دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "أن كي للهندسة المعمارية" (NKEY Architects)، الشركة العالمية للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي ذات الخدمات المتكاملة، والتي أنجزت أكثر من 500 مشروع سكني وتجاري في أكثر من 45 دولة، عن نقل مقرها الرئيسي العالمي إلى دبي، مما يمثل علامة فارقة في المرحلة التالية من نمو الشركة. تعكس هذه الخطوة توسع نطاق أعمال الشركة في الأسواق الدولية، وتعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز استراتيجي للتصميم والتطوير والابتكار العالمي، في وقت يُتوقع فيه أن يتجاوز حجم سوق خدمات الهندسة المعمارية العالمية 605 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2033.

تأسست شركة “NKEY Architects” عام 2018، وتقدم خدمات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والحلول المتكاملة لمشاريع القطاعين السكني والتجاري. تدير الشركة أعمالها من مكاتبها في دبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوكرانيا، ولديها مشاريع في أكثر من 45 دولة.

يأتي قرار الشركة باتخاذ دبي مقراً عالمياً لها في أعقاب ما حققته من نمو مطرد في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل المنطقة حالياً نحو 80% من محفظة عملاء "أن كي" النشطين. منذ عام 2022، بادرت الشركة بتحويل استراتيجيتها التطويرية مع تركيز خاص نحو الأسواق الدولية، بدءً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان، قبل التوسع إلى الولايات المتحدة بمشاريع رائدة تم إنجازها في بيفرلي هيلز وميامي. أبرز هذا النمو الجغرافي المتسارع، إلى جانب أكثر من 500 مشروع نشط على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 300 مشروع في الإمارات العربية المتحدة، الحاجة إلى إطلاق مقر مركزي للشركة لإدارة محفظة مشاريعها على نطاق عالمي.

وبهذه المناسبة، صرّحت ناتاليا ميلنيك، مؤسس شركة “NKEY Architects”، قائلة: "نحن ننظر إلى الهندسة المعمارية كلغة تُمكّن الأفراد من فهم أنفسهم بشكل أعمق. تتمحور فلسفتنا حول اكتشاف الذات، انطلاقاً من الصميم، وهو ما تعكسه رسالتنا في مساعدة عملائنامن جميع الفئات - من العائلات إلى الشباب الطموحين ذوي التفكير المستقبلي - على التخلص من القيود الداخلية وإطلاق العنان لإمكاناتهم الشخصية والحياتية عبر المساحات المختلفة، والتي ننظر إليها كامتداد للهوية وحوار سلس بين الحالة الداخلية للفرد والبيئة الخارجية. لهذا، يصبح كل مشروع أداةً للتغيير، حيث تدعم الهندسة المعمارية والتصميم أسلوب حياة الشباب وقيمهم وتطلعاتهم، مما ينشيء بيئات تُعزز النمو والحرية والشعور بالأصالة. والأهم من ذلك أننا نحرص على إبداع مشاريع أو حلول تصميمية استثنائية، فكل مساحة تُصمم بشكل فريد لتعكس شخصية العميل."

تتمحور محفظة “NKEY Architects” حول المشاريع السكنية الفاخرة والراقية للغاية، والمجمعات السكنية الكبيرة، والشقق، إلى جانب مشاريع تجارية مختارة تشمل قطاعات التجزئة والضيافة ومراكز الأعمال والمشاريع متعددة الاستخدامات. تشمل أبرز مشاريع الشركة الحالية تطوير مركز تسوق ضخم في مراكش، المغرب، تمّ تصميمه ليكون وجهة تسوق مميزة، ويتضمن العمل المتوازي في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي الذي يعزز مكانة العلامة التجارية واستراتيجية التسويق.

تتألف الإدارة في شركة “NKEY” من ثلاثة شركاء، جميعهم من عائلة واحدة، مما يعكس استقرار الشركة ورؤيتها طويلة الأمد كشركة عائلية. تتولى ناتاليا ميلنيك قيادة التوجه الإبداعي وتطوير العلامة التجارية، بينما يشرف أولكسندر ميلنيك على العمليات والمبيعات والاستراتيجية المالية، ويتولى سيرجي زولوب إدارة فرق الهندسة المعمارية والمشتريات والإنشاءات في مكاتب الشركة الدولية. يُمكّن هذا الهيكل العائلي شركة “NKEY Architects” من الحفاظ على معايير ثابتة مع التوسع بثقة في مختلف المناطق.

بفضل فريقها المتنامي الذي يضم أكثر من 100 متخصص، يُساهم انتقال شركة “NKEY Architects” إلى دبي بترسيخ مكانتها في قلب أحد أكثر أسواق العقارات والتصميم حيوية في العالم، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد للنمو المستدام.

نبذة عن “أن كي للهندسة المعمارية” (NKEY Architects)

تُعدّ “أن كي للهندسة المعمارية” (NKEY Architects) شركة متكاملة في مجالي التصميم والهندسة المعمارية، تقدم حلولاً شاملة تغطي جميع مراحل المشروع، بدءاً من الفكرة الأولية وحتى التنفيذ النهائي. وتشمل خبراتها مختلف مراحل رحلة المشروع — من وضع الرؤية الاستراتيجية، والتصميم المعماري والداخلي، وصولاً إلى إعداد الوثائق التفصيلية، وتنسيق المشاريع، وتحقيق التنفيذ على أرض الواقع.

ويُمكّن هذا النهج المتكامل الشركة من الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والاتساق والدقة في كل مرحلة من مراحل العمل. كما تعمل الشركة على المستوى الدولي من خلال مكاتبها المنتشرة في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، ما يتيح لها التعاون بسلاسة مع العملاء حول العالم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على فهم عميق للسياقات والثقافات المحلية.

