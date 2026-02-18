بروتوكول تعاون ثلاثي بين أمريكانا للمطاعم مصر ومصر الخير و(AHK Egypt) لدعم طلاب مدرسة أحمد حامد تعلب الفندقية

القاهرة: أعلنت أمريكانا للمطاعم مصر ومؤسسة مصر الخير عن توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt)، لتصبح بموجبه الشريك الأكاديمي الدولي لمدرسة "الشهيد أحمد حامد تعلب" الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية. ويستهدف التعاون دعم وتأهيل طلاب المدرسة من خلال تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يساهم في تزويد الطلاب بمهارات عملية متقدمة تعزز جاهزيتهم للمنافسة على المستويين المحلي والإقليمي.

وقع الاتفاقية كل من السيد محمد حسن، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي للإدارة المالية لأمريكانا للمطاعم مصر، والدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير والسيدة مارين دياله شيلشميت، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة. وتمتد الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، يتم خلالها تدريب ما بين 70 إلى 100 طالب سنويًا. ويحصل المشاركون، بعد اجتياز الاختبارات التأهيلية، على شهادات معترف بها من ألمانيا، تؤهلهم أكاديميًا وعمليًا للعمل في قطاع الضيافة على المستويين المحلي والدولي، وتعزز من فرصهم المهنية وآفاق تطورهم الوظيفي.

وتعليقًا على توقيع بروتوكول التعاون، صرح السيد أيمن العربي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لأمريكانا للمطاعم مصر، قائلًا: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لدعم مسار التعليم الفني في مصر، وتعكس التزام الشركة بتمكين الشباب وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل، خاصة في قطاع الضيافة الذي يشهد نموًا متسارعًا. وأضاف أن الاستثمار في التعليم الفني هو استثمار مباشر في مستقبل مصر، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة.

وأوضح الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير: " تعد الشراكة نموذجًا ناجحًا لتكامل جهود مؤسسات المجتمع المدني مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بهدف إعداد جيل من الفنيين المؤهلين عالميًا، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز الكفاءة المهنية وريادة الأعمال". وأضاف " نسعى من خلال هذا البروتوكول إلى تحويل المدارس الفنية إلى حاضنات للتميز المهني، تُخرج جيلاً من الفنيين المؤهلين بمهارات تتوافق مع معايير الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الخدمات".

بدورها، أعربت مارين دياله شيلشميت، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عن اعتزازها بالتعاون، مؤكدة التزام الغرفة بنقل الخبرات الألمانية في نظام التعليم المزدوج إلى منظومة التعليم المصرية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأوضحت أن اعتماد الشهادات الألمانية يمنح الطلاب ميزة تنافسية وفرصًا أوسع للعمل في مؤسسات دولية مرموقة، ويسهم في رفع مستوى الخدمات السياحية والفندقية في المنطقة.

وتعكس الاتفاقية رؤية مشتركة نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، بما يضمن تأهيل الطلاب لإدارة وتشغيل منشآت الضيافة وفق أفضل المعايير الدولية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أمريكانا للمطاعم مصر لربط التعليم الفني باحتياجات السوق الفعلية، ودعم رؤية مصر 2030 من خلال تمكين الشباب وتعزيز الكفاءة المهنية وريادة الأعمال.

ولا تقتصر مبادرات أمريكانا للمطاعم مصر على التعليم الفني، بل تشمل أيضًا برامج اجتماعية وتنموية واسعة، من بينها تدريب وتأهيل ذوي الهمم، وتشغيل متاجر تُدار بالكامل بواسطة موظفين من ذوي التحديات السمعية، بالإضافة إلى دعم برامج التعليم المزدوج والتبادلي على مدار العام. كما تسعى الشركة لتوفير فرص عمل مبتكرة تعزز من اندماج الشباب في سوق العمل وتدعم بناء مجتمع مستدام قائم على المهارات والكفاءات، بما يعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة.

