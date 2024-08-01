الإمارات العربية المتحدة، دبي: يسر أمنكس إنترناشونال، الرائدة في الحلول والخدمات الرقمية المتكاملة، الإعلان عن إطلاق أحدث خدماتها، وهي توفير الذكاء الاصطناعي الحواري كخدمة. تعتبر الخدمة جزءًا من حزمة الأتمتة الفائقة Hyper Automation من أمنكس، وتتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات بشكل يخفض الزمن والوقت اللازمين لتلك التطبيقات بشكل كبير.

توفر خدمة الذكاء الاصطناعي الحواري حلولًا جاهزة وقابلة للتوسع، يمكن استخدامها في بيئتها الخاصة لرفع العبء المترتب على المؤسسات لتجهيز البنية التحتية والحصول على الرخص والبرمجيات والاستعانة بالخدمات المتخصصة، مما يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري بأقل قدر من التكلفة والوقت. ويمكن تنفيذ تلك الخدمة ذات الجوانب المتنوعة في عدد من القطاعات، كالرعاية الصحية والتأمين والتجزئة والتعليم والاتصالات والقطاع العام.

وفي تعليقه على الأمر قال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنكس إنترناشونال: "ستسهم هذه الخدمة الجديدة في تغيير أسلوب عمل المؤسسات التي تتطلع للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى استثمار مبالغ ضخمة. ومن خلال هذه الحلول الجاهزة والقابلة للتوسع، يمكننا إزالة التعقيدات وتخفيض التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وبالتالي جعل تلك التقنية متاحة بتكلفة معقولة لمختلف المؤسسات مهما كان حجمها، حيث صممت حلولنا لتبسيط العمليات وتعزيز التفاعل مع العملاء."

من الجدير بالذكر أن أمنكس تعطي أولوية كبيرة للأمن وحماية بيانات العملاء، مستفيدة في ذلك من الخصائص الأمنية المتينة في Microsoft Azure والتدابير الأمنية الخارجية الإضافية التي تضمن أعلى مستويات أمن البيانات والامتثال جميع المتطلبات التنظيمية.

وبوسع حلول أمنكس دمج Microsoft Open AI لتعزيز قدرات خدماتها للذكاء الاصطناعي الحواري، مما يضمن إمكانية الوصول والاستفادة من مجموعات البيانات الضخمة وتقديم الإجابات الدقيقة والمرتبطة بالسياق بشكل يشبه ChatGPT. وتتجلى قيمة تلك الخاصية في المؤسسات التي تهدف إلى تبسيط عملياتها وتحسين تجربة التفاعل مع العملاء."

وفي ظل الوتيرة السريعة في عالمنا المعاصر، يزداد الطلب على التفاعلات التي تتسم بالكفاءة وتشبه التعامل البشري سريعًا، لتأتي حلول الذكاء الاصطناعي الحواري كخدمة من أمنكس إنترناشونال وتمثل معيارًا جديدًا في القطاع، يوفر مستويات لا تضاهى من السهولة والكفاءة والتوفير.

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