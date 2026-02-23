"فور بوينتس باي شيراتون مكة إبراهيم الخليل" يعد ثالث فندق يحمل علامة ماريوت الدولية تتولى ألف للضيافة إدارته في المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ألف للضيافة، أكبر شركة مستقلة لإدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع اتفاقية امتياز تجاري تتيح لها تشغيل وإدارة فندق ديار الخالدية في مكة المكرمة تحت علامة "فور بوينتس باي شيراتون" التابعة لمجموعة ماريوت الدولية.

ويمثل اتفاق الامتياز التجاري المبرم بين شركة ديار الخالدية لخدمات الفنادق ومجموعة ماريوت الدولية، إلى جانب اتفاق إدارة الفندق مع شركة ألف للضيافة، خطوة استراتيجية في إطار تطوير الفندق استعداداً لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزوار والمعتمرين. ويقع فندق "فور بوينتس باي شيراتون مكة إبراهيم الخليل" على شارع إبراهيم الخليل، بالقرب من المسجد الحرام وأبراج البيت، بما يعزز من جاهزيته لتلبية متطلبات الإقامة في مواسم العمرة والحج.

وتشهد مكة المكرمة نمو غير مسبوق في أعداد المعتمرين والحجاج، في ظل مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية إلى استقبال 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030. ويستند هذا التوسع إلى حزمة من مشاريع البنية التحتية الكبرى ومنظومة الخدمات الرقمية، وفي مقدمتها منصة "نسك" الخاصة بالحج والعمرة، إلى جانب التوسع في الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد. ووفقاً للتقديرات الرسمية، فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد زوار الحج والعمرة من نحو 31.8 مليون زائر في عام 2024 إلى 42.8 مليون زائر بحلول عام 2030.

وتولت شركة ألف للضيافة إدارة فندق "فور بوينتس باي شيراتون مكة إبراهيم الخليل"، الذي يضم 338 غرفة، في أغسطس 2025، في خطوة أسهمت في تعزيز تعاونها مع مجموعة ماريوت الدولية، وتوسيع حضورها في سوق الضيافة المتنامي في المملكة العربية السعودية. ويُعد هذا الفندق ثالث منشأة فندقية تحمل علامة ماريوت تتولى ألف للضيافة إدارتها داخل المملكة، والسادس ضمن محفظتها من الفنادق التابعة لمجموعة ماريوت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال طارق دويدار، نائب رئيس شركة ألف للضيافة في المملكة العربية السعودية: "تجمعنا مع مجموعة ماريوت الدولية علاقة راسخة تقوم على الثقة المتبادلة، وترتكز على التزام مشترك بمعايير التميز والتطوير المستمر. ويتمثل هدفنا في الارتقاء بتجربة الضيوف، وتحقيق أداء تشغيلي قوي وتقديم قيمة مستدامة لمالكي الفنادق".

