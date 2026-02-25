المصنع الجديد في الوجهة الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لحلول مواد البناء المتقدّمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة، وهي إحدى الشركات الرائدة والمتخصّصة في إنتاج وتوريد الخرسانة الجاهزة عالية الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأكبر من نوعها في إمارة أبوظبي، عن إبرام اتفاقية مع مدينة دبي الصناعية لإنشاء مصنعها الجديد والأول في دبي في هذه الوجهة الرائدة لأبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة والتابعة لمجموعة تيكوم.

يُعدّ هذا المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية ما يزيد عن 160 ألف قدم مربّع إنجازاً بارزاً على صعيد إستراتيجية شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة للنمو الإقليمي، حيث يعكس التزامها بدعم نمو قطاع البناء الحيوي في دولة الإمارات. وسوف يسهم إنشاء هذا المصنع في مدينة دبي الصناعية في توسيع نطاق عمليات الشركة على مستوى المنطقة، بما يعزّز قدرتها على تلبية احتياجات مشاريع البناء في كافة أنحاء الدولة.

وقد حضر حفل وضع حجر الأساس كلّ من سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي بالنيابة عن مدينة دبي الصناعية، وسيف مبارك فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة بن فاضل القابضة، وبيتر سيليس، الرئيس التنفيذي لقسم مواد البناء في شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة، وذلك إلى جانب نخبة من أبرز ممثلي الشركات الرائدة في قطاع البناء.

وسيضمّ المصنع الجديد مرافق إدارية وتشغيلية حديثة، بالإضافة إلى محطات متطوّرة لخلط الخرسانة تقوم على خفض استهلاك الطاقة. ومن المقرّر أن تبدأ العمليات التشغيلية في المصنع خلال الربع الثالث من العام 2026، وذلك بالتزامن مع الموعد المقرّر لانتهاء أعمال التشييد والبناء. وسيملك هذا المصنع القدرة على إنتاج الخرسانة الجاهزة بمعدّل يصل إلى 400 متر مكعّب في الساعة.

ومتحدّثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أنّ تعزيز قطاع مواد البناء يلعب دوراً بارزاً في دعم أهداف دولة الإمارات الطموحة للارتقاء بقطاعي الصناعة والبناء. وقال: "يسرّنا أن تبادر شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة إلى توسيع نطاق عملياتها على مستوى الدولة من خلال مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية، والذي سيسهم في تعزيز القدرات الوطنية لإنتاج الخرسانة الجاهزة بأعلى معايير الجودة ودعم ممارسات البناء المستدامة على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف: "تعكس بنيتنا التحتية ذات المواصفات العالمية وموقعنا الإستراتيجي ومجمّعنا المتخصّص الذي يلبّي كافة احتياجات القطاع الصناعي قدرتنا على تنفيذ مثل هذه المشاريع الواعدة، بما يسهم في تعزيز الابتكار ودعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات ورؤيتها الطموحة لاقتصادٍ مرنٍ يملك القدرة على تلبية احتياجات القطاعات المستقبلية".

ومن جانبه، أشار بيتر سيليس، الرئيس التنفيذي لقسم مواد البناء في شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة، إلى أنّ وضع حجر الأساس للمصنع الأول في دبي لشركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة يمثّل انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة نموّ الشركة وتوسيع نطاق أعمالها. وقال: "تأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزامنا الراسخ برسم معالم مستقبل قطاع البناء في المنطقة، حيث نسهم من خلال الاستثمار في أحدث وسائل الإنتاج التكنولوجية ومرافقنا الصناعية التي تمتاز بموقعها الإستراتيجي في تعزيز قدرتنا على توفير حلول إنتاج الخرسانة بفعالية وبأعلى معايير الجودة وبطرقٍ موثوقة ومستدامة، بما يدعم مشاريع البناء على اختلاف أحجامها ويعزّز الابتكار ضمن قطاع البناء".

تُعدّ شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة من الشركات الرائدة في إنتاج وتوريد الخرسانة الجاهزة، علماً أنها تمتاز بتركيزها على الجودة والعمليات التشغيلية الموثوقة والخبرات الفنية الواسعة. وسيضمّ مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية أحدث وسائل الإنتاج التكنولوجية والعمليات التشغيلية التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة المعتمدة دولياً، في ظلّ دعمه لممارسات البناء الأكثر كفاءة واستدامة. وفي إطار إستراتيجيتها لتوسيع نطاق عملياتها على مستوى دولة الإمارات وتلبية احتياجات قطاع البناء المتنامية، حرصت شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة على اختيار مدينة دبي الصناعية مقرّاً جديداً لها في دبي، مستفيدةً من الموقع الإستراتيجي المتميّز لهذه الوجهة الصناعية الرائدة وبنيتها التحتية الحديثة ذات المواصفات العالمية ومنظومتها الصناعية المتكاملة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي الصناعية، التي تمّ تأسيسها في عام 2004، تملك ما يلزم من مقوّمات وموارد وإمكانات للاضطلاع بدورٍ ريادي في رسم معالم مستقبل قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة. وتمتاز هذه الوجهة ببنيتها التحتية المتطوّرة ذات التصميم الذكي الذي يلبّي احتياجات 6 قطاعات اقتصادية حيوية، وهي المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية. تضمّ مدينة دبي الصناعية أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية وما يزيد عن 350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل، كما تلعب دوراً بارزاً في سلسلة التوريد العالمية التي تسهم في تسهيل وصول شركات التصنيع إلى الأسواق العالمية والإقليمية، لما تتمتّع به من موقع إستراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لشركة "قطارات الاتحاد".

تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.

