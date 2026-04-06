موقع استراتيجي وقيمة استثماريّة طويلة الأمد

تصميم معاصر ومرافق متكاملة تدعم أسلوب حياة متوازن يرتكز على الراحة والرفاهية

دبي، الإمارات: كشفت شركة أمواج للتطوير العقاري رسميّاً عن "كايا" - مشروع مستوحى من الطبيعة، ويجسّد الهدوء، وهو مجمّع سكني معاصر يقع في جزر دبي - الجزيرة A، ليقدّم فصلاً جديداً من أسلوب الحياة الهادئة ضمن واحدة من أكثر الوجهات البحريّة المرتقبة في دبي.

وقد تم تصميم "كايا" كمشروع سكني يضع أسلوب الحياة في صدارة أولوياته، من خلال مبانٍ متوسّطة الارتفاع صُمّمت لتلبّي احتياجات السكان الذين يقدّرون المساحات الرحبة، والتصاميم الحديثة والمتميزة، والمواصفات العصريّة المتكاملة.

يتألّف المشروع من مبنيين بتصميم معماري انسيابي بإجمالي 128 وحدة سكنيّة، حيث يجمع بين الخطوط المعماريّة الهادئة، والمساحات الرحبة، ولغة تصميميّة متوازنة تعكس طبيعته الساحليّة. ويقع "كايا" على بُعد 15 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي ومدينة دبي الطبيّة، وأقل من 25 دقيقة من وسط مدينة دبي، ويوفّر تجربة سكنيّة نادرة تجمع بين العيش على الواجهة البحريّة والبقاء على اتصال وثيق بالمدينة.

وصرّح مراد صالح، الرئيس التنفيذي لشركة أمواج للتطوير العقاري، قائلاً: "منذ البداية، لم تُؤسَّس أمواج لتسير على خطى الآخرين، بل لتضع معايير جديدة وتعكس روح دبي من خلال التصميم، والجودة، والبعد الإنساني. ويأتي مشروع "كايا" امتداداً لهذه الرؤية؛ مجتمعاً هادئاً ومعاصراً صُمّم حول الطريقة التي يرغب الناس حقّاً في العيش بها."

ويستند المفهوم المعماري للمشروع، الذي تولّاه فريق "المكتب الوطني الهندسي (NEB)" بالتعاون مع "أكيوريكس لإدارة المشاريع"، إلى فكرة الحركة والانسيابيّة. وتُجسّد الحواف المنحنية للمبنى، إلى جانب الزجاج الملوّن بدرجات برونزيّة والمواد المنتقاة بعناية، إيقاع الواجهة البحريّة بتناغمٍ لافت، مع إتاحة إطلالات بانوراميّة، وشرفات ممتدّة، وتدفّق وفير للضوء الطبيعي. ويُرسّخ هذا التصميم بيئة سكنيّة بمقياس إنساني، تجمع بين الطابع الدافئ، والحداثة، والانسجام مع محيطها الطبيعي.

ترتكز الحياة في "كايا" على مفهوم متكامل للرفاه، حيث تمّ دمج المرافق بانسيابيّة ضمن مساحات خضراء مصمّمة بعناية. ويستمتع السكان بمسبح بانورامي بإطلالة ذات تصميم عصري فاخر، وصالة رياضيّة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومناطق للياقة في الهواء الطلق، وصالات ألعاب، والغرف الباردة، ومرافق للساونا والبخار، إلى جانب مساحة مخصصة لليوغا، ومجموعة من المساحات المخصّصة للأطفال تشمل مناطق مائيّة ومساحات إبداعيّة. كما ترتقي أنظمة المنازل الذكيّة، إلى جانب خدمات الاستقبال والدعم المتكاملة على مدار الساعة، ومحطات شحن المركبات الكهربائيّة، بتجربة معيشيّة سلسة ومريحة في أدق تفاصيلها.

وقالت عايدة الشهابي، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة أمواج للتطوير العقاري: "قصّة أمواج لم تكتمل بعد، بل نحن في الواقع لا نزال في بداية رحلة أكبر بكثير. وستواصل مشاريعنا المقبلة الارتقاء بمعاييرنا التي تعيد تعريف أسلوب الحياة الحضريّة في دبي."

وقد تمّ تصميم مزيج الوحدات السكنيّة في المشروع - بدءاً من شقق بغرفة نوم واحدة مع مساحات دراسة، وصولاً إلى وحدات دوبلكس مكوّنة من أربع غرف نوم - بما يلبّي احتياجات العائلات المقيمة، والمهنيين الشباب، والمستثمرين على المدى الطويل.

وبالنسبة للسكان، يقدّم "كايا" مساحات رحبة، وتخطيطاً مجتمعيّاً يسهل التنقّل فيه سيراً على الأقدام، إلى جانب مرافق نوعيّة تعزّز جودة الحياة اليوميّة. أمّا للمستثمرين، فيستفيد المشروع من موقعه ضمن منطقة بواجهة بحريّة متنامية تتمتّع بجاذبيّة إيجاريّة قويّة وأسعار تنافسيّة، مدعومة بالنمو المتسارع للبنية التحتيّة في جزر دبي.

أمّا زينة خوري، رئيسة شركة "زد كابيتال"، الشريك الحصري للمبيعات لأمواج للتطوير، فقد علّقت بالقول: "كل منحنى، وكل خط، وكل مادة تم اختيارها بعناية لتجسّد الهدوء والجمال والترابط؛ وهي القيم التي تشكّل جوهر هويّة أمواج."

ومن المقرّر بدء أعمال إنشاء مشروع "كايا" في يونيو 2026، على أن يتم إنجازه في الربع الرابع من عام 2028، ليشكّل إضافة جديدة إلى محفظة "أمواج للتطوير العقاري" المتنامية، والتي تضم مشاريع "ستارلايت بارك"، "ذا كيوب"٬ و"جيت 11" في ميدان.

وبقيمة إجمالية تبلغ 325 مليون درهم إماراتي، يعزّز "كايا" مكانة "أمواج" كواحدة من الأسماء الصاعدة في تصميم المشاريع السكنيّة المعاصرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

نُبذة عن أمواج للتطوير العقاري

تُعتبر "أمواج للتطوير العقاري" شركة تطوير عقاري متخصّصة تعيد رسم ملامح المشهد السكني الفاخر في دولة الإمارات من خلال فلسفة ترتكز على الإنسان أوّلاً، وتمزج بين دقّة التصميم الأوروبي ودفء الضيافة الشرق أوسطيّة، لتقديم مشاريع سكنيّة مدروسة تتمحور حول المجتمع وتستند إلى معايير الجودة والاستدامة وبناء روابط إنسانيّة راسخة. وقد حازت الشركة مؤخراً لقب "أسرع مطوّر عقاري نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025"، كما تمّ تصنيفها ضمن قائمة "أفضل 100 مطوّر عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي"، لتواصل بذلك ترسيخ معايير جديدة لأسلوب حياة قائم على الرؤية والقيمة والاستدامة.

