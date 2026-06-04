حل التسوّق الذكي والتفاعلي (Agentic Shopping Assistant) على أمازون ويب سيرفيسز يجلب الخبرة والرؤى الكامنة وراء مساعد أمازون الناجحAlexa للتسوّق (Alexa for Shopping) المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمخصّص لعملاء تجارة التجزئة.

تم تطوير حل التسوّق الذكي والتفاعلي (Agentic Shopping Assistant) على أمازون ويب سيرفيسز بالتعاون مع مركز أمازون ويب سيرفيسز للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي AWS Generative AI Innovation Center))، وهو حلٌّ يجمع بين البنية الأساسيّة والبرمجيّات الأوليّة والإرشادات المتخصّصة المستمدّة من Alexa للتسوّق(Alexa for Shopping) من أمازون.

يمكن لعملاء التجزئة دمج هذه البنية الأساسية مع بياناتهم الخاصة وقواعد أعمالهم وهويّة علامتهم التجارية لإنشاء مساعدي تسوّق تفاعليين مصمّمين خصّيصاً لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

تستخدم دار أزياء Kate Spade هذا الحل لبناء تجربة تسوّق ذكيّة خاصّة بها ويجري اختبار الحل الآن لدى متاجر تجزئة أخرى.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 04 يونيو 2026: مع استمرار أمازون في تطوير مساعد تسوّق ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، حصلنا على رؤى قيّمة حول أهم الإمكانات والأدوات والمزايا التي تهم أكثر من 300 مليون عميل استخدموه العام الماضي. وحقّق مساعد التسوّق الذكي من أمازون مبيعات إضافيّة بلغت حوالي 12 مليار دولار أمريكي العام الماضي وحده. وأعلنت أمازون خلال الأسبوع الماضي عن Alexa للتسوّق (Alexa for Shopping)، وهي نسخة مطورة وأكثر كفاءة تجمع بين مزايا Rufus و Alexa+.

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز عن حل جديد للذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة، سيوفّر الدروس والخبرات المكتسبة من تجربة بناء Alexa for Shopping ، وسيُمكّن تجّار التجزئة خارج أمازون لأوّل مرّة من الاستفادة من هذه التقنية والخبرات مباشرةً وذلك من خلال حزمة Agentic Shopping Assistant على أمازون ويب سيرفيسز.

مساعد التسوّق المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمّم خصّيصاً لقطاع البيع بالتجزئة

يوفّر الحل الجديد أساساً تقنياً متيناً مع إرشادات البنية والتعليمات البرمجية المبدئية والدعم من خبراء أمازون ويب سيرفيسز وشركاء تكامل الأنظمة، مما يسمح لهم بإطلاق تجارب التسوّق التفاعليّة الخاصّة بهم في غضون أسابيع بدلاً من السنوات التي قد يستغرقها البدء من الصفر. وهو مصمّم خصّيصاً ليناسب الكتالوج وقاعدة العملاء وبيئة التسوّق الخاصة بكل بائع تجزئة. ويتم تخصيص كل عمليّة نشر لتتناسب مع هويّة العلامة التجاريّة وخبرتها في المجال.

لماذا يحتاج تجّار التجزئة إلى منصّة تسوّق خاصّة بهم تعتمد على الذكاء الاصطناعي؟

تحوّلت أنظمة الذكاء الاصطناعي لتصبح اليوم الواجهة الرئيسيّة لاتخاذ قرارات التسوّق، مما وضع تجّار التجزئة أمام خيار حاسم: إمّا بناء منصّة ذكاء اصطناعي خاصّة بهم أو المخاطرة بالاعتماد على محرّكات إجابات عامة لا تخدم علامتهم التجارية أو عملائهم. وتُعدّ دراسة الجدوى الاقتصادية مقنعة: إذ تُحقّق جلسات التسوّق التفاعليّة معدّل ذو نتائج فعالة أعلى بثلاثة أضعاف ونصف من معدل البحث التقليدي بالكلمات المفتاحيّة.

يمتلك تجّار التجزئة معرفة متعمقة بمنتجاتهم وعملائهم وفئات منتجاتهم، وهي معرفة لا يمكن لأي نظام ذكاء اصطناعي عام أن يضاهيها. ويعرف تاجر التجزئة المتخصص منتجاته بشكل أفضل من أي وسيط. وتفهم سلاسل المطاعم قوائم طعامها وتفضيلات عملائها بطرق لا يمكن لأي منصّة محاكاتها، ولا أحد يعرف المنتجات أفضل من العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة. ويوفّر حل Agentic Shopping Assistant على أمازون ويب سيرفيسز لتجّار التجزئة البنية التحتيّة التقنية المثبتة للاستفادة من هذه المعرفة مع الحفاظ على علاقات مباشرة مع العملاء.

كيف طوّرت Kate Spade مساعد تسوّق ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدام أمازون ويب سيرفيسز؟

استخدمت Kate Spade هذا الحل لإنشاء تجربة تسوّق تفاعليّة خاصة بها. وأطلقت Tapestry في 13 أبريل من العام الجاري خدمة Kate Spade AI Gift Concierge، وهي أوّل مساعد تسوّق ذكي جاهز للاستخدام في قطاع التجزئة، تم تطويره باستخدام Amazon Bedrock AgentCore، وهو مصمّم خصّيصاً لتلك اللحظة في التسوّق حين تكون متحمّساً لكنك متردد وغير واثق : شراء الهدايا.

وإدراكاً لحقيقة أن 53% من المتسوّقين يُبلغون عن شعورهم بالتوتر أثناء شراء الهدايا، يُجري النظام حواراً طبيعياً مع المتسوّقين حول المناسبة والمتلقّي والأسلوب، ليُترجم النوايا غير الواضحة إلى توصيات منتجات مُختارة بعناية وثقة. واستندت هذه التجربة إلى كيفية تسوّق الناس للهدايا، بالتعرّف على سلوك المتسوّقين الحقيقي والرؤى المُستقاة من أسئلة العملاء التي طرحوها على Alexa for Shopping من أمازون، والإجابات التي حققت نتائج مُرضية. والنتيجة هي نموذج تفاعلي يُشبه التحدّث إلى شخص مُلمّ بالعلامة التجارية ويعرف كيف يقترح هدية رائعة، بدلاً من إجراء بحث عادي.

بُني النظام على نموذج Haiku 4.5 مع توفير Amazon Bedrock للمراقبة والمصادقة والتقييم، وانتقل الفريق مباشرةً إلى مرحلة الإنتاج وأكمل ما يقارب شهرين ونصف من الاختبارات الدقيقة قبل طرحه للعملاء. وقال يانغ لو، الرئيس التنفيذي للمعلومات والتحول الرقمي لدى شركة Tapestry، عند الإطلاق: "نتطلع إلى الإمكانيات التي يمكن أن توفرها التجارة الوكيليّة لعملائنا. وقدّمت أمازون ويب سيرفيسز لنا المنهجيّة وعملنا معاً على بناء التخصيصات التي يحتاجها عملاؤنا".

يشمل الحل: خدمات أمازون ويب سيرفيسز والبنية التحتية والجدول الزمني للنشر

تم بناء حل التسوق الذكي والتفاعلي Agentic Shopping Assistant على منصة خدمات أمازون ويب سيرفيسز مثل Amazon Bedrock وAgentCore وOpenSearch، والتي تم التحقّق من صحّتها من خلال مليارات عمليّات التسوّق الحقيقيّة على Amazon.com. وتُعد أمازون بمثابة "العميل صفر" لأمازون ويب سيرفيسز، ممّا يعني أن كل مُكوّن تم اختباره في واحدة من أكثر بيئات البيع بالتجزئة تطلباً في العالم.

يتم تخصيص عملية نشر هذا الحل لكل علامة تجارية ليتناسب مع كتالوج منتجاتها وقاعدة عملائها وبيئة التسوّق الخاصة بها وهويّة علامتها التجاريّة. ويحصل تجّار التجزئة على بنية تقنية متطوّرة تم تطويرها على مدار سنوات من توفير دعم التسوّق المعزّز بالذكاء الاصطناعي على موقع Amazon.com، مع الحفاظ على مزاياهم التنافسيّة المستمدّة من رؤى العملاء الخاصة بهم ومعرفتهم المتخصّصة وعلاقاتهم مع العلامات التجاريّة. وبدلاً من إطلاق وتشغيل هذا الحل المثبت من الصفر، يمكن لتجّار التجزئة نشره في غضون 60 يوماً تقريباً مع التوجيه العملي من فريق مركز ابتكار AWS Generative AI Innovation Center التابع لأمازون ويب سيرفيسز.

كيف يستطيع تجّار التجزئة البدء باستخدام الحل؟

ليس بإمكان تجّار التجزئة الانتظار لبناء إمكانيّات التسوّق التفاعلي حسب تغيّر توقعات العملاء. وهنا يأتي دور حل Agentic Shopping Assistant على أمازون ويب سيرفيسز الذي يوفّر البنية التحتيّة الموثوقة ويُمكّن تجّار التجزئة من إضافة خبراتهم المتخصّصة التي تجعل تجربة التسوّق لديهم مخصّصة وفريدة.

تعرّفوا على المزيد عن هذا الحل وكيفيّة البدء في التجارة مع حلول AWS Retail أو تحدّثوا إلى مدير حساب أمازون ويب سيرفيسز الخاص بكم.

نبذة عن أمازون ويب سيرفيسز:

تؤكد أمازون ويب سيرفيسز (AWS)التزامها بأسس وثوابت تشمل التركيز المطلق على العملاء، وتعزيز وتيرة الابتكار، والالتزام بالتميز التشغيلي، والتفكير طويل الأمد. ويأتي هذا الالتزام الممتد من ما يقرب العقدين من الزمن، من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا، وجعل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي في متناول المؤسسات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها ما أسهم في تمكين أمازون ويب سيرفيسز من بناء إحدى أسرع شركات تكنولوجيا المؤسسات نموًا في التاريخ، إذ يثق ملايين العملاء بقدرتها على تسريع الابتكار، وتحويل أعمالهم، وتشكيل المستقبل. ومع قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً والبصمة العالمية للبنية التحتية، تعمل أمازون ويب سيرفيسز على تمكين البُناة من تحويل الأفكار الكبيرة إلى واقع. تعرّف على المزيد على aws.amazon.com وتابع [@AWSNewsroom]

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