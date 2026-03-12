دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت ألتيريكس، الشركة الرائدة في مجال البيانات والتحليلات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، عن مرحلة نموها التالية والتي تتجاوز مليار دولار أمريكي من الإيرادات السنوية المتكررة وتشغّل أكثر من 380 مليون عملية مؤتمتة سنوياً. يأتي هذا الإعلان مع تحوّل المؤسسات من مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي إلى التنفيذ الكامل، حيث ازداد الطلب على الأتمتة الموثوقة والبيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي بشكلٍ غير مسبوق. لتلبية هذا الطلب، تساهم منصة "ألتيريكس ون" بتمكين المؤسسات من تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وتسريع عملية اتخاذ القرارات على مستوى المؤسسة.

نظراً لما تعد به تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من تأثير تحويلي، تواصل المؤسسات استثمارها بكثافة في الذكاء الاصطناعي، حيث تخطط 89% منها للحفاظ على إنفاقها أو زيادته في عام 2026. ومع ذلك، تشكّل محدودية الثقة عائقاً معتبراً في وجه ذلك، إذ أفادت 28% من المؤسسات بثقة محدودة أو معدومة في دقة وجودة بياناتها. في الإمارات العربية المتحدة وحدها، أفاد 94% من قادة البيانات بافتقارهم إلى رؤية كاملة لعمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مشهد الأعمال اليوم، أصبحت البيانات الموثوقة والعمليات القابلة للتكرار أساساً لتفعيل الذكاء الاصطناعي بنجاح.

لمعالجة هذه التحديات، تبرز "ألتيريكس ون" (Alteryx One) كحل مثالي يجسّد هذه الاستراتيجية، فهي منصة واحدة موثوقة من قبل آلاف العملاء تربط البيانات مع سياق الأعمال والذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى مستنيرة.

توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والأتمتة باستخدام ألتيريكس ون

تبلغ نسبة تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التي شملها الاستبيان في منطقة الشرق الأوسط حوالي 84%، وفقاً لاستبيان أجرته ماكينزي أند كو. يؤكد هذا السياق أهمية البيانات كعامل حاسم. ومن جهة أخرى، تشير أبحاث ألتيريكس إلى أن ما يقارب عن نصف القادة (49%) ينظرون إلى البيانات المتوفرة عالية الجودة والمُدارة بشكل جيد كشرط أساسي لوصول الذكاء الاصطناعي إلى كامل إمكاناته. ولتحقيق ذلك، توفر منصة "ألتيريكس ون" طبقة منطقية موثوقة، وسير عمل مُدار وقابل للتكرار واستيعاب منطق المؤسسة مع المحافظة على تسلسل البيانات وإنتاج مخرجات جاهزة للاستخدام مع الذكاء الاصطناعي.

يشهد تبني "ألتيريكس ون" تسارعاً ملحوظاً، حيث يبادر آلاف العملاء بالترقية إلى نموذج التسعير الجديد والمبسط، مما يُسهل الوصول إلى إمكانيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة. كما تعمل ميزات الأمان والحوكمة المُدمجة في المنظومة على توفير الضوابط التي تحتاجها المؤسسات للتوسع. ومن خلال الاتصال السلس بمصادر بيانات المؤسسة، ونماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المصممة للمؤسسات، تُقدّم منصة "ألتيريكس ون" بيانات موثوقة ومُدارة أينما دعت الحاجة.

صرّح آندي ماكميلان، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيريكس، قائلاً: "عندما تثبت فاعليتها والقدرة على التصرف باستقلالية واستباقية وهدفية لتحقيق غايات محددة، يتحوّل عدم الاتساق من مجرد عدم كفاءة ليصبح خطراً يهدد المؤسسة. يتطلب الذكاء الاصطناعي طبقة منطقية مُدارة وقابلة للتكرار، فبدون هذه البنية التحتية، لا تتحرك المؤسسات بسرعة وتتفاقم المخاطر لديها بوتيرة أسرع من الإنتاجية. صُممت ألتيريكس خصيصاً للتصدي لهذه المرحلة التالية، مما يمنح المؤسسات التحكم والشفافية والثقة اللازمة لتفعيل الذكاء الاصطناعي، ويمنح قطاعات الأعمال المرونة التي تحتاجها للتكيف والتغيير."

في عام 2025، احتفلت ألتيريكس بمرور 10 سنوات على تأسيس مجتمعها العالمي، الذي يضم الآن أكثر من 750,000 عضو حول العالم. شارك أعضاء المجتمع آلاف الحلول ومخططات لتعزيز سير العمل وأفضل الممارسات، مما ساعد المؤسسات على تسريع عملية تبني الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق مبادرات التحليلات بشكل أسرع، وتحقيق أقصى استفادة من منصة "ألتيريكس ون".

الأتمتة على نطاق المؤسسة

لقد أصبحت الحاجة إلى أتمتة موثوقة وقابلة للتوسع أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. في عام 2025، نفّذ عملاء ألتيريكس أكثر من 380 مليون عملية مؤتمتة، مقارنةً بأكثر من 260 مليون عملية في عام 2023، مما يُبرز كيف تتجاوز المؤسسات المرحلة التجريبية إلى الأتمتة المُدارة على مستوى المؤسسة بتفعيل التحليلات.

تُمكّن ألتيريكس المؤسسات من توسيع نطاق الأتمتة لتشمل حالات استخدام جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، مع الحفاظ على مخرجات قابلة للتفسير والتدقيق، ومتوافقة مع معايير الامتثال المؤسسي. بتعزيز قدرات المستخدمين للتفاعل مع البيانات باستخدام اللغة الطبيعية، وتسريع تطوير النماذج، ودمج رؤى الذكاء الاصطناعي مباشرة في عمليات سير العمل الموثوقة، تُساعد ألتيريكس المؤسسات على توسيع نطاق الابتكار دون التضحية بالتحكم.

الأداء المؤسسي

في عام 2025، تجاوزت إيرادات ألتيريكس السنوية المتكررة مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى اعتماد قوي من قبل المؤسسات والتزام طويل الأمد من جانب العملاء. كما حازت ألتيريكس على جائزة أفضل برمجيات التحليلات لعام 2026 الصادرة عن “G2”.

بالتوازي مع ذلك، وسّعت ألتيريكس منظومة منصة بياناتها السحابية، بما في ذلك تعزيز شراكتها مع غوغل كلاود، مما يُمكّن العملاء من العمل مباشرةً مع البيانات السحابية واسعة النطاق وتسريع مبادرات التحليلات والذكاء الاصطناعي في بيئات الحوسبة السحابية الحديثة.

وعلى صعيد آخر، أطلقت ألتيريكس هويتها المُحدّثة التي تعكس تطورها إلى منصة موحدة للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة على مستوى المؤسسات. ومع "ألتيريكس ون" في صميم هذه المنصة، تُعيد ألتيريكس تعريف كيفية توسيع المؤسسات لنطاق الذكاء الاصطناعي والأتمتة بشكل مسؤول، موفّرة بذلك بنية موثوقة وراسخة لتحقيق نتائج ذكية.

عن ألتيريكس

تعمل ألتيريكس، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات، على مساعدة المؤسسات للوصول إلى رؤى قابلة للتنفيذ تمكّنها من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة باستخدام البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي. يعتمد أكثر من 8,000 عميل على مستوى العالم على ألتيريكس لأتمتة التحليلات لتحسين الأداء والإيرادات وإدارة التكاليف وتخفيف المخاطر عبر مؤسساتهم.

ألتيريكس علامة تجارية مسجلة لشركة ألتيريكس المحدودة. جميع أسماء المنتجات والعلامات التجارية الأخرى علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكيها المعنيين.

