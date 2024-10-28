دبي، الإمارات العربية المتحدة- بعد النجاح الكبير في إطلاق مشروعي "أدارا ستار" و"إلكترا"، أعلنت شركة "أكيوب للتطوير العقاري"، الرائدة في القطاع العقاري بدولة الإمارات، عن إطلاق "أكيوب إندستريز"، منشأة متخصصة في التصميم الداخلي والتصنيع، تقع في إمارة أم القيوين. تهدف "أكيوب إندستريز" إلى تحقيق إيرادات سنوية تبلغ ٢٥ مليون درهم، مع التركيز على تطوير التكامل الإنتاجي لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

تُقدم "أكيوب إندستريز" حلولاً مبتكرة لتلبية احتياجات السوق بسرعة وكفاءة، حيث تصل قدرتها الإنتاجية الشهرية إلى تصنيع ما بين ١٥٠٠ و٢٠٠٠ باب، و٢٥٠ مطبخاً متكاملاً، وتأثيث ما يصل إلى ٥٠ شقة بغرفة نوم واحدة. يضم خط الإنتاج المتنوع منتجات مثل الأبواب، والخزائن، والمطابخ، ومناضد التزيين، وخزائن التلفزيون، ومغاسل اليد، والأرائك، والأسرة، والستائر، وغيرها. وبإمكانها أيضاً إنتاج ٢٠٠ طقم أريكة متكامل يتألف من أريكة بثلاثة مقاعد، وأخرى بمقعدين، ومقعد فردي، وطاولة قهوة، بمعدلات إنتاج سريعة تتيح للمطورين تقليل الوقت والتكاليف في تأثيث المشاريع الكبرى، مما يسهم في تعزيز كفاءة الإنجاز وتوفير حلول متكاملة للمشروعات.

وفي هذا الصدد، أعرب رامجي آير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أكيوب للتطوير العقاري"، عن فخره بإطلاق "أكيوب إندستريز" في الإمارات، مشيراً إلى أن هذه المنشأة لا تقتصر على تعزيز قدرات الشركة التصنيعية، بل توفر أيضاً فرصة للمطورين العقاريين في المنطقة للاستفادة من خدماتها المتطورة. وأضاف: "من خلال تبني أحدث التقنيات والآلات المتخصصة، نلتزم بتقديم أعلى معايير الدقة والسرعة والكفاءة في التكلفة، مما يعزز القيمة المضافة للسوق العقاري في الإمارات."

تتميز "أكيوب إندستريز" بقدرات تقنية متطورة تُعد من بين الأفضل في الإمارات، حيث توفر المنشأة مجموعة متكاملة من الآلات والمعدات الحديثة. تتضمن هذه المعدات جهاز تخطيط للألواح الخشبية الصلبة بعرض يصل إلى 120 سم مزوداً بشفرات حلزونية، وآلة قطع قشرة الخشب بطول يصل إلى 420 سم، وآلة لصق القشرة بسماكة تصل إلى 3 مم وألواح بعرض يصل إلى 100 سم. علاوة على ذلك، تضم المنشأة ماكينة الحفر والتوجيه الرقمية (CNC) التي تعالج أطوالاً تصل إلى 380 سم، وتقوم بتجويف المفصلات والأقفال والمغالق المخفية للأبواب. كما تمتلك آلة نشر شعاعية قادرة على قطع سماكات تصل إلى 72 مم، مما يتيح قطع أربعة ألواح بطول يصل إلى 380 سم في آن واحد. بالإضافة إلى ذلك، تقوم آلة الحفر الرقمية (CNC) بعمليات حفر دقيقة على الجوانب الستة للألواح لتركيب التجهيزات القابلة للتفكيك (KD)، مما يعزز من كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات النهائية.

وأضاف رامجي قائلاً: "تتمتع منشأتنا بآلات حديثة ومتطورة تعزز من قدراتنا الإنتاجية بشكل كبير. من بين هذه الآلات، نتميز بمكبس الخشب الساخن الذي يولد ضغطاً يصل إلى 120 طناً ويعمل عند درجة حرارة 90 درجة مئوية. كما تنتج المخرطة ذات الستة رؤوس إطارات الأبواب بعرض 30 سم في عملية واحدة. ويقوم منشار الشق ذو الشفرات المتعددة بعرض 120 سم بقطع ألواح الخشب الرقائقي وألواح الألياف متوسطة الكثافة (MDF) بسماكة 36 مم، مما يتيح تشكيل تجويفات على شكل V أو U.

علاوة على ذلك، تحتوي المنشأة على ماكينة تخطيط مزدوجة الجوانب مزودة بشفرات حلزونية قوية، مما يمكنها من تخطيط الألواح بعرض يصل إلى 60 سم في عملية واحدة. وتدعم المنشأة أيضاً ضاغطين دوارين يولدان ضغطاً قدره 12 بار عند 50 كيلووات لكل منهما. من الجدير بالذكر أن آلاتنا تُعد من بين القلائل المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي."

تتميز "أكيوب إندستريز" بتصميم داخلي حديث وآلات متطورة، حيث تلتزم بتبني ممارسات صديقة للبيئة تساهم في تقليل الفاقد في عمليات الإنتاج. تتضمن الوحدة الجديدة نظاماً متقدماً لجمع الغبار بقوة إجمالية تبلغ 55 كيلووات، مزوداً بقناة سحب بعرض 80 سم وسعة تدفق هواء تصل إلى 42,000 متر مكعب في الساعة، مما يعزز كفاءة العمل من خلال التقاط غبار الخشب والجزيئات بشكل فعال ويقلل من التلوث، مما يؤدي إلى خلق بيئة عمل صحية. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب نظام نوافذ سقفية في المستودع للاستفادة القصوى من الضوء الطبيعي، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية خلال ساعات النهار ويعزز كفاءة استهلاك الطاقة.

ومع فريق عمل محترف يتجاوز عدد أفراده 250 موظفاً، تُعد "أكيوب إندستريز" في وضع مثالي لتلبية الطلب المتزايد على العقارات المفروشة في جميع أنحاء الإمارات. ومع استمرار ازدهار قطاع العقارات في البلاد، يمكن للمطورين الاستفادة من الحلول الشاملة التي تقدمها "أكيوب إندستريز"، بما في ذلك تسريع أوقات تنفيذ المشاريع، وتقليل التكاليف، وضمان الحصول على أعلى مستويات الجودة في حلول التصميم الداخلي.

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