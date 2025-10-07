في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية وتقديم منظومة صحية متكاملة تُعزز الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة، أعلنت مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية عن توقيع اتفاقية تفاهم مع بنك قناة السويس، وذلك على هامش المؤتمر الطبي الأول لمجموعة ألاميدا لعام 2025.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من حرص ألاميدا على تعزيز التكامل بين القطاع الصحي والقطاع المالي، بما يتيح تقديم حلول متكاملة ومبتكرة تُمكّن المرضى والعملاء من الوصول إلى خدمات طبية متميزة مدعومة بخدمات مالية مرنة.

قام بالتوقيع على الاتفاقية كلٌ من الأستاذ إسلام إدريس، الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، والأستاذة نغم قنديل، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك قناة السويس، وذلك بحضور قيادات من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التعاون المشترك بين المؤسستين من خلال الاستفادة من خبراتهما المتكاملة لتقديم قيمة مضافة للمرضى والعملاء عبر حلول شاملة تجمع بين الخدمات الطبية المتميزة والمنتجات المصرفية المتطورة.

وفي هذا السياق، صرّح السيد نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، قائلاً:"تعكس هذه الاتفاقية رؤية ألاميدا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل بين قطاعي الرعاية الصحية والقطاع المالي، بما يضمن توسيع نطاق الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة لشرائح أوسع من المجتمع. يمثل تعاوننا مع بنك قناة السويس خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تُقدم تجربة صحية أكثر شمولاً وإنسانية، مدعومة بحلول تمويلية مبتكرة تُسهم في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في مصر."

ومن جانبه، أشاد الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بهذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أنها تُعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات رائدة في مجالي الصحة والمال، مشيرًا إلى أن التعاون مع مجموعة ألاميدا يُجسد رؤية البنك في تقديم قيمة لعملائه تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال إتاحة تجربة متكاملة تجمع بين الابتكار المالي وجودة الرعاية الصحية.

عن مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»

تحظى مجموعة «ألاميدا» بمكانة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري، حيث يتبلور هدفها الاستراتيجي الأول في تزويد المواطنين بأفضل الخدمات الطبية والعلاجية فائقة الجودة، مستفيدة من شراكاتها المتشعبة مع كبرى المؤسسات الدولية وتبنيها لأحدث الأدوات والنظم التكنولوجية الطبية. وتضم مجموعة ألاميدا 1,023 سريرًا و128 عيادة موزعة على أربعة مستشفيات رائدة حاصلة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI) وتحتل أفضل المواقع الاستراتيجية بنطاق القاهرة الكبرى، وهي مستشفى "السلام الدولي بالمعادي" و"السلام الدولي بالقاهرة الجديدة"، ومستشفى "دار الفؤاد بمدينة نصر" و" دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر". وتضم مجموعة «ألاميدا» أيضًا مركز "إليكسير" المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادي. كما تمتلك ألاميدا المركز الألماني لإعادة التأهيل وشبكة عيادات "طبيبي" الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنتشر فروعها في الداون تاون والتجمع الخامس والمعادي والسادس من أكتوبر.

نبذة عن بنك قناة السويس:

بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليار جنيه. ويُقدم البنك حزمة متنوعة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 54 فرعًا في مصر ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة من ماكينات الصراف الآلي بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم.

يتبنى بنك قناة السويس استراتيجية طموحة للتوسع في خدمات الأفراد والاهتمام بالتجزئة المصرفية عن طريق استحداث منتجات و باقات جديدة لاستقطاب عملاء جدد من جميع الشرائح مع الاهتمام بتحويل مرتبات العاملين بالشركات حيث تم استحداث أربع باقات جديدة للرواتب تناسب جميع أنواع الشركات، ويتم استحداث برامج جديدة للشباب وللمرأة وباقات مختلفة لتقديم خدمات مالية وغير مالية من أوعية ادخارية وقروض مع باقة جديدة من الكروت الائتمانية والاهتمام بالحملات الترويجية الخاصة بالبطاقات خلال موسم الصيف وحاليا خلال موسم العودة إلى المدارس.

هذا بالإضافة الي الخطة التوسعية لبنك قناة السويس، إذ يعزز البنك من انتشاره الجغرافي، من خلال العمل على زيادة عدد فروعه ونشر أكبر عدد من ماكينات الصراف الآلي التي تصل حاليًا الي 123 ماكينة تغطي جميع محافظات مصر مع التركيز على تغطية التجمعات السكنية والصناعية المختلفة. بالإضافة إلى التركيز على استراتيجية التحول الرقمي لتعزيز تجربة العملاء عبر التطبيقات المختلفة.

مما كان له الأثر بأن يكون بنك قناة السويس من أسرع البنوك المدرجة بالبورصة نموًا في التجزئة المصرفية خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل نمو 35.8% في قروض الأفراد و33.4% في ودائع الأفراد بنهاية يونيو 2025.

