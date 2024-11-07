أبوظبي والرياض: أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"، وشركاتها التابعة ("أمريكانا للمطاعم" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: AMR/ ISIN: AEE01135A222)، و(المدرجة في السوق السعودي للأوراق المالية "تداول" بالرمز: 6015)، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، اليوم، عن توضيح بشأن استمرارية أعمال مطاعم "تي جي آي فرايديز"، "TGI Friday’s"، وعملياتها التشغيلية في أسواقها.

تُعتبر "أمريكانا للمطاعم"، الشريك الحصري لامتياز العلامة التجارية لمطاعم "تي جي آي فرايديز"، "TGI Friday’s"، في ستة أسواق هي: دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. وتود "أمريكانا للمطاعم"، طمأنة عملائها والجهات المعنية والمساهمين بأن مطاعم "تي جي آي فرايديز"، "TGI Friday’s"، مستمرة في العمل بسلاسة في هذه الأسواق الستة، وأن أعمالنا لم تتأثر نتيجة تقديم شركة "تي جي آي فرايديز إنك"، "TGI Friday’s Inc"، طلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في الثاني من نوفمبر، 2024، بمدينة دالاس، في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأميركية.

وتعمل "أمريكانا للمطاعم"، بموجب اتفاقية الامتياز مع شركة "تي جي آي فرايديز فرانشيزور"، TGI Fridays Franchisor, LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل بشكل منفصل عن شركة "تي جي آي فرايديز إنك"، "TGI Friday’s Inc"، التي قدمت طلب الحماية، ولا تتأثر بإعادة الهيكلة تلك في الولايات المتحدة.

ولدى شركة "تي جي آي فرايديز فرانشيزور"، TGI Fridays Franchisor, LLC، شراكات مع 56 من أصحاب الامتياز في 41 دولة. وبما أن هذه المواقع مملوكة بشكل مستقل، فإنها لا تتأثر بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس في ولاية تكساس الأميركية.

نبذة عن مطاعم "تي جي آي فرايديز":

تعد سلسلة مطاعم "تي جي آي فرايديز"، المطعم العائلي الرائد، المعروف بروح المرح والحرية والاحتفال التي يتميز بها، وهو المكان الذي يلتقي فيه الناس للتواصل الاجتماعي والاستمتاع بـ "بإلهام يوم الجمعة"، وهو إحساس فريد من نوعه بالبهجة والاحتفال باللحظات المهمة والتفاصيل الصغيرة في الحياة اليومية.

نبذة عن "أمريكانا للمطاعم":

تعد شركة أمريكانا للمطاعم أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان. وكان الإدراج التاريخي المزدوج والمتزامن للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية في العام 2022 بمثابة أول إدراج من نوعه في المنطقة. وتُعد أمريكانا للمطاعم اليوم صاحبة الامتياز الرئيسي وشركة رائدة في مجال الأطعمة والمشروبات وتتمتع بتاريخ عريق وانتشار جغرافي واسع وعلاقات طويلة الأمد مع مانحي الامتياز، وتمتلك محفظة متنوعة من العلامات التجارية ومطاعم الخدمات السريعة والخدمة المتكاملة. وتتضمن محفظة الشركة العديد من العلامات التجارية العالمية، تشمل "كي إف سي"، و"بيتزا هت"، و"هارديز"، و"كرسبي كريم"، و"بيتس كوفي"، و"ومبي"، و"تي جي آي فرايديز"، و"كوستا كوفي"، و"باسكن روبنز". وتوفر "أمريكانا للمطاعم" منصة رقمية تركز على العملاء تتضمن 20 تطبيقاً فائقاً، حيث تتيح للعملاء تجربة العلامات التجارية والوجبات العالمية المفضلة في أي وقت وفي أي مكان وبالطريقة التي يفضلونها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.americanarestaurants.com

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