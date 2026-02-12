أعلنت "أكور"، المجموعة الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة "سعود للتطوير العمراني" لتطوير فندق "سويس أوتيل غرب القاهرة"، وهو مشروع بارز متعدد الاستخدامات. ويمثل توقيع هذه الاتفاقية محطة مهمة في استراتيجية توسّع المجموعة في مصر، التي تُعدّ أحد أسواق النمو ذات الأولوية في المنطقة.

يقع فندق "سويس أوتيل غرب القاهرة" في منطقة غرب القاهرة، إحدى أكثر أحياء العاصمة حيويةً ونمواً، وقد تم تصميمه لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الضيافة المتكاملة، والفنادق او العقارات المميزة التي تحمل علامة تجارية، والمشاريع التطويرية الرائدة. ويعكس هذا المشروع توافقاً استراتيجياً بين "أكور" و شركة " سعود للتطوير العمراني" لتقديم مشاريع مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتدعم النمو الحضري المستدام وتلبي التطلعات المتغيرة للمستهلكين.

يضم فندق "سويس أوتيل غرب القاهرة" 180 غرفة، ويوفر لضيوفه تجربة إقامة راقية تستند إلى فلسفة العلامة في صياغة معايير رفيعة للعيش تجمع بين الدقة السويسرية والرعاية الإنسانية والرفاه الشامل. كما يستمتع الضيوف بثلاث وجهات متميزة للمأكولات والمشروبات، وقاعة احتفالات، ومساحات مرنة للاجتماعات والفعاليات، إلى جانب مرافق متكاملة للترفيه تشمل مسبحاً ونادياً صحياً متطوراً ومركزاً للسبا. وقد تم تصميم كل مساحة لاستعادة التوازن النفسي وتجديد نشاط وحيوية الجسم كل يوم.

وتكتمل مرافق الضيافة في المشروع بإضافة وحدة سكنية ذات علامة تجارية تضم أكثر من 250 وحدة مميزة، والتي سترسي معياراً جديداً لمفهوم السكن ذو العلامة التجارية في مصر. وتم تصميم هذه الوحدات السكنية خصيصاً لتلبية احتياجات كل من المقيمين والمستثمرين على المدى الطويل، حيث تجمع بين جودة المساكن المُصمّمة بعناية فائقة وسهولة الوصول إلى خدمات ضيافة عالمية المستوى. كما يضم المشروع متاجر مختارة بعناية، مما يعزز مكانة "سويس أوتيل غرب القاهرة" كوجهة متعددة الاستخدامات ومركز اجتماعي بارز في منطقة غرب القاهرة.

وفي إطار مبادرات الشراكة الواعدة بين مصر ودولة الإمارات، تأتي استثمارات شركة "سعود للتطوير العمراني"- ممثلةً برئيس مجلس إدارتها مصطفى طلحة، ورئيسها التنفيذي الشيخة مريم القاسمي- في "فندق سويس أوتيل غرب القاهرة" لتعكس ثقة راسخة في متانة الاقتصاد المصري وآفاق نموه على المدى الطويل. ويُعد فندق "سويس أوتيل غرب القاهرة" حجر زاوية في هذا التعاون، حيث يشكّل أول مشروع تطوير عقاري رئيسي للشركة في مصر، ونقطة ارتكاز لاستراتيجيتها التوسعية واستثماراتها المستقبلية خارج منطقة الخليج.

وبهذه المناسبة، قال راكي فيليبس، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا للعلامات التجارية الفندقية ذات الدرجة المميزة والمتوسطة والاقتصادية في أكور: "ينسجم إطلاق علامة ’سويس أوتيل‘ في القاهرة بشكل تام مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز محفظة ’أكور‘ ضمن فئة الضيافة المميزة في المدن الرئيسية، ومنها القاهرة التي تواصل تسجيل زخم قوي مدفوعاً بنمو قطاع السياحة والتوسع العمراني وتنامي الطلب على المشاريع المتكاملة. ويعكس فندق ’سويس أوتيل غرب القاهرة‘ ثقتنا الكبيرة بالسوق المصرية، والتزامنا بتطوير مشاريع مستقبلية مستدامة اقتصادياً وتركز بالدرجة الأولى على تجربة العملاء".

من جانبه، قال مصطفى طلحة، رئيس مجلس إدارة شركة سعود للتطوير العمراني: "انطلاقاً من رؤيتنا طويلة الأمد، واستناداً إلى خبراتنا المتجذّرة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، يُمثل إطلاق مشروع فندق ’سويس أوتيل غرب القاهرة‘ محطة مفصلية في مسيرة شركة ’سعود للتطوير العمراني‘. فبينما تقوم مجموعتنا على إرث عريق من التميز في قطاعات متعددة، يُعد هذا المشروع علامةً فارقة ومحفّزاً تحويلياً ضمن استراتيجيتنا التوسعية. كما يجسّد بوضوح قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات.

ومن خلال فندق ’سويس أوتيل غرب القاهرة‘، نلتزم بتطوير خطتنا الاستراتيجية عبر نقل نموذج التطوير الإماراتي -المعروف بالابتكار والجودة والدقة- إلى السوق المصرية. وتتمثّل طموحاتنا في إعادة تعريف معايير الحياة الراقية في مصر، من خلال تقديم وجهات متكاملة عالمية المستوى بمعايير ترقى إلى أفضل الممارسات الدولية وتواكب متطلبات المستقبل".

وأضاف طلحة: "جاء تعاوننا مع ’أكور‘ نتيجة اختيار مدروس واستراتيجي، يستند إلى التزام مشترك بأعلى معايير التميّز، وثقتنا الراسخة بريادة ’أكور‘ العالمية وتفوقها في قطاع الضيافة. ويعكس هذا التعاون رؤية مشتركة تقوم على الجودة والتصميم المتقن، والشراكات المستدامة، بما يسهم في تطوير وجهات متجددة تبقى ذات قيمة وتأثير مع تطور المدن وتغيّر احتياجاتها".

واختتم طلحة قائلاً: "لا يقتصر تعاوننا على تطوير مشروع عقاري فحسب، بل نؤسس لإرث مستدام يساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، ويرسي معياراً جديداً للفخامة والدقة والتميّز في منطقة غرب القاهرة".

من المتوقع أن يصبح فندق "سويس أوتيل غرب القاهرة"، بمجرد اكتماله، وجهة جديدة بارزة في منطقة غرب القاهرة. كما يعزز هذا المشروع مكانة "أكور" الرائدة في السوق، ويرسي معياراً جديداً للتطوير العمراني المتكامل في أحد أكثر محاور النمو الواعدة في القاهرة.

تدير "أكور" حالياً أكثر من 38 فندقاً ووحدة سكنية مميزة في أنحاء مصر، بعدد غرف إجمالي يزيد عن 13,000 غرفة فندقية موزعة على 6 علامات تجارية، بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية واعدة تضم 22 مشروعاً متعاقداً عليه، بعدد غرف إجمالي يبلغ حوالي 7,000 غرفة فندقية. ويؤكد حضور المجموعة في مصر منذ حوالي 45 عاماً التزامها طويل الأمد بدفع عجلة التحول الاقتصادي للبلد، ودعم جهودها لتنويع السياحة وحفز النمو الحضري.

