدامة إحدى أولوياتنا الرئيسية في أوبر، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل لتوفير الخيارات الصديقة للبيئة لمزيد من الناس. ندرك أن الاستدامة بحاجة إلى تضافر الجهود، ولا يمكن تحقيقها بمفردنا، ونأمل أن تشجع خطوة خفض التعرفة على اتخاذ خيارات أفضل للبيئة، ودعم أهداف مؤتمر الأطراف "كوب28" لتسريع خفض الانبعاثات ودفع عجلة التعافي البيئي، وذلك في إطار جهودنا المستمرة لخلق مدينة أكثر صداقة وحماية للبيئة".

والتزمت أوبر عالمياً بأن تصبح منصة نقل تشاركي خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، واستثمرت 800 مليون دولار لتخصيص المواد اللازمة لتمكين السائقين من تحقيق هذه الأهداف خلال السنوات ال 5 المقبلة، لتتمكن من التحول إلى الطاقة النظيفة، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية من سائقين ورواد أعمال ومبدعين من مختلف الجهات الصناعية والحكومية.

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عن شركة أوبر

إن مهمة أوبر هي خلق الفرص من خلال التنقل. لقد بدأنا في عام ٢٠١٠ لحل مشكلة بسيطة وهي كيف يمكن الحصول على وسيلة مواصلات بنقرة زر؟ وبعد تقديم أكثر من مليارات الرحلات، نقوم بتصميم منتجات لتقريب الأشخاص من الوجهة التي يريدون الوجود فيها. وتعد أوبر منصة تتيح للعالم إمكانيات جديدة من خلال تغيير طريقة تحرك الأشخاص والطعام والأشياء عبر المدن.