دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أمنيات"، شركة التطوير العقاري الرائدة في قطاع العقارات فائقة الفخامة، عن إبرام شراكة استراتيجية جديدة مع فريق "دبي لكرة السلة"، تصبح بموجبها الراعي الرسمي للفريق خلال موسمي 2025 و2026 ضمن منافسات بطولة اليوروليغ والدوري الأدرياتيكي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "أمنيات"، وهي محفظة استثمارية متنوعة تضم علامات تجارية متعددة بما فيها "أمنيات"، وعبدالله سعيد جمعة النابودة، المؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي "دبي لكرة السلة"، إيذانا ببدء فصل جديد من التعاون المثمر بين الطرفين. وذلك في "كوكاكولا أرينا" قبيل انطلاق المباراة التاريخية للفريق أمام نادي برشلونة يوم أمس الخميس.

بصفتها الراعي الرسمي، ستلعب "أمنيات" دوراً محورياً في دعم مسيرة الفريق ضمن البطولتين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، والعمل في الوقت ذاته على الارتقاء بتجارب المشجعين وإبراز الحضور المتنامي لدبي على الساحة العالمية لكرة السلة، بما يعكس مكانتها كوجهة رياضية رائدة.

وتؤكد هذه الاتفاقية على التزام "أمنيات" العميق وإيمانها الراسخ بالقدرة الفريدة للرياضة على إلهام الشعوب وتوحيد صفوفها عبر مختلف الأجيال والمناطق ودورها الأساسي في بناء جسور التواصل الإنساني. كما تعكس هذه الشراكة أيضاً رؤية مؤسس الشركة والتزامه المستمر بابتكار بيئات معيشية راقية تعزز جودة الحياة والصحة والحيوية والطموح لدى الأفراد والمجتمعات على حد سواء، وتدعم مقومات استمراريتهم وازدهارهم على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات: "يتمتع فريق دبي لكرة السلة بالصفات التي تجعل من هذه المدينة مصدر إلهام عالمي وهي الطموح والوحدة والإصرار على بلوغ القمم والريادة. وبصفتنا علامة تجارية رائدة انطلقت من قلب دبي، فإننا في ’أمنيات‘ نفخر بدعم فريق لا يكتفي بتحقيق النجاحات التاريخية على أرض الملعب، بل يُلهم أعضاء مجتمعنا أيضاً لتبني أعلى مستويات الطموح والفخر والعمل الجماعي. ومما لا شك فيه أنه من خلال الرياضة نحن نملك قدرة استثنائية للعمل على تعزيز الطاقة الإيجابية للأفراد ووحدة المجتمع، ويشرفنا أن نؤدي دورنا في هذه المسيرة الملهمة. كما نتمنى للفريق كل التوفيق والنجاح في هذا الموسم والمواسم القادمة".

من جانبه، علّق عبدالله سعيد جمعة النابودة، المؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لكرة السلة، قائلاً: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع "أمنيات" وهي إحدى العلامات التجارية الإماراتية الأكثر ابتكاراً وتميزاً وذات الرؤية الطموحة وهي القيم نفسها التي يلتزم بها فريق دبي لكرة السلة. معاً، نحن نهدف الى رفع مستوى اللعبة وتمكين الجيل الجديد لتحقيق النجاحات المستمرة وترك بصمته الخاصة داخل الملعب وخارجه".

منذ تأسيسه في عام 2023، حقق فريق دبي لكرة السلة نجاحاً لافتاً، حيث بلغ الأدوار النهائية في موسمه الاول مرسخا مكانته سريعاً كأحد أكثر الأندية الاحترافية تألقاً وتنافسية في المنطقة. ويُعد تأهله للمشاركة في بطولة اليوروليغ، وهو إنجاز غير مسبوق لأي فريق من خارج أوروبا، محطة تاريخية فارقة تبرهن على قدرة دبي التنافسية المتزايدة على الساحة الرياضية العالمية.

وكان فريق دبي لكرة السلة قد حصل في وقت سابق من هذا العام على ترخيص لمدة خمس سنوات للمشاركة في بطولة اليوروليغ، بدأ من هذا الموسم، ليصبح بذلك أول فريق في الشرق الأوسط ضمن المنافسة في هذه البطولة الأوروبية المرموقة للأندية. ويهدف نادي دبي لكرة السلة من خلال هذه الخطوة التاريخية إلى ترسيخ مكانته كجسر يربط بين كرة السلة في الشرق الأوسط وأوروبا، وزيادة الاهتمام باللعبة في المنطقة، وتنمية المواهب المحلية، والمنافسة على أعلى المستويات العالمية الممكنة.

نبذة عن أمنيات

"أمنيات" هي إحدى العلامات التجارية الأبرز ضمن "مجموعة أمنيات" وهي محفظة متنوعة ومتعددة العلامات التجارية تنشط في قطاعات العقارات، والضيافة، والتجارة والتقنية. منذ تأسيسها في العام 2005 تتابع "أمنيات" مسيرتها في إرساء معايير جديدة في قطاع العقارات فائقة الفخامة. وهي تُعد مطوّرًا عقاريًا رائدًا في مجال العقارات فائقة الفخامة في دبي، تسهم برؤيتها في تشكيل البصمة الجمالية والثقافية والاقتصادية لإمارة دبي. ومن خلال إتقانها لفلسفة "فن الارتقاء" ودمجها بين الفخامة الفائقة وأسلوب العيش المُنتقى بعناية، تقدّم تصاميم وتجارب مفصّلة تشمل العقارات السكنية، والتجارية، والضيافة، والتجزئة.

وترتكز فلسفة "أمنيات" على دفع الحدود الفنية في التصميم والحِرفية والتميّز بهدف الارتقاء بالتجربة الإنسانية. وقد قدّمت الشركة تحفًا أيقونية بارزة منها: "ذا أوبوس" و"وان آت بالم جميرا" و "أورلا" و"ذا لانا" .

نُبذة عن فريق دبي لكرة السلة

تأسس فريق دبي لكرة السلة في عام 2023 ، وهو فريق احترافي جديد يشارك في موسم 2025 / 2026 ضمن دوري اليوروليغ الأوروبي والدوري الأدرياتيكي .(ABA) يضم النادي نخبة من اللاعبين المميزين تحت قيادة المدرب يوريكا غوليماتس، ويخوض مبارياته على أرضه في كوكاكولا أرينا .

ويمثل فريق دبي لكرة السلة رمزاً للشغف والإصرار، ودليلاً على قدرة الطموح على إعادة رسم مشهد كرة السلة في دولة الإمارات وعلى الساحة الدولية. ويقوم الفريق على قاعدة قوية من الخبرات المتنوعة، تشمل مدربين معتمدين من الاتحاد الدولي لكرة السلة(FIBA) ، ولاعبين محترفين سابقين، وخبراء في عالم الأعمال، وشغوفين بالرياضة .

كما يلتزم فريق دبي لكرة السلة بتحفيز التغيير الاجتماعي الإيجابي، والتركيز على تحقيق الأحلام، ورعاية المواهب وتمكينها من بلوغ تطلعاتها.

