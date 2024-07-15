مكتب الرياض يضم أيضاً مركز الخدمات الرقمية الذي يهدف إلى تطوير قدرات ألستوم في مجال الصيانة المطلوبة والتنبؤية .

[الرياض – المملكة العربية السعودية] أعلنت شركة ألستوم الرائدة عالمياً في مجال النقل الأخضر والذكي اليوم، عن افتتاح مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض. وتؤكد هذه الخطوة المهمة التزام الشركة إزاء تعزيز التنقل المستدام، وحرصها على مواصلة دورها طويل الأمد للإسهام في تطوير السكك الحديدية في المنطقة.

ويحتل المقرّ الجديد موقعاً استراتيجياً في عاصمة المملكة العربية السعودية، كما تم تصميمه لتعزيز عمليات ألستوم في جميع أنحاء منطقة الخليج وخارجها، والارتقاء بصيانة السكك الحديدية، وتحسين جودة خدمات الموردين، إلى جانب تعزيز آليات مراقبة المشاريع الكبرى.

وخلال الافتتاح للمقر الرئيسي، تولى محمد خليل منصباً جديداً كمدير عام للمقر الرئيسي الجديد لشركة ألستوم في الرياض.

وقال محمد خليل: "يعتبر افتتاح مقرنا الإقليمي المتطور اليوم هنا في العاصمة الرياض بمثابة لحظة تاريخية في مسيرتنا، باعتباره مركزاً للابتكار والتميز. ويجسد هذا المكتب التزامنا بمستقبل التنقل المستدام في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وبفضل إرثنا القوي الممتد لأكثر من 70 عاماً، تواصل ألستوم ريادتها في مجال التقدم التكنولوجي والمسؤولية البيئية. وسيكون موقع مكتبنا الجديد في مركز الملك عبد الله المالي (كافد)، مركزاً لعملياتنا في الشرق الأوسط، حيث يتم تشغيله وإدارته من قبل مهندسين متخصصين في مجال السكك الحديدية، وسيدعمهم علماء البيانات لتقديم الخبرات المتقدمة والخدمات الرقمية".

ويشتمل مكتب الرياض أيضاً على مركز الخدمات الرقمية "هيلث هب" الذي يأتي في إطار استراتيجية ألستوم لتعزيز الصيانة المطلوبة والتنبؤية لأصول السكك الحديدية، كما يعتبر منصة ألستوم الشبكية للصيانة التنبؤية لتحسين عمليات الصيانة، وتقليل وقت التوقف عن العمل. وبذلك، تضمن الشركة توافر خدمات السكك الحديدية بمستويات عالية يمكن الوثوق بها، ودعم الأساطيل على مستوى العالم.

واحتفاءً بالشراكة العميقة القائمة بين البلدين، حضر حفل الافتتاح نخبة من الشخصيات المهمة، ومن أبرزهم معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي وجاوتام ساشيتال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي (كافد). وتعد هذه العلاقة بالغة الأهمية، حيث يعمل كلا البلدين على تحقيق خططهما الاقتصادية، وتحديداً "رؤية المملكة 2030" و "خطة فرنسا 2030"، تحت القيادة الديناميكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله، والرئيس إيمانويل ماكرون، على التوالي.

تعد "ألستوم" Alstom™ علامة تجارية تحت الحماية لمجموعة ألستوم.

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