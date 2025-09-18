معلومات الاتصال: عدنان أبورشيد | +966-55 455 2630

يتألف الفريق بشكل رئيسي من الكفاءات الوطنية، ويتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً إقليمياً له، ويُدار بالكامل من داخل المملكة. ويضم الفريق أكثر من 20 موظفاً وفي تزايد مستمر، من بينهم مديران عامان سعوديان.

يعزز هذا التوسع من مكانة ألفاريز آند مارسال كخيار جديد ومتميز في سوق الاستشارات السعودي، من خلال تقديم حلول متكاملة تستند إلى معرفة محلية دقيقة، وخبرة تنفيذية سعودية، واستقلالية تامة عن خدمات المراجعة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

الرياض – أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات الاستشارية، والتي تتخذ من الرياض مقراً إقليمياً لها، عن توسيع أعمالها في المملكة لتشمل الخدمات الزكوية والضريبية. تقدم ألفاريز آند مارسال مجموعة متكاملة من خدمات الزكاة والضرائب المحلية والدولية، مصممة خصيصاً لدعم الشركات في مواجهة التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئة الضريبية في المملكة. ويضم الفريق الذي يتخذ من المملكة مقراً له، نخبة من الكفاءات تجمع بين المعرفة العميقة بالسوق المحلي والخبرة العملية في القطاع العام، والهيئات الضريبية، وأبرز شركات الاستشارات العالمية. وتمثل هذا الخطوة جزءاً رئيسياً من خطة ألفاريز آند مارسال الاستراتيجية للتوسع في المملكة.

وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال كريج مكاري، المدير العام ورئيس قطاع الضرائب في المملكة بشركة ألفاريز آند مارسال: "يهدف قطاع الضرائب المُستحدث في ألفاريز آند مارسال إلى تقديم نموذج جديد ومتميّز، يختلف عن النماذج التقليدية وذلك من خلال الجمع بين الفهم العميق للسوق المحلي والتنفيذ المباشر بقيادة الكفاءات السعودية، مع استقلالية تامة عن خدمات المراجعة، ورؤية عالمية تستند إلى أفضل الممارسات الدولية. هذا المزيج الفريد يتيح لنا تقديم استشارات موثوقة وعملية وعالية الجودة، ويمنحنا ميزة تنافسية حقيقية في السوق".

ومن جانبه، صرّح يوسف اليوسف، المدير العام لدى ألفاريز آند مارسال، قائلاً: "يهدف قطاع الضرائب الجديد إلى إحداث أثر ملموس يتماشى مع التحولات السريعة في المشهد الضريبي في المملكة. فمع تسارع النمو وتزايد التعقيدات الناتجة عن التشريعات المحلية والإصلاحات الضريبية الدولية، باتت الشركات تواجه تحديات غير مسبوقة في الامتثال والالتزام. ومن هنا، نركز نحن على تقديم حلول دقيقة وشفافة، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لضمان تمكين العملاء من مواكبة هذه التغيرات بثقة وفعالية."

وبدوره، صرّح فهد بن فارس، المدير العام لدى ألفاريز آند مارسال، قائلاً: "إن تأسيس قطاع الخدمات الضريبية المرتكز على الخبرات المحلية يُعد خطوة استراتيجية نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية. نحن ملتزمون في ألفاريز آند مارسال برسم خارطة طريق واضحة لتأهيل الكوادر السعودية، من خلال توفير فرص وظيفية مستدامة للجيل الجديد من قادة قطاع الخدمات الضريبية، إلى جانب تقديم الإرشاد المهني للمواهب الواعدة ضمن برنامج ’بداية‘ المخصص للخريجين ".

ويضم الفريق القيادي كلاً من:

كريج مكاري - الرئيس السابق لقسم الضرائب في صندوق الاستثمارات العامة، والشريك الضريبي السابق في شركة إرنست ويونغ في كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. يمتلك مكاري خبرة واسعة تمتد لأكثر من 30 عاماً في تقديم الاستشارات الضريبية بمختلف أشكالها، مع تركيز خاص على الصفقات المالية والمسائل المتعلقة بالضرائب الدولية.

يوسف اليوسف - يتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالات القانون والسياسات والضرائب، بما في ذلك 13 عاماً في الضرائب الدولية، والسياسات الضريبية، وحل النزاعات. وقبل انضمامه إلى شركة ألفاريز آند مارسال، شغل اليوسف منصب رئيس إدارة الضرائب في شركة طيران الرياض، والمدير التنفيذي للضرائب والجمارك في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، كما تولى منصب المدير التنفيذي المساعد للاستشارات الضريبية والزكوية في شركة كي بي إم جي، ومدير عام العلاقات الدولية بالإنابة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. وقد انتدبته الحكومة السعودية للعمل كمستشار للسياسات الضريبية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس .

فهد بن فارس - شغل عدة مناصب بارزة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقدم خدمات استشارية ومثل العديد من الشركات الكبرى في قضايا الزكاة والضرائب. وقبل انضمامه إلى شركة ألفاريز آند مارسال، أسس مكتب "الفارس محاسبون قانونيون" في المملكة، وتولى منصب الشريك الإداري فيه، حيث قدم المكتب خدمات التدقيق والضرائب والمحاسبة والاستشارات المهنية .

فيصل تنوير - يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في إدارة مشاريع الاستشارات الضريبية والامتثال في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وقد قدم خدماته لعملاء في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية، والتصنيع، والبناء، والعقارات. وقبل انضمامه إلى شركة ألفاريز آند مارسال، أمضى فيصل 18 عاماً في العمل مع الشركات الأربع الكبرى في مجال المحاسبة بالمملكة، كان آخرها منصب شريك الضرائب في شركة كي بي إم جي. كما أن فيصل عضو في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين .

ومن جانبه، صرّح مارفن راست، المدير العام ورئيس قطاع الضرائب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة ألفاريز آند مارسال، قائلاً”: يمثل إطلاق قطاع خدمات الضرائب في المملكة العربية السعودية محطة محورية في خططنا للنمو والتوسع، ويأتي ضمن جهودنا المستمرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا على الصعيدين المحلي والدولي. ويسرني أن أرحب بانضمام كريج، ويوسف، وفهد، وفيصل إلى شبكتنا العالمية من الخبراء الضريبيين".

يتخصص فريق قطاع خدمات الضرائب في شركة ألفاريز آند مارسال في مجموعة واسعة من المجالات المرتبطة بالامتثال المحلي والخدمات الاستشارية، تشمل الزكاة، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتسعير المعاملات. كما يقدم الفريق خدمات عديدة فيما يتعلق بالسياسات الضريبية وتسوية النزاعات، وضرائب الاندماج والاستحواذ، والهيكلة والاستشارات العابرة للحدود، إلى جانب تقييم وتنفيذ الركيزة الثانية الخاصة بالحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات. ويعمل الفريق أيضاً على تطوير وتحسين وظائف أقسام الضرائب داخل المؤسسات، بالاعتماد على الحلول التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متخصصة في الشؤون الضريبية لعملاء القطاع الخاص ورأس المال البشري. ويتعاون القسم بشكل وثيق مع خبراء ألفاريز آند مارسال الإقليميين والدوليين لتوفير دعم ضريبي متكامل يغطي جميع مراحل الصفقات، وعمليات إعادة الهيكلة، ومتطلبات الامتثال المستمرة.

لمحة عن شركة ألفاريز آند مارسال

تأسست شركة ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الاستشارية، وتُعرف بنهجها القائم على القيادة، والتنفيذ والنتائج. تقدم الشركة خدمات استشارية متخصصة في تحسين الأداء المؤسسي وإدارة التحول، من خلال حلول عملية مصممة لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجه العملاء. وبفضل شبكتها العالمية التي تضم نخبة من الخبراء التنفيذيين، والاستشاريين من الطراز الأول، والمسؤولين السابقين، والمتخصصين في مختلف القطاعات، تُمكّن ألفاريز آند مارسال الشركات ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية من قيادة التحول، وتقليل المخاطر، وتحقيق القيمة في مختلف مراحل النمو.

لمحة عن ألفاريز آند مارسال للاستشارات الضريبية

تُعد ألفاريز آند مارسال للاستشارات الضريبية، التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال الرائدة عالمياً في الخدمات المهنية، مجموعة مستقلة تضم نخبة من الخبراء المتخصصين في تقديم استشارات ضريبية مخصصة للعملاء والمستثمرين في مختلف القطاعات. ويعكس هذا القطاع التزام شركة ألفاريز آند مارسال بتوفير خيار استشاري مستقل بعيداً عن تضارب المصالح المرتبط بخدمات المراجعة، مع التركيز على تقديم خدمة سريعة وموثوقة للعملاء. يمتد حضور قطاع الضرائب في شركة ألفاريز آند مارسال إلى أبرز الأسواق العالمية في الأمريكيتين، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

