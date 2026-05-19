مسقط، عمان : قامت ألفاناو، منصة المدفوعات العابرة للحدود المصممة لتواكب أساليب تحويل الأموال الحديثة اليوم، بالإعلان عن توسعها الرسمي في سلطنة عمان من خلال عقد شراكة مع شركة الأول للصرافة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل البنك المركزي العماني.

وبفضل هذا التعاون، أصبحت خدمات ألفاناو الآن متاحة في جميع مدن سلطنة عمان من خلال فروع ، كما يعزز هذا التوسع وصول العملاء في الدولة إلى خدمات تحويل مالية موثوقة ومريحة.

تمثل عمان أحد المراكز الرئيسية للتحويل المالي في منطقة الخليج العربي، مستندة إلى تنوع سكانها الوافدين وتدفقات التحويلات الخارجية القوية إلى الممرات الرئيسية. لذلك، تهدف ألفاناو من دخولها إلى السوق العماني إلى تعزيز الوصول إلى هذه الوجهات الحيوية من خلال بنية تحتية أكثر سلاسة وقابلية للتوسع.

فمنذ انطلاق هذه الشراكة، تم دمج قدرات ألفاناو في جميع شبكات الفروع كي تتيح لعملائها إرسال الأموال من خلال القنوات الشهيرة، بما في ذلك استلام المبالغ النقدية والتحويلات المصرفية والتحويلات بالمحافظ الإلكترونية، مما يوفر مرونة أكبر للعملاء مع الحفاظ على تجربة خدمة موحدة عبر مختلف نقاط التواصل.

وفي هذا الصدد، أفاد حسن جابر، الرئيس التنفيذي لشركة ألفاناو قائلاً: "مع ازدياد تدفق التحويلات المالية إلى جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي، برزت الحاجة إلى بنية تحتية للمدفوعات تتسم بالاعتمادية وقابلية التوسع وسهولة الوصول إليها. لذلك، تمثل سلطنة عمان محطة جوهرية في استراتيجية توسعاتنا الإقليمية، فهي تتيح لنا توسيع شبكة ألفاناو العالمية إلى أحد أكثر ممرات التحويل نشاطاً في المنطقة. كما ستمكن شراكتنا مع شركة الأول للصرافة من الوصول إلى عملائنا من خلال القنوات الموثوقة مع تقديم خدماتنا لهم بسرعة وشفافية و تلبية توقعاتهم اليوم."

من جانبها، صرحت شمسة علي الجهوري، نائب المدير العام و رئيس قسم الامتثال في شركة الأول للصرافة، قائلة: "تأتي شراكتنا مع ألفاناو لتؤكد حرصنا على توسيع نطاق الوصول إلى حلول تحويل مالية فعالة وبتكلفة مناسبة في شتى أنحاء السلطنة، إذ سيعمل دمج ألفاناو في فروعنا وشبكتنا الرقمية على تعزيز سبل الراحة أمام عملائنا وتقديم قيمة إضافية لهم".

هذا وستعمل هذه الشراكة على الاستفادة من شبكة "الأول للصرافة" وعلاقاتها القوية بالعملاء لدعم توسع ألفاناو في السلطنة وتوسيع نطاق الاستفادة من إمكاناتها العالمية. تحظى ألفاناو بشبكة تمتد لدى أكثر من 125 بلداً، مع ما يزيد عن 4,300 بنك في أكثر من 160,000 موقع للدفع حول العالم، فضلاً عن الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار حساب للمحافظ الرقمية، ولا تزال تواصل الشركة توسيع انتشارها في أهم أسواق التحويل المالي الحيوية.

ويمثل هذا التوسع خطوة جديدة ضمن استراتيجية ألفاناو للنمو الإقليمي من خلال التركيز على بناء نظام متصل ومرن ومتمحور حول العملاء للمدفوعات العابرة للحدود في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي والعالم.

عن ألفاناو

ألفا ناو هي شركة للمدفوعات العابرة للحدود، صممت لتواكب سبل التحويل المالي العالمية اليوم. تجمع ألفاناو ما بين التكنولوجيا الذكية والخبرة الإقليمية المخضرمة لتوفير تحويلات مالية آمنة وفعالة ومتوافقة مع الحركة المالية عبر الممرات الدولية الرئيسية.

تقدم ألفاناو نهجاً عصرياً رقمياً متطوراً للمدفوعات العابرة للحدود. فقد تم تصميم هذه المنصة المرخصة والخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لخدمة المؤسسات التي تتطلب نطاقاً واسعاً لأعمالها وتتطلع إلى الاعتمادية والشفافية في جميع معاملاتها العالمية.

يتمحور تركيز ألفاناو حول العملاء وتحقيق طموحاتهم وتوفير الفرص لهم. لذلك، تعمل على تبسيط المدفوعات العابرة للحدود للأفراد والشركات على السواء، مما يساعد في إزالة العقبات أمام التدفقات المالية ويفتح أفقاً موثوقاً للتواصل عبر الحدود.

